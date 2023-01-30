«Живем в окопах, очень часто перестрелки»: читаем 80-летние письма с фронта — о чем писали из окопов

Несколько месяцев Григорий Чибряков проходил подготовку в военном городке в Октябрьском районе, к концу января 1942 года получил звание старшего сержанта. В этом звании он и отправился на фронт в последние дни января.



28 января 1942 года. Последнее письмо с тыла

Здравствуйте, Нюра, Валя, Гена, и Лиза — привет от известного вам Григория.

Прежде всего ждем выезда на фронт, всё готово. Обмундированы полностью хорошо. О выезде дам вам две телеграммы, но выезд задержался, выезд ожидаем со дня на день — это одна сторона вопроса.

Второе — мне совершенно непонятно, как это всё слагается. С момента твоего отъезда писем буквально ни от кого нет — кто в этом виновен, не знаю. Возможно, история об этом в будущем будет знать, но факт — даже подчас горько, обидно: товарищи получают письма от родителей, которые находятся в полосе фронта, а тут всё проклято. Что ж, быть может, я совершенно скверный человек был для вас и окружающих — я так понимаю. А жизнь семьи меня душевно беспокоит каждую минуту.

И с горькой мыслью я отъезжаю на фронт, быть может, и жизнь там будет закончена.

Всегда бывает жаль то, что раньше не успел сделать. Жалеть будет всегда тот, кто занимается анализом прожитой жизни. Как-то мысли путаются в голове, всю жизнь понимаешь как-то по-другому. Ведь меня интересует, как ты доехала и т.д., но об этом молчок. Камень у тебя сердце.

Работ у меня много, работаю командиром, и вот сегодня выбрал время и решил отругать за всё, а еще хочется рассказать, что еду на фронт, и судьба семьи неизвестна. Ну что ж, будьте здоровы и счастливы, стройте жизнь, как лучше для вас и детей, а наша жизнь и судьба будет решаться на фронте, во мраке бурь огня. Живы будем, вопросы жизни обсудим на будущее.

Ведь приятнее получать письма, а ответа не давать — так получается.

Из конторы тоже писем нет. С фронта буду писать по возможности чаще. Сейчас стал я понимать, что я в характере, в обычае стал изменяться.

Часто смотрю на фото.

С продуктами питания стал лучше жить, ребята выручают. Будто бы обо всём написал.

Целую всех и особенно детей, Валю и Гену, Нюра, поцелуй их за меня.

Ваш Григорий