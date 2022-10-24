«История боли моей семьи». Новосибирец узнал о репрессированном прадеде-священнике и пытается найти правду в архивах ФСБ

«Всё началось с фотографии»

Потомственный строитель Юрий Пчелинцев о своем прадеде-священнике Михаиле Александровиче Носове слышал с детства. Знал, что его репрессировали, а через 20 лет реабилитировали. Но в их семье историю предков почти не обсуждали, возможно, потому что дедушка и бабушка Юрия ушли слишком рано, когда ему было 5 лет — именно они, как никто другой, могли рассказать ему о страшных репрессиях и голодных послевоенных годах.



— Проблема в том, что разговоров как таковых не было, в советские времена всё как-то замалчивалось, подробности трагического прошлого не обсуждались. Первая фотография Михаила Носова появилась в 90-х, ее отреставрировал мой дядя. Ну вот всё, можно сказать, началось с фотографии. В прошлом апреле умерла моя тетя, на похоронах эта тема как-то всплыла. Тогда я смог узнать кое-какие подробности о прадеде, и эта тема захватила меня, — вспоминает Юрий.