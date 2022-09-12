«Мы оба хотели одну дочку, но их оказалось две, и сыночек в придачу»: как живет семья тройняшек

Главная боль многодетных родителей — это жилплощадь. Дело в том, что ипотеку Масловым не дают, а тройня в двухкомнатной квартире уже не помещается.



— От государства помощь мы получаем, но немного специфическую. При выписке нам подарили три ящичка со всем необходимым. Спасибо. Мы до сих пор некоторыми вещами пользуемся — постельное белье, например, хорошее. Нам выплатили 350 тысяч , которые мы, конечно, давным-давно проели. Их хватило на 2 месяца покупки продуктов. Расходы колоссальные не только на питание и памперсы. С Ярославом, например, мы ходим по платным врачам, потому что выбить направление в нашей поликлинике просто нереально, а прием одного специалиста стоит 2500 рублей, консультация гастроэнтеролога — 1300, анализы — 1200 и так далее. Также на прошлой неделе нам дали участок в 6 соток в Новом Буяне, в невырубленном лесу, там даже колышков нет. Таких, как мы, там много, мы были по очереди 600 какие-то. И теперь нужно много денег, чтобы довести до ума этот подарок от государства. Мы сейчас тоже думаем с мужем, что с этим делать. Нам вроде помогли, но куда эту помощь девать — непонятно. Мы сейчас живем в двухкомнатной квартире, и, пока дети маленькие, это более или менее, но, как только они подрастут, места им не хватит. Как видите, у нас лишь два стула для кормления, потому что для третьего места нет. Поэтому, когда мы их кормим, едят двое, последней ест Кирюша, потому что она самая терпеливая. Ползает под стульями с печальными глазами и мольбой: «Дайте поесть». Реальная помощь, которая нужна не только нам, а, наверное, многим многодетным семьям, — содействие в покупке квартиры, расширении жилплощади. Потому что мы элементарно не можем взять ипотеку, ведь я в декрете, а у мужа одна зарплата. Опять же если брать ипотеку, то чем платить? Я в ближайшие три года явно не смогу выйти на работу. Куда мне детей девать? А теперь представьте, в три года трое детей будут бегать по этому маленькому пространству и биться лбами. Сами мы не потянем. Я общаюсь с девочками, что рожали вместе со мной и тоже тройню, и у них всё так же. Вся помощь, которую мы получили от государства, — просто пшик. Это красиво сказано, но этих средств не хватает ни на что. Нам выплачивают пособия на третьего ребенка — еще 11 тысяч ежемесячно. Я еды на неделю больше покупаю. Есть еще одно чудное пособие на многодетную семью — по 500 рублей на ребенка. Это вообще просто смех, я не знаю, что с ними делать. Когда они мне приходят на карту, думаю: «Может, пачку памперсов купить?» Да и то не хватит, ибо в неделю у нас уходят 2 большие упаковки — это минимум 3 тысячи рублей. Смешная это помощь. Я была бы даже благодарна, если бы нам дали ссуду беспроцентную, ипотеку лайтовую. Ни в какие программы помощи мы не попадаем. Материнский капитал мы хотели потратить на расширение жилплощади, купить квартиру, но после дикого скачка цен стало понятно, что этих денег даже близко ни на что не хватит. Оставлять его на образование детей я считаю нецелесообразным, ведь, пока они вырастут, с нашей инфляцией эта сумма вовсе обесценится. Поэтому он так и валяется где-то в документах, — рассуждает мамочка.