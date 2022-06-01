«Я вас, таких раздолбаев, и люблю». Как многодетные родители растят приемных детей и малышей, рожденных в тюрьме

Татьяна и Артем Фалины много лет растят приемных детей. Сейчас они воспитывают семерых. Посчитать, сколько ребят росло в их доме, сложно. Точно больше двадцати.
Когда приходишь в гости к семье Фалиных, попадаешь в другой мир. Вокруг бегают дети, собаки, кошки, вдруг появляются вороны. А если свернуть в одну из комнат, можно увидеть тритонов Бальтазара и Авоткактотак, червя-интроверта Ипполита, мадагаскарских тараканов Чука и Гека и других членов семьи.
«Хватанули негатива»
Татьяну с Артемом познакомил старший брат. Ему показалось, что у ребят много общего и они поладят.
— Вот, поладили, — смеется Артем.
Тему детей обсуждали сразу. Татьяна уже тогда ездила в детские дома, помогала. А Артем до встречи с Татьяной не думал, что у него будет большая семья. Всё как у всех — один-два ребенка. Но еще до свадьбы они поняли, что многодетность и приемные дети ни одного из них не пугают, скорее радуют.
В 16 лет Татьяна забеременела, родилась дочка Света. А еще через год — сын Леша. Когда Татьяне было 23, в семье появилось двое первых приемных детей. Тогда Фалины «негатива хватанули».
— Мы были молодые, нищие, время было такое. Тогда мы это просто пережили, поменяли круг общения, люди сами отпали. Сейчас я такие вопросы странные уже не слышу. Много учусь, могу аргументировать, я умею мягко, но твердо поставить на место, — делится Татьяна.
Многодетная мама часто подчеркивает, что это не только ее желание, это их общий с мужем выбор. Более того — Артему моментами гораздо сложнее. Детям очень не хватает родных отцов. Если с мамами часто поддерживается хоть какое-то общение, то с папами у нас в стране беда. Артему приходится залечивать эти раны. Сложность и в том, что у него самого отца не было, его растила мама.
— Сложно, нет готовых решений. Я строгий отец, но демократичный, — говорит Артем. И тут же добавляет:
— Слишком.
Татьяна и Артем вместе 27 лет.
— Нужно не забывать, что семья — это двое. Потом дети. Нужно пространство, время, общие интересы, — рассуждает Артем.
Долгое время Фалины жили в трехкомнатной квартире, недавно переехали в дом. Место для него выбрали неслучайно. Рядом с этим полем они гуляли в день знакомства.
— Закольцевалось, — улыбается Татьяна.
Ван Гог закончился
В центре гостиной Фалиных стоит фортепиано, ему больше ста лет. Татьяна увидела объявление, а дальше всё, как в тумане, даже слова мужа: «Какие 400 кг, наш дом, как коробочка, сложится!»
Это успокоительное Татьяны.
— Когда я прям чувствую, что я сейчас взорвусь, я сажусь за пианино и играю. Они бегают: «Да сколько уже можно играть?» Я говорю: «Столько, сколько нужно», — рассказывает многодетная мама.
А над пианино висит картина Ван Гога «Пшеничное поле с кипарисами». В ней художник, как он сам говорил, выразил всё, что не мог сказать о себе словами. Писал он ее в лечебнице для душевнобольных.
Фалины распечатывают картины Ван Гога на холстах. Причем именно реального формата, чтобы дети могли видеть размер мазков. Только вот картины небольших размеров закончились. Поэтому стены украшают другие произведения искусства — рисунки детей.
Контактный зоопарк
Животных в доме Фалиных много. Если точно: шесть собак и один щенок, пять кошек, две вороны, черепаха, попугай, улитки, лягушка, два тритона, две рыбы-дракона, еще рыбы, палочники и четыре таракана. Автор этого текста уверена, что кого-то из животных семьи забыла.
Про рыб-драконов отдельно, их зовут Тарас и Пшешков. Это полиптерусы сенегальские — одни из самых древних рыб на земле, их предки появились на планете десятки миллионов лет назад. Свой облик за это время они почти не изменили, их скелет состоит из хрящей, а не из костей, как у большинства рыб.
В одном аквариуме с ними живет червь-интроверт Ипполит, который «вообще никого не любит». Фалины могут очень долго рассказывать про каждого питомца. Например, мадагаскарские тараканы Чук и Гек или «Чукнутый и Гекнутый», как их называют дети, запоминают руки и прикосновения. Они не шипят, а мурлыкают, это важно. Тараканов очень любит годовалая Соня, расстраивается, когда у нее их забирают.
На лестнице нас неожиданно настигает ворона Петра. Она попала к Фалиным еле живая. Семья думала, что Петра не выкарабкается. Лечили, ставили капельницы, давали любимое лакомство — творог. Сейчас вороне лучше, она, как кошка, может спать на руках, очень нежная.
Алена
Самая взрослая из приемных детей сейчас Алена. Еще маленькая при пожаре в доме она получила сильные ожоги, у нее нет кистей рук.
