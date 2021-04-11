Монолог приемной мамы: «Сначала дочка пахла чем-то казенным и говорила трехэтажным матом»

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Усыновить или взять под опеку ребенка решится далеко не каждый, однако ситуация не такая уж удручающая. За последний год на безвозмездную форму опеки было передано более
Корреспондентка NGS24.RU Саша Симутина встретилась с приемной мамой Марией, чтобы узнать о ее опыте. Она уверена, что брать неродного ребенка в семью — не страшно.
Говорят, что хорошо там, где слышен детский смех. Дома у красноярки Марии детский смех раздается в три голоса. Лёша и Илья — родные дети Марии. Впрочем, как и дочка Стеша — и неважно, что Мария взяла девочку из приюта. Малышка похожа на братьев так, как если бы они все были друг другу родными. Впрочем, это всё формальности. Самое главное, что все счастливы. Для Стеши путь к этому счастью был долгий и непростой. А так и не скажешь, глядя, как девочка доверчиво обнимает старшего брата за шею.
— Мы решили удочерить ребенка, потому что у меня два мальчика родилось. Я первый раз всё девочку хотела — мальчик родился. Второй раз ждала, имя девчачье придумывала — мальчик родился. Мечта осталась, а так как я еще с детства думала, что, если не получится ребятишек иметь, я обязательно усыновлю ребенка, то, в общем-то, вывод пришел сам собой, — начинает рассказ Мария.
Прежде чем найти своего будущего ребенка, Мария собирала документы и училась, а когда на руках уже было заключение, что она готова, начала искать в базе данных ребенка. Узнавала про некоторых из них, но оказывалось, что детей уже забрали, просто в базе осталась их анкета. Однажды на глаза попалась анкета Стеши, но Марии сказали, что и ее уже забрали. Однако чутье подсказывало будущей маме, что нужно быть упорнее: и она сама поехала в опеку, чтобы узнать судьбу девочки. Оказалось, что она по-прежнему в детдоме. Тогда-то Мария и поняла — это судьба.
— Совет будущим родителям: не искать ребенка, пока не готовы документы, иначе ребенок не дождется, а они настроятся на кого-то конкретного. Только когда заключение кандидата на руках будет, тогда можно начать смотреть базу, — рекомендует приемная мама.
Начался процесс сбора документов. Всё происходило следующим образом: сначала Мария подала документы, затем прошла школу приемных родителей, а уже потом — произошло первое знакомство.
— Документов было много и остается много, но я подумала, если судьба, то всё получится. И даже самые сложные бумаги давались легко. Всё складывалось и продолжает складываться одно к одному, — рассказывает Мария.
Обязательный пункт во всём этом — маме и папе рассказывают о состоянии здоровья ребенка, чтобы потенциальный родитель был осведомлен и готов, если вдруг что не так. А будущим родителям важно подготовить всё для встречи нового члена семьи. Обязательное условие — минимум 12 квадратных метров на ребенка в квартире. В светлой трешке Марии места хватает всем, еще и коричневому коту, терпеливо переносящему детскую любовь. Пока Стеша живет в комнате с братьями, но со временем переедет в свою комнату — так советуют психологи.
— Я стала оформлять согласие на посещение детдома. Приехала, ко мне вышла такая кнопка, совсем махонькая, худенькая, дите такое с советским бантом на боку, с косичками-каральками. Так жалко ее стало. А потом стало страшно — а вдруг я ей не понравлюсь? Она хоть и маленькая, но бойкая. Но она подошла ко мне и сразу начала общаться. Минут 10–15 поиграла, потом встала, смотрит на меня серьезно: «Ты мама?» Я говорю: «Мама!» И всё, тут уже понятно стало, что она меня приняла. И после этого она мамой меня так и называла всегда, — с улыбкой вспоминает Мария. — Она сначала пахла чем-то казенным. Я ждала, когда она будет пахнуть семьей. Хотелось побыстрее ее поместить в уют и тепло. И мы сразу поехали к парикмахеру, сделали ей крутое каре, я ее кремами намазала, и все. Даже имя поменяла. Уж больно прошлое ее имя ассоциировалось у меня с каким-то брошенным ребенком.
Формально Стеша еще не удочерена: Мария оформила над ней опекунство и забрала домой. Дальше родитель, как правило, сам выбирает, оставлять ли ребенка в этом статусе или по документам становиться полноценным родителем приемного малыша. Мария решила пойти по второму пути. Недавно биологических родителей Стеши лишили родительских прав. Мария надеется, что к осени вся бумажная волокита закончится и Стеша станет ее дочкой на все 100%.
