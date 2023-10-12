«Глаза открыл, живешь — счастье»: сибирячка с двумя детьми осталась в доме без воды и тепла — что помогает ей не сдаться

Собрав волю в кулак, Ольга решилась на крайние меры: отдала двух младших во временный приют, пока решала вопрос с жильем. Ненадолго ее пустила к себе сестра, пока муж не нашел домик в Буготаке за 5 тысяч рублей в месяц. Супруги сделали там ремонт и не без труда забрали детей обратно.



— Два месяца они жили в приюте. Тяжело было расставаться, плакали и я, и они, но положение безвыходное было, — вспоминает многодетная мама.