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Спецоперация на УкраинеИстории

«Пока все долги не закроем, я не вернусь». Жена — о муже-военном, уехавшем на Украину, чтобы «отбить» кредиты

Кризис разрушил дело его семьи, и супруги оказались в долговой яме

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Супругов разделила спецоперация

Супругов разделила спецоперация

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Ирина и Александр из Екатеринбурга — не самая типичная пара. Ирина старше своего мужа на 10 лет. Они сошлись уже взрослыми состоявшимися людьми: за плечами Ирины было свое агентство недвижимости и двое взрослых детей, а у Александра — успешная военная служба.

Жизнь супругов перевернуло 24 февраля. Кризис подкосил риелторский бизнес, и для того, чтобы закрыть долги, Александр отправился в Донбасс.

О своем муже Ирина может рассказать только хорошее. Он прошел через Кавказ, держит в шкафу боевые медали. Однако называет его Ирина большим добрым медведем. Александр помогает ей спасать бездомных собак, держит дом в порядке и всегда рад посидеть с внуками. Пара поженилась два года назад. Свадьбу сыграли необычную — в кантри-стиле; все украшения к ней Ирина сделала сама.

У Александра выросли трое детей от первого брака, у Ирины — двое

У Александра выросли трое детей от первого брака, у Ирины — двое

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Однако вскоре начались кризисы, а с ними пришли финансовые трудности. Риелтору пришлось распустить сотрудников и сдать офис в аренду. От когда-то крупного агентства «Мой дом — Урал» осталась только сама Ирина.

— Когда начался коронавирус, у нас не оказалось ни копейки. Как-то выбрались — и началась спецоперация, снова кризис. Застройщики заморозили стройки, сильно поднялись цены, мои сотрудники остались без работы. Работаю одна, иначе никак не выжить, — объясняет Ирина.

Ирина любит мастерить поделки из дерева. Средства от их продажи уходят на животных

Ирина любит мастерить поделки из дерева. Средства от их продажи уходят на животных

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На бюджет семьи давят три кредита, ипотека и автокредит, а конца кризису не видно до сих пор. Ситуацию усугубляет хобби Ирины: вот уже пять лет она спасает бездомных собак. Всего через ее руки прошло более 300 «хвостиков»; каждого из них она спасла от верной смерти, вымыла, вылечила, стерилизовала и пристроила в надежные руки.

Прямо сейчас в специальном вольере живут 30 псов. На их содержание ежемесячно требуется около 150 тысяч рублей. Доходы семьи тем временем упали до 50–100 тысяч.

— Я знала, к чему готовиться. Когда началась спецоперация, Саша начал подумывать о том, чтобы поехать туда. А когда начались финансовые проблемы, он сразу сказал: «Я пойду». Ребята писали ему: «Саня, давай, мы собираемся». И он пошел, — объясняет Ирина.

Ирина вместе с Кубиком — ему, всю жизнь просидевшему на цепи в голоде и холоде, посчастливилось стать одним из шести ее личных псов

Ирина вместе с Кубиком — ему, всю жизнь просидевшему на цепи в голоде и холоде, посчастливилось стать одним из шести ее личных псов

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Екатеринбурженка считает своего мужа героем, хоть и признаёт: важной мотивацией для службы выступили деньги.

— Я считаю, что Саша защищает нашу страну. Но это тяжело. Естественно, каждый из военных туда пошел не от хорошей жизни, естественно, зарабатывать деньги. У нас большие проблемы, он это понимает. Он сказал: «Ира, пока все долги не закроем, я не вернусь». И я себя теперь в этом виню, — говорит Ирина, обнимая последнюю из спасенных собак.

Без мужа справляться с огородом и собаками стало гораздо тяжелее

Без мужа справляться с огородом и собаками стало гораздо тяжелее

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Из соображений безопасности Ирина не раскрывает, где и кем служит Александр. Однако находится он в самом пекле, участвует в боях. Жен военных из его роты объединяет общий чат. Дозвониться до мужей сложно: как объясняет Ирина, связь глушат. Во время активных боев военным не до звонков.

— Если кому-то из жен удается дозвониться, то она тут же пишет остальным: «Девочки, мы поговорили, у них всё хорошо». Так узнаём, — делится Ирина.

Постоянный страх за жизнь мужа — не единственное, что мучает женщину. Даже когда речь идет о спецоперации, ее сердце продолжает болеть из-за животных.

— Я говорю: «Саш, там кошечки-собачки-то как?» Он отвечает: «Да господи, она про своих кошечек-собачек. Ира, тут трупы везде лежат. А ты про кошечек-собачек». «Они, — говорит, — уже едят трупы. Мы их не спасем уже». Девочки-волонтеры из «Зоозащиты» недавно ездили в Мариуполь, спасали животных. Что смогли, они сделали... — качает головой Ирина.

Сын Ирины живет в Петербурге, дочь открыла салон красоты в Москве, а двое маленьких внуков обожают отдыхать у бабушки

Сын Ирины живет в Петербурге, дочь открыла салон красоты в Москве, а двое маленьких внуков обожают отдыхать у бабушки

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Ситуацию осложняет непонимание внутри собственной семьи. С сыном о спецоперации условились просто не говорить: иначе слишком сильно ссорились.

Александр участвует в спецоперации уже несколько месяцев. Ирина тем временем живет от звонка до звонка.

— Я его очень люблю, и он меня очень любит. Говорит: «Ты — мой тыл». Мне здесь легче справляться, чем им там. Если у него получается дозвониться, он успевает сказать: «Всё хорошо, я живой, здоровый». Всё, слава богу. Больше ничего не надо, — признаётся Ирина и крестится.

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