«Вчера я увиделся с вами и попрощался на вокзале»: читаем письма с фронта — трогательное видео

— При отправке на фронт нас фотографировали с братом — сидели мы на столе, ноги спустили. У папы были эти фотографии в кармане, осколком снаряда нам с братом оторвало ноги на этой фотографии, — рассказывает о гибели своего отца Григория его дочь Валентина Воскобойник.
Семья бережно хранит его письма с фронта — посмотрите видео, где она и ее внучка читают строки, написанные 80 лет назад командиром разведроты Григорием Чибряковым. В семейном архиве сохранились письма и других родственников, которые прошли войну.