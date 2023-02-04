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Тема дняМногодетная мать родила десятого ребенка
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«Сколько хотят, столько и рожают»: как читатели НГС отреагировали на сибирячку, которая родила 10-го ребенка

Новорожденную дочку назвали в честь мамы

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Девочка появилась на свет 3 февраля

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Жительница Новосибирска Зинаида Иост стала матерью в 10-й раз. 3 февраля женщина родила десятого ребенка. Новорожденную дочку назвали Зина, как и маму. Отец семейства впервые принял участие в парных родах.

После публикации этой новости, буквально за пару часов, десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Кто-то поддержал родителей и поздравил с рождением дочери, а некоторые начали задаваться вопросом, зачем так много детей и как прокормить такое семейство. Мы собрали самые интересные отзывы.

— Где деньги берут на содержание детей? — написал Простачек.

— У них это такое профессиональное хобби? А как они их всех учить будут? Или просто отдадут всех в Суворовское училище, на пансион, — отметил пользователь под ником Звездолет.

— Интересно, когда она уже остановится, — написала lubovv.

Но всё же многие читатели НГС встали на сторону многодетной семьи.

— А почему она должна остановиться? Если для нее и ее супруга такое количество детей не проблема воспитать. Пусть рожают и воспитывают. У них такие красивые и здоровенькие дети, — отметила Notalone.

— Сколько хотят, столько и рожают. Это дело сугубо личное. Не вам воспитывать, граждане осуждающие. Счастья семье и здоровья всем детишкам, — отметила пользователь под ником Иная.

Летом НГС побывал в гостях у семьи Иостов и посмотрел на дом, о котором так мечтала многодетная мама.

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