Дело о «продаже» младенцев в Китай. Как сложилась судьба детей, которых забрали у фирмы «Дидилия»?

Большинство малышей, которые были рождены при участии скандальной фирмы «Дидилия», вынуждены жить в казенных учреждениях. Семеро из них находятся в Красноярском краевом специализированном доме ребенка. Несмотря на то, что биологические родители пытаются отсудить детей у российского государства, им отказывают в праве забрать малышей в Китай. Об этом нашим коллегам из NGS24.RU рассказала общественный деятель и первый вице-президент Союза адвокатов России Людмила Айвар. Она представляет интересы генетических отцов в гражданском судопроизводстве.
Кто и зачем «продавал» детей в Китай? По какой схеме работал бизнес? И что сейчас происходит с суррогатными мамами и малышами? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Биологические родители малышей — граждане Китая. Они боролись за своих детей с самого начала, как только их изъяли. На сегодняшний день все решения судов не в пользу отцов. Какие-то дела уже рассмотрены, прошли все стадии обжалования, какие-то дела еще в процессе рассмотрения. Некоторые отцы приезжают, проводят генетические экспертизы и устанавливают родство. Кто-то из них еще не смог приехать, чтобы провести генетическую экспертизу. Дела разбросаны по нескольким судам, — говорит адвокат.
По словам Людмилы Айвар, первое решение по ребенку из «Дидилии» уже было вынесено. Девочка сразу после рождения была оформлена на биологических родителей из Китая, запись сделана в свидетельстве о рождении. Однако даже этот факт не помог истцам отсудить своего ребенка. Суды других инстанций также не удовлетворили требование генетического отца. Мотивировка в каждом случае одна и та же: нарушена процедура суррогатного материнства.
Напомним, скандал с «продажей» детей в Китай прогремел в 2020 году. Фирма по предоставлению услуг суррогатного материнства «Дидилия» провернула схему, жертвами которой стали 17 суррогатных матерей. После того, как они выносили и родили детей за вознаграждение, их попросили записать малышей на себя, оформив свидетельства о рождении, потому что из-за пандемии закрылись границы и китайские родители не смогли приехать за детьми. После оформления свидетельств женщины написали доверенности на представителей «Дидилии».
Новорожденных должны были отправить биологическим родителям в Китай. Но тут в дело вмешался Следственный комитет и привлек суррогатных матерей к уголовной ответственности за продажу якобы собственных детей. На ход расследования не повлиял даже тот факт, что яйцеклетка в каждом случае была донорская, это было установлено экспертизами.
Как рассказала главный врач дома ребенка Наталья Груздева, в ее учреждение привезли восемь ребятишек, изъятых у «Дидилии». Только одного из них отдали под опеку и он находится в приемной семье. Остальные вынуждены жить в казенном доме.
— Один ребенок был юридически свободный, это значит, что по документам у него нет родителей. Остались еще семь, их родители по документам сейчас находятся под следствием. У малышей всё хорошо, они находятся под наблюдением, с ними играют, воспитывают. Все ребятишки хорошие, развиваются согласно возрасту. Все здоровые, им сейчас по два годика, — рассказала Наталья Груздева.
Ранее в прокуратуре сообщали, что сейчас 17 детей из 20 находятся в специализированных учреждениях, трое — под опекой российских семей.
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