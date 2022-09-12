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Интервью

«Мы оба хотели одну дочку, но их оказалось две, и сыночек в придачу»: как живет семья тройняшек

Супруги Масловы рассказали о жизни в «двушке» вшестером и о том, почему маткапитал бесполезен

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В большой семье — большие запасы еды

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Пеленки, крики, тонны детского питания — кошмар многих родителей и реальность семейства Масловых. В их доме счастье появилось сразу в тройном объеме — у Масловых родились тройняшки Мира, Кира и Ярослав. Мы побывали у них в гостях и узнали, так ли прекрасна жизнь большого семейства.

«Муж спросил: "А клетки больше делиться не будут?"»


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Сергей и Анастасия познакомились в интернете и практически сразу стали жить вместе, а через полгода расписались. Тогда молодая семья и не думала о детях, поэтому квартиру приобретали двухкомнатную. От положительного теста у Сергея с Анастасией особенного шока не было, пара морально была готова стать родителями.

— Я себе изначально запланировала, что в 37 у меня должен быть ребенок. Как видите, дотянула до последнего и перевыполнила план. Теперь у меня их трое. Очень как-то всё быстро и хорошо получилось. Когда первый раз увидела две полоски на тесте, было ощущение, как будто так и должно быть. Показала мужу, он тоже сказал, что всё хорошо и это нормально, — рассказывает Анастасия.

Беременность и материнство всю жизнь представлялись ей счастливым и важным периодом в жизни, и реальность ничуть не разочаровала.

— Изначально мы знали, что у нас будет двойня. У меня в роду по маминой линии были близняшки и двойняшки, поэтому я была к этому готова. Обрадовалась, конечно. Мы же хотели дочку, а тут их сразу две. Но на втором месяце одна из клеток поделилась, и у нас получилась тройня. Помню, как вышла из кабинета УЗИ и набрала мужа. Он в тот момент был в командировке в другом городе. Я спросила, сидит ли он, и попросила сделать это, а потом рассказала, что произошло. Помню, как он спросил: «Как разделилась? Это всё? Они больше не будут делиться?» Он был, конечно, рад, но явно в шоке. Мы оба хотели одну дочку, но их оказалось две, и сыночек в придачу. После мужа я решила позвонить маме, попросила ее сесть и также рассказала радостную новость. Она в недоумении сказала: «Как тройня? Что делать-то будем?» Я ей ответила, что вариант только один — рожать и воспитывать, — рассказывает женщина.

«Перемещала пузо руками»

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Беременность у Анастасии не слишком отличалась от обычной. Будущую маму мучил токсикоз, и проходилось регулярно отслеживать состояние малышей.

— Всё было достаточно спокойно. С восьмой недели беременности меня постоянно наблюдали в больнице. Утром и вечером мне измеряли давление, делали КТГ, УЗИ — два раза в неделю, в понедельник и пятницу. На последних двух месяцах живот был просто огромный. Я практически не вставала и перемещала пузо руками, чтобы перевернуться. Вместе дети весили больше 7 килограмм. Когда срок подходил, врачи сказали, что в пятницу будет операция, и за неделю положили меня в больницу, проводили всякие исследования, готовили, в том числе и морально, — говорит Анастасия.

Оперировала многодетную мамочку заведующая отделением патологии беременности Елена Михеева. Врачи помогли малышам появиться на свет всего за 57 минут. После операции Анастасию с малышами на всякий случай поместили в реанимацию, однако уже через сутки молодую маму перевели в обычную палату. Самым крепеньким оказался Ярослав — малыш родился с весом 2 килограмма 700 грамм. Кира весила чуть больше полутора килограммов, а Мира — 1 килограмм 200 грамм.

— Конечно, первые сутки я ходила еле-еле, однако хотелось как можно скорее попасть к малышам. Самая маленькая неделю была в реанимации, а старшеньких уже через день перевели из реанимации в обычное отделение. Я металась по больнице, так как хотелось всех успеть покормить, за ручку подержать, погладить, ходила к ним каждые три часа. Каждое утро, как просыпалась, шла кормить старшеньких, оттуда — в реанимацию, а потом уже на процедуры, уколы, УЗИ, а в перерывах отбегала поесть, — рассказывает о пребывании в перинатальном центре молодая мама.

