«Я вас, таких раздолбаев, и люблю». Как многодетные родители растят приемных детей и малышей, рожденных в тюрьме

— Ребенком надо гордиться, он должен быть объектом гордости, он должен соответствовать каким-то ожиданиям. Ничего ребенок никому не должен. Я своим тоже говорю: «Я так много вкладываю в вас, я так стараюсь, почему вы такие раздолбаи?» Но я потом спохватываюсь и говорю: «Ну, в общем-то, я вас, таких раздолбаев, и люблю». Чтобы вырасти нормальным человеком, ребенок в детстве должен себя почувствовать и понять свою ценность, вот какой он есть. Если ты его принимаешь, какой он есть, со всеми странностями, закидонами, то он сформируется потом в нормальную личность. Если он видит, что не может соответствовать ожиданиям, что ему делать? Ребенок должен ощущать полное принятие. Нужно разговаривать, говорить, что ты веришь, что он может быть другим. Отводить в сторону, говорить наедине. Ребенок имеет право быть неуспешным, плохо учиться, плохо себя вести, быть скандалистом или истеричкой. Вот это принятие, его и надо в себе родителю любому прокачивать. Потому что дети должны быть счастливыми. А больше они ничего не должны.

