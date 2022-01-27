«У меня даже дата рождения ненастоящая»: гражданка Германии заявила, что ее украли из российского роддома

— Я прошла все федеральные телепрограммы, писала письма президенту, ходила в архивы, в 7-ю больницу, губернатору, но всё без толку. В больнице мне отказали, глава облздрава Анатолий Себелев тоже отказал. Я не хочу наказывать никого, я же хочу просто найти свою маму. Но меня везде либо посылают, либо говорят, что это секретная информация, которая будет рассекречена лишь спустя 75 лет.



Потом Марина Федорова узнала о еще одной дальней родственнице своего отца, почти всю жизнь проработавшей в администрации Волгограда и якобы знающей всё про обстоятельства ее появления на свет и удочерения.



— Я не знала, где она живет, — вспоминает Марина Федорова. — Я не могу сказать, кто и как, но добрые люди нашли мне ее, и я решила к ней поехать. Она знает всё, но избегает меня уже давно. Поэтому я решила схитрить. У Людмилы 13 января был день рождения. Я с подругами приехала в Волгоград. Мы пришли к ней домой с конфетами. А в домофон сказали, что это социальная служба хочет с днем рождения поздравить. Тогда она нас пустила. Мы подарили ей подарок, хотели поговорить. Она меня не узнала сначала.



Людмила рассказала Марине Федоровой, что ее приемная мама даже подкладывала под одежду подушку — имитировала беременность, чтобы другие люди поверили, что украденный из роддома ребенок родной.



— Я говорю: «Подождите, я понимаю, что люди хотели взять ребенка. Но почему нет отказа и нет усыновления?» Она говорит: «А что здесь такого? Раньше все так делали». Я говорю: «Значит, получается, вы меня украли?» Она говорит: «Твоей мамы уже в живых нет». Я спрашиваю: «Кто моя мама? Я живой ребенок? Я поэтому в Сибири три года умирала, когда у меня было воспаление легких и клиническая смерть? Я понимаю, это мое искупление. Но я же имею право сейчас найти свою маму?» Но больше ничего узнать не удалось.



Сейчас Марина Федорова живет в Дюссельдорфе, у нее есть дети и шесть внуков. Женщина мечтает вернуться в Россию, но пока что ее держат семья и работа. Марина регулярно бывает в нашей стране, у нее здесь много подруг и самое главное — незавершенное дело — ключ к разгадке тайны о ее настоящих родителях.



Журналисты V1.RU направили запросы в комитеты здравоохранения и юстиции Волгоградской области, а также региональный госархив. На момент публикации ответа не поступало.

