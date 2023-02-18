Дело о «продаже» младенцев в Китай. Как сложилась судьба детей, которых забрали у фирмы «Дидилия»?

Кто и зачем «продавал» детей в Китай? По какой схеме работал бизнес? И что сейчас происходит с суррогатными мамами и малышами? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

— Биологические родители малышей — граждане Китая. Они боролись за своих детей с самого начала, как только их изъяли. На сегодняшний день все решения судов не в пользу отцов. Какие-то дела уже рассмотрены, прошли все стадии обжалования, какие-то дела еще в процессе рассмотрения. Некоторые отцы приезжают, проводят генетические экспертизы и устанавливают родство. Кто-то из них еще не смог приехать, чтобы провести генетическую экспертизу. Дела разбросаны по нескольким судам, — говорит адвокат.