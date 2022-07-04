«Я не знала, что у меня столько терпения»: как живет известная мама с 9 детьми — НГС сходил в гости (фоторепортаж)
Семья Зины Иост переехала в двухэтажный дом — долгое время они ютились в «трешке» в «Чистой Слободе»
Зина Иост всегда мечтала о большом загородном доме, где с комфортом разместится вся ее многочисленная семья. Зина — мама девятерых детей: старший, 15-летний Павел, учится в 9-м классе, а младшей, Любе, недавно исполнился годик. Долгое время семья Иост ютилась в «трешке» в «Чистой Слободе», но в 2020 году мечта многодетной мамы наконец-то сбылась: был куплен дом и состоялся долгожданный переезд. НГС побывал в новом доме Иостов — рассказываем и показываем, как там всё устроено.
Зинаида Иост — известный в Новосибирске детский фотограф и популярный блогер. Сибирячка активно ведет соцсети, где рассказывает о жизни их большой семьи, делится с подписчиками полезными лайфхаками о том, как легко можно управляться с детьми, и дает советы другим мамам.
Для небольшого видеосюжета Зина Иост рассказала о покупке дома, о сложностях, которые препятствовали их семье на пути к мечте, а также поделилась планами на будущее.
Посёлок, где живут Иосты, находится рядом с «Белыми росами», но своего названия у него пока нет. Занимает он две улицы, в ряд стоят однотипные дома. Дом семьи Иост ярко выделяется среди остальных зеленым цветом фасада. Корреспондентов НГС встретила маленькая Вера: девочка училась кататься на велосипеде, а когда увидела нашу съемочную группу — радостно заулыбалась.
Участок семьи Иост занимает 6 соток, процентов 40 отведено под дом площадью 129 квадратов. В доме два этажа, четыре спальни (три наверху и одна внизу), два санузла и большая кухня, совмещенная с гостиной. В доме светло, просторно и уютно — как на картинке. Всю семью нам застать не удалось: трое старших ребят разъехались кто куда, зато младшие с любопытством расселись на диване и наблюдали за процессом.
— Мы мечтали переехать еще со времен, когда жили вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире. Мама в маленькой комнате, мы — в большой, — начала рассказывать Зина. — Лет пять так жили, а когда полицейским повысили зарплату (муж Зины, Александр, служит в полиции. — Прим. ред.), мы побежали в банк брать ипотеку в «Чистой Слободе» — район подходил нам по цене. «Четырешек» не было, но зато были «трешки» с большой кухней. Год мы ждали стройку, ремонт был под ключ: нам ничего не нужно было делать — удобно. Переехали, жили прекрасно.
Уже в новой квартире родилась четвертая, Даша, — и началось. Дети бегали, играли, не хотели спать в десять часов вечера, а Зина не хотела их ограничивать, но приходилось делать замечания, чтобы вели себя тише: соседи жаловались. Начали задумываться о доме, чтобы ни от кого не зависеть.
— Там, где мы хотели, дома стоили дорого и по размеру были не такими большими, как нам нужно. Кроме того, ограничивала ипотека — под 15%, мы платили по 30 тысяч рублей. Это сейчас проценты, считай, даром. Долг был большой, практически все деньги мы отдавали за ипотеку, но справлялись: я активно работала фотографом, это был мой основной заработок, — вспоминает Зина и усаживает Веру к себе на колени.
В 2017 году у Зины умерла мама, оставив в наследство дочери квартиру, которую поделили на три части между сестрой и братом. Эти деньги помогли закрыть ипотеку, что стало отправной точкой в покупке дома. Цена дома в поселке за Северо-Чемским жилмассивом совпала с суммой, вырученной за продажу квартиры.
— Далековато от нашего привычного дома, но зато здесь есть центральная система водоснабжения, а учитывая, сколько мы моемся и льем воды, для нас это благо. Мы купили дом, приезжали, следили за строительством. Попросили сделать отдельную комнату для нас с мужем на первом этаже: в стандартных домах внизу одна большая комната, а мы хотели, чтобы наверху были только детские, — рассказывает Зина.
Стоимость дома — 4,2 миллиона рублей. Зина и Александр оформили ипотеку с запасом, чтобы хватило на ремонт, который на сегодня обошелся уже почти в полтора миллиона рублей. Единственной помощью от государства стали 450 тысяч рублей, выделенные на погашение ипотеки. Иосты всё делают сами, где получается, экономят.
Старшие живут по двое — занимают две спальни на втором этаже, все младшие живут в одной комнате. Места хватает всем, но в будущем семья планирует перестройку. На заднем дворе — небольшой огород, зона с мангалом, детская площадка и надувной бассейн.
— Мы настолько рады переезду! Можно спокойно выйти погулять — в «Чистой Слободе» я не могла выйти с маленькими. Кто-то спит, других я отпустить не могу — мне нужно с ними, а я одна. Идти со всеми четырьмя, с двумя колясками, нереально. А тут мы вышли во двор и гуляем, они у меня уже самостоятельные. Улица практически без машин, с асфальтом, вышли — катаются на велосипедах, на самокате, — рассказывает Зина.
В большом доме Иосты стали чаще принимать гостей. Для того чтобы пожарить шашлыки, теперь не нужно ждать выходных.
— Я хочу, чтобы у моих детей было счастливое детство, не напрягаю их. У нас нет такого, как раньше было в многодетных семьях: родители на работе, старшие следят за младшими. Могу попросить ненадолго присмотреть за младшей Любой, к примеру, пока готовлю. Старшая, София, любит возиться с маленькими, мальчики могут помочь в огороде или занимаются с папой мужскими делами. Все налегке, — делится Зина.
В планах у Зины и Александра было строительство бани, уже даже залили фундамент, но вместо бани решили взять старшим детям квадроцикл.
— Рассчитаемся за квадроцикл — построим баню, успеется. Хочется, чтобы у детей были воспоминания, — улыбается Зина и добавляет, что они с мужем тоже иногда катаются — до речки и обратно.
— Я не знала, что у меня столько терпения. Это врожденное, я поняла это, когда родила, — улыбается Зина и добавляет, что никаких практик и медитаций у нее нет. — Я не волнуюсь по пустякам. Если есть проблема — палец дверью прищемили — да, а остальное — мелочи жизни. Покрасили они обои, ну и что?
— У нас в семье свободный режим: когда захотели — легли, захотели — встали. Когда школа и садик — ложатся пораньше, а сейчас лето, отдыхаем. День как получается, так получается, — говорит Зина.
Свободного времени у многодетной мамы мало. Чтобы совсем ничего не делать — так не бывает, всегда есть чем заняться. Зина отвечает за дом, где постоянно требуется уборка, а муж — за огород. В планах у семьи — закончить ремонт, построить гараж и посеять газон.
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