«Сколько хотят, столько и рожают»: как читатели НГС отреагировали на сибирячку, которая родила 10-го ребенка

Жительница Новосибирска Зинаида Иост стала матерью в
После публикации этой новости, буквально за пару часов, десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Кто-то поддержал родителей и поздравил с рождением дочери, а некоторые начали задаваться вопросом, зачем так много детей и как прокормить такое семейство. Мы собрали самые интересные отзывы.
— Где деньги берут на содержание детей? — написал Простачек.
— У них это такое профессиональное хобби? А как они их всех учить будут? Или просто отдадут всех в Суворовское училище, на пансион, — отметил пользователь под ником Звездолет.
— Интересно, когда она уже остановится, — написала lubovv.
Но всё же многие читатели НГС встали на сторону многодетной семьи.
— А почему она должна остановиться? Если для нее и ее супруга такое количество детей не проблема воспитать. Пусть рожают и воспитывают. У них такие красивые и здоровенькие дети, — отметила Notalone.
— Сколько хотят, столько и рожают. Это дело сугубо личное. Не вам воспитывать, граждане осуждающие. Счастья семье и здоровья всем детишкам, — отметила пользователь под ником Иная.
Летом НГС побывал в гостях у семьи Иостов и посмотрел на дом, о котором так мечтала многодетная мама.