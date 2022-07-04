«Я не знала, что у меня столько терпения»: как живет известная мама с 9 детьми — НГС сходил в гости (фоторепортаж)

— Мы мечтали переехать еще со времен, когда жили вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире. Мама в маленькой комнате, мы — в большой, — начала рассказывать Зина. — Лет пять так жили, а когда полицейским повысили зарплату (муж Зины, Александр, служит в полиции. — Прим. ред.), мы побежали в банк брать ипотеку в «Чистой Слободе» — район подходил нам по цене. «Четырешек» не было, но зато были «трешки» с большой кухней. Год мы ждали стройку, ремонт был под ключ: нам ничего не нужно было делать — удобно. Переехали, жили прекрасно.

