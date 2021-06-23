Ипотека для многодетных: на что можно потратить 450 тысяч рублей от государства

Только на выплату кредита, который был получен на улучшение жилищных условий. При этом раньше речь шла только о покупке квартиры в новостройке, готового дома или участка под индивидуальное строительство. Плюс формулировка закона не позволяла некоторым воспользоваться льготой. Например, «Фонтанка» писала о семьях, которые не могли получить выплату на недвижимость с «неотделимыми улучшениями». Поправки эту проблему устраняют.



Также изменения позволят погасить за счет субсидии кредит, который был оформлен на покупку участка для «ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства», недостроенного дома, доли в праве общей собственности (но только если в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности заявителя или супругов), строительство дома, оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива или жилищно-накопительного кооператива.

