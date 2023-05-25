«Могу насильно забрать, у меня есть право». 11-летняя Аня хочет жить с сестрой, а не с биологическим отцом, которого боится

Когда мама девочек заболела, об Ане заботилась Полина. В 2013 году, когда Ане не было еще и двух лет, а Полине не исполнилось 18, Ирина умерла. Девочки стали жить с отчимом, но в основном воспитанием Ани занималась старшая сестра. По словам девушки, с Нугзаром они прожили примерно три года, а потом еще два года жили самостоятельно, он помогал материально и виделся с ними на выходных.

Полина водила Аню в детский сад и танцевальную студию, самостоятельно занималась хозяйством. Биологический отец Ани Николай никакого интереса к девочке не проявлял, утверждает Полина. Однако после смерти матери девочек Николай через суд и экспертизу ДНК подтвердил отцовство и оформил пособие по потере кормильца. Полина утверждает, что Николай не давал ей денег на младшую сестру, приезжал к ним постоянно пьяный и тратил пособие.