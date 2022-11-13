«Сначала он просто клянчил деньги, а потом начал бить»: исповедь матери наркомана, который в 18 лет подсел на мефедрон

— С родителями я договорилась, чтобы они забрали его к себе на несколько лет. Я не могла посвятить сыну всё время. Конечно, я к нему постоянно ездила, приезжала каждые выходные, ежегодно возила по разным странам. Каждые ноябрьские и первомайские праздники мы обязательно куда-нибудь ездили по стране... Я старалась сделать так, чтобы мой сын посмотрел мир.

Когда Валентин должен был пойти в школу, мать забрала его к себе в Москву. Первое время учеба давалась ему легко, потом начались проблемы.

— Меня и его начали сильно дергать в школе. Говорили, что его надо выгнать, что его нужно перевести в другую школу, что учиться он не хочет... Завуч постоянно вызывала меня и жаловалась на поведение сына. Они не понимали, что у ребенка переходный возраст. В ответ на это завуч говорил: «Знаете, за 30 лет я впервые слышу про переходный возраст». А он становился всё злее и злее. Стал ненавидеть и ее, и школу. Потом одноклассники записали на телефон речь учителя, которая назвала моего сына «идиотом» и выгнала из класса. Так было несколько раз. Но завуч не верила этому, оправдывала учительницу и говорила, что у них замечательные педагоги...

