«Глаза открыл, живешь — счастье»: сибирячка с двумя детьми осталась в доме без воды и тепла — что помогает ей не сдаться

Выдержке и силе духа сибирячки Ольги Цаплиной можно только позавидовать. Какие бы испытания ей не подбрасывала жизнь, она проходит их с достоинством. Сломаться, плакать и ругать всех вокруг — история не про нее. Многодетная мать тащит на своих плечах семью, дом, шесть котов и собаку. Сейчас Ольга с младшими детьми живет в доме, который ей на время выдала социальная служба. Условия оставляют желать лучшего: нет воды, не хватает денег на отопление — и это лишь малая часть проблем. Корреспонденты НГС съездили в Тогучин в гости к Цаплиным: Ольга рассказала о том, как оказалась в трудной жизненной ситуации и не сломалась, несмотря на ворох проблем.
Ольга Цаплина с двумя детьми живут в доме, который выдала им социальная служба. Дом принадлежит осиротевшим детям, двум девочкам и мальчику-инвалиду, которые живут сейчас в другой семье. Задача Ольги — присматривать за их жильем, пока им не исполнится 18 лет. Что делать потом, женщина пока точно не понимает.
Жилье без каких-либо удобств, зато стены на месте и есть крыша над головой. В доме за долги отключили электричество и воду. Часть чужого долга Ольга выплатила и решила вопрос со светом, но вода по-прежнему отсутствует. Женщине приходится ходить до колонки и обратно — пока есть силы, говорит, справляется.
В доме остро стоит вопрос с отоплением. В конце лета у Ольги был выбор: или собрать детей в школу, или купить дрова и уголь на зиму. Мешками покупать не выгодно — обходится дороже, но возможности сразу купить большой объем у женщины нет. Выбрала детей. На одежду и канцелярию ушло около 33 тысяч рублей.
— Купила четыре мешка угля и шесть мешков дров, до конца октября должно хватить. Там похолодание — не знаю, как мы будем. Сказали, еще подвезут, а если нет, будем подкупать. Главное, чтобы детям тепло было, — переживает Ольга.
Женщина признается, что мечтает о стиральной машинке, но без воды покупка бессмысленна. Долг свыше 70 тысяч рублей не дает возможности решить эту проблему, а платить за чужое не хочется. Думала Ольга и про пластиковые окна, которые не продувает, и про новый забор, но так и не решилась: слишком велик риск того, что попросят съехать раньше времени.
— Мечта у меня — купить свое жилье, квартиру, где мы сможем спать спокойно и не будем голову греть: сегодня проснулся — живешь, а завтра — все, уезжай, — говорит Ольга. Старается копить, но ипотек и кредитов боится как огня.
С мужем Ольга развелась в феврале из-за разногласий. Разошлись мирно, без конфликтов и по ее инициативе. Периодически бывший муж появляется и помогает детям.
Невооруженным глазом видно, что дому и участку не хватает мужской руки: где-то с печкой помочь, где-то что-то прибить, вскопать, поменять газовый баллон. Где может, Ольга справляется сама, но чаще обращается за помощью к соседям или нанимает работников.
— Хочется комфортных условий для жизни. У меня что ни день, то одно и то же: пришла с работы, печку натопить, приготовить, постирать, чтобы дети в школу опрятные ходили. Вечером глаза закрыл, открыл — уже утро, ничего не меняется, — продолжает делиться Ольга Цаплина.
Ольга работает в соцзащите — на ее попечении шесть бабушек, к которым она приходит на дом: помогает помыться, прибраться, вынести мусор, поменять памперс, если нужно, сходить в магазин, а то и просто посидеть и поболтать с пожилой одинокой женщиной.
— Бегаю на своих двоих от дома к дому, адреса вдоль всей Тогучинской ветки, — объясняет Ольга Цаплина.
Своих подопечных она любит. Говорит, есть две любимицы, которых она воспринимает будто родных бабушек. За работу Ольга держится, хоть и говорит, что интересно было бы поработать еще где-нибудь.
