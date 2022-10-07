«Он говорил, что кто-то должен защитить Родину». Монолог матери добровольца из Братска, умершего в Новосибирске

— К происходящему Саша относился, как мужчина. Говорил, что надо [служить], что мы обязательно победим. Он был патриотом. В военкомат пошел вместе со своим соседом, которому пришла повестка. Он и сообщил невестке [о смерти Александра], она уже мне рассказала. Начальство нам об этом не сообщало, узнали через своих.



Он пошел добровольцем. Говорила ему: «Сына, что же ты делаешь, у тебя шестеро детей». Он ответил, что рано или поздно ему все равно придет повестка, кто-то должен Родину защищать. Говорил, что чем раньше пойдет, тем раньше вернется. Это было его осознанное решение. Поставил нас перед фактом. Утром 27 сентября он пошел в военкомат, а уже на следующий день его отправили на сборы.