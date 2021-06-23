Ипотека для многодетных: на что можно потратить 450 тысяч рублей от государства

1
Кто получит деньги?
Сама по себе субсидия для многодетных семей существует уже пару лет — устанавливающий ее закон был принят в 2019 году. Получить ее могут супруги или одинокие родители, у которых третий или последующий ребенок появился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Возраст старших детей при этом значения не имеет, но имеет значение гражданство — дети, не являющиеся гражданами РФ, при определении права на меры государственной поддержки не учитываются. Также не засчитают ребенка, в отношении которого заявитель был лишен родительских прав.
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2
На что можно потратить?
Только на выплату кредита, который был получен на улучшение жилищных условий. При этом раньше речь шла только о покупке квартиры в новостройке, готового дома или участка под индивидуальное строительство. Плюс формулировка закона не позволяла некоторым воспользоваться льготой. Например, «Фонтанка» писала о семьях, которые не могли получить выплату на недвижимость с «неотделимыми улучшениями». Поправки эту проблему устраняют.
Также изменения позволят погасить за счет субсидии кредит, который был оформлен на покупку участка для «ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства», недостроенного дома, доли в праве общей собственности (но только если в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности заявителя или супругов), строительство дома, оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива или жилищно-накопительного кооператива.
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3
Как оформить субсидию?
Чтобы получить субсидию, нужно сначала оформить ипотеку, потому что деньги будут переданы непосредственно в банк, на руки их не дают никому. Когда кредит уже оформлен, нужно обратиться в банк, который его выдал, с заявлением и документами. Банк это всё проверит и передаст комплект документов дальше в ДОМ.РФ, который этими субсидиями и занимается. В ДОМ.РФ информация еще раз будет проверена, и если пройдет проверку — деньги переведут в банк для погашения ипотечного кредита.
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4
Какие нужны документы?
- Заявление по форме банка;
- Паспорт;
- Документы, подтверждающие материнство или отцовство (свидетельство о рождении или усыновлении, решение суда об усыновлении);
- Ипотечный договор, заключенный до 1 июля 2023 года;
- Договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве или договор об уступке права по договору участия в долевом строительстве;
- Согласие заявителя и детей, достигших 14 лет, на обработку персональных данных.
Учитывайте, что при необходимости банк может запросить дополнительные документы. Все бумаги можно подать в виде копий, но документы, подтверждающие материнство и отцовство придется заверить у нотариуса.
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5
Через сколько перечислят деньги?
В ДОМ.РФ говорят, что срок получения выплаты с момента подачи заявления в банк в среднем составляет около 20 дней.
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6
Сумма покроет только основной долг?
Оплатить проценты государственными деньгами тоже можно, но в первую очередь за счет них должна быть погашена именно задолженность по основному долгу. Если она окажется меньше 450 тысяч рублей, то остаток суммы уйдет на погашение процентов.
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7
Сколько раз можно получить субсидию?
Только раз: в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки.
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8
А если долг меньше 450 тысяч, остальное мне отдадут на руки?
Нет, обналичивать эту субсидию нельзя. Если долг меньше, то банку просто перечислят меньше денег, а остальное «пропадет» — потратить остатки субсидии на другое жилье уже будет нельзя.
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9
Какие еще выплаты положены семьям с детьми?
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