«Мы оба хотели одну дочку, но их оказалось две, и сыночек в придачу»: как живет семья тройняшек

Пеленки, крики, тонны детского питания — кошмар многих родителей и реальность семейства Масловых. В их доме счастье появилось сразу в тройном объеме — у Масловых родились тройняшки Мира, Кира и Ярослав. Мы побывали у них в гостях и узнали, так ли прекрасна жизнь большого семейства.
«Муж спросил: "А клетки больше делиться не будут?"»
Сергей и Анастасия познакомились в интернете и практически сразу стали жить вместе, а через полгода расписались. Тогда молодая семья и не думала о детях, поэтому квартиру приобретали двухкомнатную. От положительного теста у Сергея с Анастасией особенного шока не было, пара морально была готова стать родителями.
— Я себе изначально запланировала, что в 37 у меня должен быть ребенок. Как видите, дотянула до последнего и перевыполнила план. Теперь у меня их трое. Очень как-то всё быстро и хорошо получилось. Когда первый раз увидела две полоски на тесте, было ощущение, как будто так и должно быть. Показала мужу, он тоже сказал, что всё хорошо и это нормально, — рассказывает Анастасия.
Беременность и материнство всю жизнь представлялись ей счастливым и важным периодом в жизни, и реальность ничуть не разочаровала.
— Изначально мы знали, что у нас будет двойня. У меня в роду по маминой линии были близняшки и двойняшки, поэтому я была к этому готова. Обрадовалась, конечно. Мы же хотели дочку, а тут их сразу две. Но на втором месяце одна из клеток поделилась, и у нас получилась тройня. Помню, как вышла из кабинета УЗИ и набрала мужа. Он в тот момент был в командировке в другом городе. Я спросила, сидит ли он, и попросила сделать это, а потом рассказала, что произошло. Помню, как он спросил: «Как разделилась? Это всё? Они больше не будут делиться?» Он был, конечно, рад, но явно в шоке. Мы оба хотели одну дочку, но их оказалось две, и сыночек в придачу. После мужа я решила позвонить маме, попросила ее сесть и также рассказала радостную новость. Она в недоумении сказала: «Как тройня? Что делать-то будем?» Я ей ответила, что вариант только один — рожать и воспитывать, — рассказывает женщина.
«Перемещала пузо руками»
Беременность у Анастасии не слишком отличалась от обычной. Будущую маму мучил токсикоз, и проходилось регулярно отслеживать состояние малышей.
— Всё было достаточно спокойно. С восьмой недели беременности меня постоянно наблюдали в больнице. Утром и вечером мне измеряли давление, делали КТГ, УЗИ — два раза в неделю, в понедельник и пятницу. На последних двух месяцах живот был просто огромный. Я практически не вставала и перемещала пузо руками, чтобы перевернуться. Вместе дети весили больше 7 килограмм. Когда срок подходил, врачи сказали, что в пятницу будет операция, и за неделю положили меня в больницу, проводили всякие исследования, готовили, в том числе и морально, — говорит Анастасия.
Оперировала многодетную мамочку заведующая отделением патологии беременности Елена Михеева. Врачи помогли малышам появиться на свет всего за 57 минут. После операции Анастасию с малышами на всякий случай поместили в реанимацию, однако уже через сутки молодую маму перевели в обычную палату. Самым крепеньким оказался Ярослав — малыш родился с весом
— Конечно, первые сутки я ходила еле-еле, однако хотелось как можно скорее попасть к малышам. Самая маленькая неделю была в реанимации, а старшеньких уже через день перевели из реанимации в обычное отделение. Я металась по больнице, так как хотелось всех успеть покормить, за ручку подержать, погладить, ходила к ним каждые три часа. Каждое утро, как просыпалась, шла кормить старшеньких, оттуда — в реанимацию, а потом уже на процедуры, уколы, УЗИ, а в перерывах отбегала поесть, — рассказывает о пребывании в перинатальном центре молодая мама.
Первым из перинатального центра выписали Ярослава. Он был дома с бабушкой и отцом. А Анастасию с девочками оставили в больнице — добирать вес.
— Как только Мирослава набрала 2 килограмма, уже на следующий день нас выписали. Слава богу, дети родились без каких-либо отклонений, единственное — у Ярослава аллергия на молочку. Особенных рекомендаций по уходу за малышами нам не давали, всё стандартно, плановый осмотр у педиатра и регулярные взвешивания. Мы даже купили специальные весы и каждый понедельник смотрим, сколько прибавили дети. Сейчас им уже
«Дети засыпают под казачий хор»
Первые сутки после выписки в семье были очень тревожными. Молодые родители остались практически один на один с малышами, без помощи медперсонала.