Раньше семья жила в селе Льниха — Ольга с мужем купили дом, вложив в него материнский капитал. Это был ветхий барак на 4 семьи, который обещали снести и выдать квартиры. Супруги купились на обман: никто ничего сносить не собирался. Со временем дом развалился и стал непригодным для жилья: крыша, стены, трубы — все сгнило.
Свет Цаплиным отключили за неуплату: супруг взял очередной отпуск, а Ольга сидела в декрете с сыном — сумма долга копилась, и в итоге электричество обрубили.
Собрав волю в кулак, Ольга решилась на крайние меры: отдала двух младших во временный приют, пока решала вопрос с жильем. Ненадолго ее пустила к себе сестра, пока муж не нашел домик в Буготаке за 5 тысяч рублей в месяц. Супруги сделали там ремонт и не без труда забрали детей обратно.
— Два месяца они жили в приюте. Тяжело было расставаться, плакали и я, и они, но положение безвыходное было, — вспоминает многодетная мама.
Ютиться в Буготаке пришлось недолго, вовремя подвернулось предложение от социальной службы с домом в Тогучине, и семья переехала в очередное временное жилище. Поначалу Ольга не чувствовала себя в безопасности: то и дело заглядывали друзья предыдущих хозяев — наркоманы и алкаши. Со временем незваные гости поняли, что в доме теперь живет другая семья, и перестали приходить.
Уже год как семья Цаплиных живет в Тогучине. Ольга признается, что не хотела переезжать, но в итоге рада, что решилась. Для женщины главное — благополучие ее детей. Она говорит, что хочет дать им все то, чего у нее самой не было в детстве. Ольга тоже из многодетной семьи, но ее отца убили в 2000-х, брат и мама тоже уже умерли. Осталась сестра, с которой Ольга поддерживает связь — женщины регулярно созваниваются.
Живут Цаплины дружно, как и во всех семьях: иногда ругаются, но быстро приходят к мирному соглашению.
— Подстраиваемся под настроения друг друга, — улыбается многодетная мама.
В магазин ходят вместе. Ольга сетует: попытки сходить одной за хлебом каждый раз терпят крах — идут втроем и возвращаются с двумя пакетами.
— Чипсы, шоколадки, сладости — это мы любим. Зачем нам суп... А потом спрашивают: где деньги? Отвечаю: в магазине, — рассказывает Ольга и смеется. — Вот сегодня сходили, 1700 рублей потратили, дня на два хватит.
Вечера проводят каждый в своем углу — дети в телефонах, а Ольга смотрит телевизор — очень ей нравятся турецкие сериалы.
— Иногда думаю, а если бы у меня так же было? Как бы я себя вела, что делала? Раньше смотрела — плакала, слезы градом. Мне говорят: ты что ревешь, это же фильм. А я — рыдаю, ком в горле-то не проглотить. Потом дошло: правда же кино, не по-настоящему. Перестала.
Тихонько поплакать порой идет ей на пользу, признается сибирячка. Трудности Ольга привыкла переживать в себе, называет себя замкнутым человеком, ни с кем не делится проблемами — не хочет, чтобы обсуждали.
— На работе спросят: что грустная? Говорю: нормальная я. «Но мы же видим». Да отстаньте вы от меня, нормально все. Не люблю афишировать, что где-то жизнь не удалась или плохо мне. Мы с дочкой по гороскопу Раки, закрываемся. Прорвемся — девиз нашей семьи, — говорит женщина.
На вопрос, что такое простое человеческое счастье, Ольга Цаплина не сразу нашлась, что ответить. Наверное, многие встали бы в тупик, ведь действительно — что значит быть счастливым?
— Глаза открыл, живешь. Вот оно, счастье, — сказала Ольга и добавила, что для полного счастья ей хотелось бы не болеть и сил побольше.
Несмотря на все свалившиеся трудности, Ольга Цаплина продолжает смотреть на жизнь с оптимизмом, поднимает детей как может и старается радоваться мелочам — а как иначе?
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