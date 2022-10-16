«Я могу иногда плакать»: советы психолога о том, как правильно объяснить детям, куда ушел папа

— Женщина может выбрать любую позицию, в том числе слезы, отрицание, гнев. Но если она родила детей и стала матерью, то должна взять ответственность. Настало время, когда не понимать, как жить дальше, нельзя, когда вести себя как ребенок нельзя. Женщине нужно быстро повзрослеть, взять себя в руки и сказать мужу: «Я тебя люблю, за детей не переживай, я справлюсь». Слово «справлюсь» — это ответственная позиция женщины и матери, — объясняет психолог.

Как снизить тревожный фон ребенка

Люди сегодня находятся в равных позициях: они учатся подстраиваться под быстро меняющиеся условия, учатся принимать решения, справляться с эмоциями. По словам психолога, мы жили в такой период времени, который сделал нас инфантильными, поэтому в случае реальной опасности мы теряемся. Позиция «я не знаю, как мы дальше будем» — детская, как и постоянные слезы вкупе с истериками. Плакать можно, но не по любому поводу и не при детях. Ребенок чувствует: что-то случилось, ему страшно, он начинает тревожиться.