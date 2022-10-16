«Я могу иногда плакать»: советы психолога о том, как правильно объяснить детям, куда ушел папа
Самое ценное, что может сделать сейчас женщина для своей семьи, и почему слезы — тоже выход
Мы живем в непростое время, в котором состояние тревожности стало явлением будто бы постоянным. За полгода с момента начала специальной военной операции первая волна тревог утихла, но в сентябре после объявления частичной мобилизации горожан накрыло второй. Жизнь многих семей перевернулась с ног на голову, привычный уклад рухнул — кто-то принял решение покинуть страну, кто-то отправился в зону боевых действий. Не каждый взрослый способен справиться с нахлынувшим стрессом, а как объяснить происходящее ребенку? Как женщине защитить своих детей, как воспитать сыновей правильно — так, чтобы в будущем они могли постоять за себя и свои семьи? Клинический психолог Галина Фильченко ответила на эти вопросы.
Как говорить с детьми о том, что происходит?
Ребенку до 5 лет специалист советует объяснять ситуацию на примере мультфильмов, подходящих по тематике. Можно нарисовать картинку и попробовать рассказать через изображение. С мальчиками школьного возраста психолог советует разговаривать серьезнее, объяснять уже с точки зрения мужчины. Начните с истории, объясните причины, по которым в разное время разгорались конфликты, покажите фильмы, приводите примеры. Много слов не нужно, иначе ребенку будет сложно воспринимать. Галина Фильченко отмечает: родителям, в частности матерям, прежде чем начинать подобный разговор с детьми, самим нужно повзрослеть.
— Женщина может выбрать любую позицию, в том числе слезы, отрицание, гнев. Но если она родила детей и стала матерью, то должна взять ответственность. Настало время, когда не понимать, как жить дальше, нельзя, когда вести себя как ребенок нельзя. Женщине нужно быстро повзрослеть, взять себя в руки и сказать мужу: «Я тебя люблю, за детей не переживай, я справлюсь». Слово «справлюсь» — это ответственная позиция женщины и матери, — объясняет психолог.
Как снизить тревожный фон ребенка
Люди сегодня находятся в равных позициях: они учатся подстраиваться под быстро меняющиеся условия, учатся принимать решения, справляться с эмоциями. По словам психолога, мы жили в такой период времени, который сделал нас инфантильными, поэтому в случае реальной опасности мы теряемся. Позиция «я не знаю, как мы дальше будем» — детская, как и постоянные слезы вкупе с истериками. Плакать можно, но не по любому поводу и не при детях. Ребенок чувствует: что-то случилось, ему страшно, он начинает тревожиться.
— В семьях, где мужчин мобилизовали, важно объяснить ребенку: сейчас сложное время, папа ушел защищать нас, а я остаюсь с тобой, я смогу тебя обеспечить и прокормить. Да, привычная жизнь изменится, мы станем жить скромнее, я могу иногда плакать, но мы обязательно справимся. Это мать должна сказать своему ребенку, — говорит психолог.
Тревожный фон ребенка зависит от настроения матери — это факт. Изменение привычного жизненного уклада и отсутствие мужа дома сказывается на эмоциональном состоянии женщины, кроме того, тревожности могут добавлять внутрисемейные конфликты из-за разных взглядов на происходящее в стране и мире, информационные каналы также выступают в роли тревожной кнопки. Если женщина чувствует, что не справляется, и понимает, что ее ребенок может от этого пострадать, то можно обратиться в службу бесплатной психологической помощи, в этом нет ничего стыдного.
— Есть книга «Сказать жизни да», автор Виктор Франкл, там дана смысловая часть: зачем жить и как выжить в этом дне. Я рекомендую как можно больше разговаривать с детьми, но не с позиции «мне так плохо и страшно», а с позиции «я взрослая, поэтому мы справимся». В противном случае есть риск того, что ребенок неосознанно возьмет на себя ответственность за мать, которая остается в роли маленькой девочки. Смена иерархий происходит быстро, — объясняет Галина Фильченко и добавляет, что женщины гораздо сильнее, чем они о себе думают, и имеют способность выживать в любой ситуации.
Что делать, если в школе у детей случаются конфликты
Дети в равной степени переживают отсутствие отца рядом, и из-за этого у них могут возникать конфликты между собой, выясняя, у кого хороший папа, а у кого плохой.
— В такой ситуации женщине важно объяснить ребенку, что все люди разные. Пример: есть мужчины-повара, а есть футболисты. Как понять, кто лучше? Есть вещи, которые мы не можем оценить. Мы не имеем права никого осуждать. Если человек в критической ситуации принял решение занять позицию наблюдателя — это не значит, что он сделал что-то неверное, это его выбор, — считает Галина Фильченко. — Мы не знаем, как сложится жизнь. Мы не знаем, почему люди уезжают. Много кто уехал, много кто остался.
Психолог рекомендует родителям самим не давать оценок и хорошо объяснить это детям — это первый момент. Второй — не вступать в конфликты. Третий момент — не доводить ситуацию до фанатизма, ни с одной, ни со второй стороны, так как правда всегда где-то посередине.
— Если родитель принимает решение уехать из страны — его задача побеспокоиться о своем ребенке. Буллинг обычно происходит только в госучреждениях, где невозможно проконтролировать всех. Если родители видят подобный риск, ребенка можно перевести на домашнее обучение или в частную школу, — считает специалист.
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