— В больнице чуть что — я могла подойти к врачам, проконсультироваться, а здесь, кроме родителей и мужа, никого не было. Я боялась, вдруг что случится, но, слава богу, всё прошло гладко. Первым делом мы с малышами отправились в ванну. В больнице, конечно, неплохие условия, но помыть детей можно лишь под проточной водой. А тут мы наконец дорвались. Набрали ванночку с пенкой, помыли головы с шампунем. Отмылись за весь месяц, что находились в больнице, — вспоминает женщина.
После рождения тройни на два месяца к Масловым переехали родители Анастасии, они помогали ухаживать за малышами. С появлением малышей жизнь семьи перевернулась с ног на голову.
— Всё разбалансировалось. Месяц мы приходили в сознание методом проб и ошибок. Сначала тыкались, как слепые котята, — признается молодая мама.
Когда стало понятно, что постоянно родители Анастасии не могут находиться с внуками из-за работы, семья решила искать няню. Поиски подходящей кандидатуры отняли много времени и сил.
— У меня муж 2 недели просто обзванивал всех подряд. Первая проблема — желающих работать с тройняшками нет. Вторая проблема — те, кто более-менее как-то по опыту нам подходил, стоили просто космических денег, которые мы себе просто позволить не могли. Мы назначили сразу несколько собеседований, и просто никто не пришел. Я не понимаю, как так можно безответственно относиться к своей работе. И вот буквально последний номер, что у нас оставался, — это Ольга. Мы с ней сразу как-то сработались, и она помогает нам до сих пор, — рассказывает Анастасия.
По словам Анастасии, самым сложным оказалась ответственность за решения: какую еду дать малышам, как не упустить момент и максимально помочь им развиваться. Потому что любое неверное решение может аукнуться малышам в дальнейшей жизни.
— После рождения детей я полностью забросила свои увлечения и работу. Сейчас посвящаю себя только воспитанию. Мы с ними не расстаемся с 6 утра до 10 вечера, потом у меня есть
Еще у молодой семьи живет кот Марсель. Это пушистый нянь, которого очень любят дети, а он терпит все приступы любви со стороны малышей, конечно, под присмотром мамы.
На отношения Анастасии и Сергея рождение тройняшек повлияло максимально сильно. По словам женщины, они стали настоящими партнерами, няньками, близкими духовно:
— Мы вместе отвечаем за детей, вместе начали вставать. Распределили свои обязанности по уходу за детьми. Например, ночью он встает к Ярославу, его кроватка стоит с его стороны кровати, а я успокаиваю девочек, они с моей стороны спят. Он делает смесь вечером, а я мою посуду. Сейчас у нас с мужем, я могу сказать, идеальная система по воспитанию троих детей.
Утро в семье Масловых начинается где-то в 6. Дети просыпаются, дальше — плановый поход в ванну и смена памперсов. Уже в 7 утра стройным шагом малыши отправляются завтракать.
— Сейчас мы едим кашу и фруктовое пюре. Потом идем гулять, часа
Сейчас малыши едят меньше смеси, но она является существенной частью расходов семейства, особенно учитывая тот факт, что для Ярослава она должна быть специализированной, без молока. Баночка такого питания стоит
— Девочкам по акции смесь можно купить за 1500 рублей, что тоже, конечно, недешево. Им две банки хватает на 5 дней. Пюрешки все я покупаю оптом, палетками. Одной упаковки пюре хватает им на
Оптовые закупки продуктов питания и поиск скидок на маркетплейсах — не единственные лайфхаки, которые освоила молодая мама за время общения с детьми. Например, тройня обожает засыпать под песни кубанских казаков.
— Самые ходовые у нас — «Ой, мороз, мороз», потом их любимая «Ой, цветет калина». Всего у нас
«Выплату в 350 тысяч мы проели за 2 месяца»
Главная боль многодетных родителей — это жилплощадь. Дело в том, что ипотеку Масловым не дают, а тройня в двухкомнатной квартире уже не помещается.
— От государства помощь мы получаем, но немного специфическую. При выписке нам подарили три ящичка со всем необходимым. Спасибо. Мы до сих пор некоторыми вещами пользуемся — постельное белье, например, хорошее. Нам выплатили
«Люди тычут пальцем на наши коляски»
На большую семью всегда обращают внимание. Три колясочки сразу привлекают неравнодушных горожан.
— Кто-то тычет пальцем, кто-то подходит и внаглую начинает заглядывать в коляску. В больнице, когда приходим на осмотр с детками, врачи закатывают глаза, потому что нам, конечно, требуется больше времени, ведь осмотреть нужно не одного ребенка, а сразу троих. Я беру три талончика, на каждого малыша: получается,
Несмотря на все трудности с воспитанием тройни, Анастасия не жалеет, что всё так получилось, ведь все неудобства и трудности с лихвой компенсируют улыбки малышей.