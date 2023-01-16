СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 68.66
eur 74.26
СрочноВ Бердске нашли труп без головы
Все новости
Все новости

В Госдуме предложили оплачивать коммуналку материнским капиталом

Таким образом хотят помочь многодетным семьям, у которых уходит половина дохода на оплату ЖКУ

3 829

По словам зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, многие многодетные семьи копят долги по ЖКУ из-за декабрьского повышения тарифов

Поделиться

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением использовать материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. По словам Яны Лантратовой, возможность тратить материнский капитал на ЖКХ даст многодетным семьям поддержку на много лет. Как сообщают «Известия», в кабмине подтвердили, что обращение поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

— По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год, — заметила парламентарий в своем обращении к Татьяне Голиковой, отметив, что сейчас материнский капитал часто тратят на покупку жилья, но это актуально не для всех.

Тарифы на ЖКУ в соответствии с постановлением правительства выросли 1 декабря. В некоторых регионах, по словам Лантратовой, на коммуналку уходит половина семейного дохода. Ввиду регулярного повышения тарифов многие семьи копят долги, а некоторые многодетные семьи не в силах содержать большие квартиры, которые им положены.

С начала 2023 года материнский капитал разрешили тратить на ежемесячные выплаты. Прежде такие выплаты можно было оформить только на второго ребенка, теперь — на каждого. Получать их можно, пока ребенку не исполнится три года. Кроме того, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. В каждом случае оговорен порядок использования средств, отступать от которого нельзя. И тем более нельзя обналичивать сертификат — за это предусмотрена уголовная ответственность.

По теме

ЖКУМатеринский капиталЖКХОплата ЖКУ
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ10
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter