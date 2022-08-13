«Пока все долги не закроем, я не вернусь». Жена — о муже-военном, уехавшем на Украину, чтобы «отбить» кредиты

Ирина и Александр из Екатеринбурга — не самая типичная пара. Ирина старше своего мужа на 10 лет. Они сошлись уже взрослыми состоявшимися людьми: за плечами Ирины было свое агентство недвижимости и двое взрослых детей, а у Александра — успешная военная служба.



Жизнь супругов перевернуло 24 февраля. Кризис подкосил риелторский бизнес, и для того, чтобы закрыть долги, Александр отправился в Донбасс.