Первым из перинатального центра выписали Ярослава. Он был дома с бабушкой и отцом. А Анастасию с девочками оставили в больнице — добирать вес.

Сергей ездил забирать дочурок вместе с сыном Ярославом из дома

Сергей ездил забирать дочурок вместе с сыном Ярославом из дома

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— Как только Мирослава набрала 2 килограмма, уже на следующий день нас выписали. Слава богу, дети родились без каких-либо отклонений, единственное — у Ярослава аллергия на молочку. Особенных рекомендаций по уходу за малышами нам не давали, всё стандартно, плановый осмотр у педиатра и регулярные взвешивания. Мы даже купили специальные весы и каждый понедельник смотрим, сколько прибавили дети. Сейчас им уже 7 месяцев. Ярослав весит 9 килограмм, Кирюша — 7,5, Мирослава — почти 6, но вы не подумайте, она ест хорошо, так же, как и Ярослав, просто очень подвижная и набирает чуть медленнее, а он, наоборот, пока не ползает. Как говорят врачи, это нормально, Ярослав просто ленится, это склад характера. Ему не нужно ползать, ведь он может покричать — и ему дадут нужную игрушку или переместят на новое место, — улыбается Анастасия.

Встречать мамочку с малышами приехали самые близкие

Встречать мамочку с малышами приехали самые близкие

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«Дети засыпают под казачий хор»


Первые сутки после выписки в семье были очень тревожными. Молодые родители остались практически один на один с малышами, без помощи медперсонала.

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— В больнице чуть что — я могла подойти к врачам, проконсультироваться, а здесь, кроме родителей и мужа, никого не было. Я боялась, вдруг что случится, но, слава богу, всё прошло гладко. Первым делом мы с малышами отправились в ванну. В больнице, конечно, неплохие условия, но помыть детей можно лишь под проточной водой. А тут мы наконец дорвались. Набрали ванночку с пенкой, помыли головы с шампунем. Отмылись за весь месяц, что находились в больнице, — вспоминает женщина.

Малыши активно играют и изучают мир

Малыши активно играют и изучают мир

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После рождения тройни на два месяца к Масловым переехали родители Анастасии, они помогали ухаживать за малышами. С появлением малышей жизнь семьи перевернулась с ног на голову.

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— Всё разбалансировалось. Месяц мы приходили в сознание методом проб и ошибок. Сначала тыкались, как слепые котята, — признается молодая мама.

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Когда стало понятно, что постоянно родители Анастасии не могут находиться с внуками из-за работы, семья решила искать няню. Поиски подходящей кандидатуры отняли много времени и сил.

— У меня муж 2 недели просто обзванивал всех подряд. Первая проблема — желающих работать с тройняшками нет. Вторая проблема — те, кто более-менее как-то по опыту нам подходил, стоили просто космических денег, которые мы себе просто позволить не могли. Мы назначили сразу несколько собеседований, и просто никто не пришел. Я не понимаю, как так можно безответственно относиться к своей работе. И вот буквально последний номер, что у нас оставался, — это Ольга. Мы с ней сразу как-то сработались, и она помогает нам до сих пор, — рассказывает Анастасия.

По словам Анастасии, самым сложным оказалась ответственность за решения: какую еду дать малышам, как не упустить момент и максимально помочь им развиваться. Потому что любое неверное решение может аукнуться малышам в дальнейшей жизни.

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— После рождения детей я полностью забросила свои увлечения и работу. Сейчас посвящаю себя только воспитанию. Мы с ними не расстаемся с 6 утра до 10 вечера, потом у меня есть 1–2 часа на себя или уборку, а после — сон с перерывами. Эти 7 месяцев я живу только для них. Мы за всё лето с мужем один раз (вместе с детьми) на час выехали на пляж, на Волгу, и то я даже не купалась, потому что боялась их оставить, — говорит молодая мама.