В детском доме ее историю рассказали так. До семи лет Алена жила с матерью, семья была неблагополучной. В девять месяцев на нее упал обогреватель и пролежал столько времени, что у Алены обгорело 50% тела. Тогда кровную маму не лишили родительских прав. Больше шести лет девочка жила в ужасных условиях. С пяти лет она была вынуждена бродяжничать и воровать. Потом Алена оказалась в детдоме.
Татьяна увидела девочку по телевизору. Приехали знакомиться, потом два раза брали ее к себе на гостевой режим. А летом, после четвертого класса, Фалины забрали ее насовсем. Это было семь лет назад.
В этом году Алена закончила десятый класс. Честно признаётся: есть тройки. Всё из-за дурацкой алгебры! А вот русский Алена любит. А еще любит мультики «Рапунцель» и «Элвин и бурундуки».
Алена — сложный ребенок, найти к ней подход было непросто. У девочки было реактивное расстройство привязанности, жестокость. Она не доверяла взрослым.
Сейчас всё в прошлом. Алене недавно исполнилось 18 лет. Девочка занимается верховой ездой, она в нижегородской сборной. Хочет стать тренером.
Тюремное служение
Долгое время Татьяна и Артем работали в пресс-службе Нижегородской епархии, писали о социальных проблемах. Сейчас Артем работает над проектом по выводу детей из психоневрологических интернатов на сопровождаемое проживание. А Татьяна уже 15 лет работает с заключенными, ведет занятия в колониях. Бывают ситуации, когда нужно адресно оказать помощь, связаться с семьей.
Саша и Белла — прямой результат ее тюремного служения. Они родились в колонии, Татьяна забрала их в три года, до этого времени они жили в Доме ребенка при тюрьме.
Сложность в том, что мамы этих детей — иностранки. После освобождения их должны депортировать.
Мама Саши уже вышла из тюрьмы, они уехали в Нигерию. Прощание было очень тяжелым. Сейчас Фалины помогают семье с документами, чтобы Саша с мамой вернулись в Россию. Депортация заканчивается через год. Они поддерживают контакт, постоянно говорят по видеосвязи, скучают.
Мама Беллы тоже уже на свободе, сейчас она в Молдавии. А Белла осталась в приемной семье. Татьяна боялась, что как только девочка пересечет границу, они потеряют связь. Решали через суд. С мамой Беллы они созваниваются почти каждый день, отношения хорошие. Женщина решает свои проблемы, она поняла и приняла ситуацию.
Такие разные дети
Сейчас Фалины воспитывают семь детей. Но дома их гораздо больше, еще внуки.
Амид, Руслан и Ева — кровные братья и сестра, племянники Татьяны и Артема. Они живут с ними.
— Мальчишки дают жару, — улыбается Татьяна.
Ева очень гибкая, но показать нам шпагат застеснялась. Если куда-то залезет, можно не торопиться спасать ее, а бежать за телефоном: картина пугающая, но Ева точно не упадет.
Еще в доме живет Кристина. У нее есть мама, но она много времени проводит у Фалиных. Если важно понять, что случилось, нужно спросить Кристину, она выдаст всё по-честному.
Белла — стихия. Она барышня королевских кровей, рождена для дворцовых интриг, не меньше.
— Мы вечером обмениваемся, сколько версий одного события Белла рассказала разным людям. Это иногда совершенно разные истории, — даже с небольшой гордостью говорит Татьяна.
Не так давно в семье появилась Соня, ей год и два месяца. Ее историю Татьяна пока не хочет рассказывать на публику. Все дети обожают Соню, умиляются.
— Младенец — это очень важный фактор в семье, потому что все со всеми переругаются, а потом бегут к младенцу, с ним посюсюкаются, и вроде как всё хорошо, — раскрывает секреты Татьяна.
«Я вас, таких раздолбаев, и люблю»
Вот так говорит Татьяна, когда чувствует, что в воспитании уходит не туда. Она считает, что в нашем менталитете есть неправильный пунктик.
— Ребенком надо гордиться, он должен быть объектом гордости, он должен соответствовать каким-то ожиданиям. Ничего ребенок никому не должен. Я своим тоже говорю: «Я так много вкладываю в вас, я так стараюсь, почему вы такие раздолбаи?» Но я потом спохватываюсь и говорю: «Ну, в общем-то, я вас, таких раздолбаев, и люблю». Чтобы вырасти нормальным человеком, ребенок в детстве должен себя почувствовать и понять свою ценность, вот какой он есть. Если ты его принимаешь, какой он есть, со всеми странностями, закидонами, то он сформируется потом в нормальную личность. Если он видит, что не может соответствовать ожиданиям, что ему делать? Ребенок должен ощущать полное принятие. Нужно разговаривать, говорить, что ты веришь, что он может быть другим. Отводить в сторону, говорить наедине. Ребенок имеет право быть неуспешным, плохо учиться, плохо себя вести, быть скандалистом или истеричкой. Вот это принятие, его и надо в себе родителю любому прокачивать. Потому что дети должны быть счастливыми. А больше они ничего не должны.
Если вы желаете помочь семье Фалиных, то можете связаться с ними через соцсети: Татьяна Фалина.