Сыновья Марии приняли сестренку хорошо. Старшего готовить к ее появлению начали заранее:
— Когда мысль только поселилась, я начала потихоньку говорить, что скоро у него появится сестренка. Старший уже видел меня с животом, когда я была беременна младшим, поэтому иногда подходил, гладил меня по животу и говорил: «Вот, животик растет, скоро сестренка будет», — смеется Мария. — Потом я показывала ему ее фотографии, и он как-то не задавал вопросов, как это так внезапно она появится. А когда мы взяли Стешу, они сами между собой, что дочка, что сын старший, стали разговаривать. Она говорит: «Я когда была в другом городе, у меня были такие кроватки». И он говорит: «Ты когда была в другом городе, мы тут то-то и то-то». Ну и мы не стали рушить это, всё честно, она была в другом городе. После она как-то мне задала вопрос: «Мама, а как ты меня нашла?» Я говорю: «Мама сильно хотела доченьку, искала, искала и нашла. И ты меня увидела и узнала, что я твоя мама».
Стеша иногда спрашивает, на какой коляске она ездила, какие памперсы носила, притом что частично свою жизнь до попадания в детдом девочка помнит, например, собаку, которую сначала боялась, а потом подружилась. Тяжелую жизнь уже практически забыла. А в той жизни были и голод, и холод, и твердый пол вместо кровати. Поэтому понадобилось время, чтобы адаптироваться к новой жизни.
— Сложности были, она не уставала нас шокировать. Были и трехсложные маты, слышать которые от трехлетней кнопы было совсем удивительно. Она и ногти сгрызала до крови, и врала, причем во вред себе. Где-то, видимо, в жизни в семье ей это пригодилось, помогло, и поэтому она на всякий случай. Сейчас у нас огромнейший прогресс, всего этого не осталось. Боялась она, особенно мужчин боялась, видимо, был страх неслучайный. Не разговаривала. Спросишь: «Что тебе снилось?» Она начинает руки выкручивать, одежду, вот это всё дергать, не может сказать, — рассказывает Мария.
Стеша начала ходить к логопеду, причем, как объясняет Мария, проблема была даже не в дикции, а в умении правильно выражать свои мысли. Но девочка всему этому научилась, удалось достичь огромнейшего прогресса.
— Сейчас, можно сказать, растет аккуратная, ухоженная девочка, которая знает, что она девочка, принцесса, красивая, ласковая, меняется ребенок, — делится мама.
Недавно Мария развелась с мужем и сейчас воспитывает трех детей одна. Каждый день насыщен событиями: нужно отвезти детей в два разных садика, старшего — на подготовку к школе, младших — к логопеду, в перерывах — готовка и уборка дома. Мария работает удаленно, занимается SMM, клиенты в основном московские, поэтому работа начинается, когда сыновья и дочка уложены спать. Признается: троих детей содержит не без усилий. Но то, что получает взамен, стоит этого.
Кстати, в садике о том, что Стеша приемная, знают только воспитатели. Мария не считает нужным посвящать в это других родителей и детей. Скрывать это цели нет, но и говорить всем вокруг об этом — тоже.
Безболезненно адаптироваться детям в новой семье и сохранить ресурс родителей помогает программа фонда «Счастливые дети» «Дети дома».
— Наша программа сопровождает приемные семьи с опекаемыми детьми, с усыновленными детьми, с приемными, оказывая поддержку им. Это может быть и юридическая поддержка, и психологическая, и какие-то совместные мероприятия, потому что мы заинтересованы в том, чтобы ребенок не просто был взят в семью, но и остался в этой семье, чувствовал себя комфортно, и мама в то же время сохранила свою ресурсность, — рассказывает о программе ее куратор Светлана Березина.
Самая мощная поддержка Марии — это ее родная сестра. К слову, не все родственники спокойно приняли то, что она удочерила девочку. Поэтому отмелись лишние контакты, в том числе и среди друзей. Зато самые близкие люди остались рядом.
— Неожиданно было, что родственники по-разному восприняли. Я была сильно удивлена, потому что для меня — это чудо, это что-то безусловно очень хорошее. А нам говорили: «Вам делать нечего?»
А потом с улыбкой добавила:
— Кто задумался о том, брать ребенка или нет — берите! Нет разницы между своим и не своим, они все одинаково радуются, одинаково смеются и любят вас. Так даже удобно — не приходится проходить через все этапы беременности и рожать. А счастья — столько же.