Еще у молодой семьи живет кот Марсель. Это пушистый нянь, которого очень любят дети, а он терпит все приступы любви со стороны малышей, конечно, под присмотром мамы.

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Марсель и сам проявляет интерес к новым друзьям

Марсель и сам проявляет интерес к новым друзьям

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На отношения Анастасии и Сергея рождение тройняшек повлияло максимально сильно. По словам женщины, они стали настоящими партнерами, няньками, близкими духовно:

— Мы вместе отвечаем за детей, вместе начали вставать. Распределили свои обязанности по уходу за детьми. Например, ночью он встает к Ярославу, его кроватка стоит с его стороны кровати, а я успокаиваю девочек, они с моей стороны спят. Он делает смесь вечером, а я мою посуду. Сейчас у нас с мужем, я могу сказать, идеальная система по воспитанию троих детей.

Ночью к малышам родители встают по очереди

Ночью к малышам родители встают по очереди

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Утро в семье Масловых начинается где-то в 6. Дети просыпаются, дальше — плановый поход в ванну и смена памперсов. Уже в 7 утра стройным шагом малыши отправляются завтракать.

— Сейчас мы едим кашу и фруктовое пюре. Потом идем гулять, часа 2–3 они спят, и где-то в 11 у нас обед — овощное и мясное пюре. Потом мы играем, ужинаем и ложимся спать. В течение ночи они просыпаются и «догоняются» смесью, — говорит женщина.

Сейчас малыши едят меньше смеси, но она является существенной частью расходов семейства, особенно учитывая тот факт, что для Ярослава она должна быть специализированной, без молока. Баночка такого питания стоит 3 тысячи рублей, и ее хватает на 4 дня.

— Девочкам по акции смесь можно купить за 1500 рублей, что тоже, конечно, недешево. Им две банки хватает на 5 дней. Пюрешки все я покупаю оптом, палетками. Одной упаковки пюре хватает им на 2–3 дня. Мясного пюре, палета которого стоит 700 рублей, хватает на 5–6 дней. То есть раз в неделю я заказываю по 10 упаковок фруктовых и овощных пюре, и муж забирает эти баулы домой. Плюс мы закупаемся кашами. Одного пакета хватает на 2–3 дня. Порции-то у них уже достаточно большие, грамм по 180. Поэтому, конечно, в телефоне у меня установлены абсолютно все приложения маркетплейсов, и, как только удается уложить детей спать, я отслеживаю акции, чтобы взять там, где дешевле, потому что денег на питание, памперсы и нехитрую одежку для малышей в месяц уходит около 120 тысяч. С вещами также помогают родные и близкие, привозят всякие комбинезончики, игрушки, — вздыхает Анастасия.

Анастасия признается, что одежду малышам покупает нехитрую и только на распродажах

Анастасия признается, что одежду малышам покупает нехитрую и только на распродажах

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Оптовые закупки продуктов питания и поиск скидок на маркетплейсах — не единственные лайфхаки, которые освоила молодая мама за время общения с детьми. Например, тройня обожает засыпать под песни кубанских казаков.

— Самые ходовые у нас — «Ой, мороз, мороз», потом их любимая «Ой, цветет калина». Всего у нас 7 песен, и я их исполняю по кругу. Иногда мы на первом засыпаем, а иногда приходится и по второму разу всё петь, — смеется женщина.

«Выплату в 350 тысяч мы проели за 2 месяца»


Большой семье нужно много еды

Большой семье нужно много еды

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Главная боль многодетных родителей — это жилплощадь. Дело в том, что ипотеку Масловым не дают, а тройня в двухкомнатной квартире уже не помещается.

