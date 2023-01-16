В Госдуме предложили оплачивать коммуналку материнским капиталом

С начала 2023 года материнский капитал разрешили тратить на ежемесячные выплаты. Прежде такие выплаты можно было оформить только на второго ребенка, теперь — на каждого. Получать их можно, пока ребенку не исполнится три года. Кроме того, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. В каждом случае оговорен порядок использования средств, отступать от которого нельзя. И тем более нельзя обналичивать сертификат — за это предусмотрена уголовная ответственность.