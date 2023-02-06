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«Вчера я увиделся с вами и попрощался на вокзале»: читаем письма с фронта — трогательное видео

Новосибирская семья 80 лет хранит письма родных

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Письма сворачивали в треугольники, когда заканчивались конверты

Видео: Антон Дигаев, Лиза Пичугина, Анна Богданова

— При отправке на фронт нас фотографировали с братом — сидели мы на столе, ноги спустили. У папы были эти фотографии в кармане, осколком снаряда нам с братом оторвало ноги на этой фотографии, — рассказывает о гибели своего отца Григория его дочь Валентина Воскобойник.

Семья бережно хранит его письма с фронта — посмотрите видео, где она и ее внучка читают строки, написанные 80 лет назад командиром разведроты Григорием Чибряковым. В семейном архиве сохранились письма и других родственников, которые прошли войну.

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