— От государства помощь мы получаем, но немного специфическую. При выписке нам подарили три ящичка со всем необходимым. Спасибо. Мы до сих пор некоторыми вещами пользуемся — постельное белье, например, хорошее. Нам выплатили 350 тысяч, которые мы, конечно, давным-давно проели. Их хватило на 2 месяца покупки продуктов. Расходы колоссальные не только на питание и памперсы. С Ярославом, например, мы ходим по платным врачам, потому что выбить направление в нашей поликлинике просто нереально, а прием одного специалиста стоит 2500 рублей, консультация гастроэнтеролога — 1300, анализы — 1200 и так далее. Также на прошлой неделе нам дали участок в 6 соток в Новом Буяне, в невырубленном лесу, там даже колышков нет. Таких, как мы, там много, мы были по очереди 600 какие-то. И теперь нужно много денег, чтобы довести до ума этот подарок от государства. Мы сейчас тоже думаем с мужем, что с этим делать. Нам вроде помогли, но куда эту помощь девать — непонятно. Мы сейчас живем в двухкомнатной квартире, и, пока дети маленькие, это более или менее, но, как только они подрастут, места им не хватит. Как видите, у нас лишь два стула для кормления, потому что для третьего места нет. Поэтому, когда мы их кормим, едят двое, последней ест Кирюша, потому что она самая терпеливая. Ползает под стульями с печальными глазами и мольбой: «Дайте поесть». Реальная помощь, которая нужна не только нам, а, наверное, многим многодетным семьям, — содействие в покупке квартиры, расширении жилплощади. Потому что мы элементарно не можем взять ипотеку, ведь я в декрете, а у мужа одна зарплата. Опять же если брать ипотеку, то чем платить? Я в ближайшие три года явно не смогу выйти на работу. Куда мне детей девать? А теперь представьте, в три года трое детей будут бегать по этому маленькому пространству и биться лбами. Сами мы не потянем. Я общаюсь с девочками, что рожали вместе со мной и тоже тройню, и у них всё так же. Вся помощь, которую мы получили от государства, — просто пшик. Это красиво сказано, но этих средств не хватает ни на что. Нам выплачивают пособия на третьего ребенка — еще 11 тысяч ежемесячно. Я еды на неделю больше покупаю. Есть еще одно чудное пособие на многодетную семью — по 500 рублей на ребенка. Это вообще просто смех, я не знаю, что с ними делать. Когда они мне приходят на карту, думаю: «Может, пачку памперсов купить?» Да и то не хватит, ибо в неделю у нас уходят 2 большие упаковки — это минимум 3 тысячи рублей. Смешная это помощь. Я была бы даже благодарна, если бы нам дали ссуду беспроцентную, ипотеку лайтовую. Ни в какие программы помощи мы не попадаем. Материнский капитал мы хотели потратить на расширение жилплощади, купить квартиру, но после дикого скачка цен стало понятно, что этих денег даже близко ни на что не хватит. Оставлять его на образование детей я считаю нецелесообразным, ведь, пока они вырастут, с нашей инфляцией эта сумма вовсе обесценится. Поэтому он так и валяется где-то в документах, — рассуждает мамочка.

Три самых любимых комочка уже занимают немало места в двухкомнатной квартире

Три самых любимых комочка уже занимают немало места в двухкомнатной квартире

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«Люди тычут пальцем на наши коляски»


На большую семью всегда обращают внимание. Три колясочки сразу привлекают неравнодушных горожан.

У девочек коляски сдвоенные, а вот Ярослав передвигается в отдельной

У девочек коляски сдвоенные, а вот Ярослав передвигается в отдельной

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— Кто-то тычет пальцем, кто-то подходит и внаглую начинает заглядывать в коляску. В больнице, когда приходим на осмотр с детками, врачи закатывают глаза, потому что нам, конечно, требуется больше времени, ведь осмотреть нужно не одного ребенка, а сразу троих. Я беру три талончика, на каждого малыша: получается, 1,5 часа приема полностью наши. Не всех мамочек, сидящих в очереди, это устраивает, — вздыхает Анастасия. — Нам не нужно особое отношение, достаточно простого понимания. Мы также имеем право на оказание медицинской помощи для всех троих детей и отсутствие косых взглядов со стороны окружающих.

Несмотря на все трудности с воспитанием тройни, Анастасия не жалеет, что всё так получилось, ведь все неудобства и трудности с лихвой компенсируют улыбки малышей.

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