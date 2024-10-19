После шоу работал барменом: история пропавшего участника «Фабрики звезд»

После проекта работал барменом, но вернулся к музыке: история участника «Фабрики звезд» Источник: Dzen.ru











Участник «Фабрики звезд — 3» Роман Барсуков большую часть жизни прожил в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области, но родился в Тулуне, под Иркутском, и провел там первые 13 лет. IRCITY.RU рассказывает историю парня, который покорил девичьи сердца в 2003 году, но затем пропал.

«В детстве засыпал под собственное пение»

Рома родился в Тулуне 20 ноября 1983 года. Его родители — Раиса Алексеевна и Александр Алексеевич — оба родом из Гусь-Хрустального, но после учебы их направили на работу на Тулунский стекольный завод. Мама была инженером-технологом, а папа — стеклодувом.

Рома — единственный ребенок. По рассказам мамы и папы, мальчик с детства исполнял все песни, которые слышал. Каждый вечер засыпал под собственное пение, иногда убаюкивая родителей быстрее, чем себя.

Роман Барсуков с родителями Источник: Rbarsukov.narod.ru











Когда мальчику исполнилось 8 лет, встал вопрос: «Чем заниматься — музыкой или спортом?» По настоянию мамы Рома пошел в секцию бокса, чтобы выработать в себе выносливость, упорство и умение себя защитить, но всё время продолжал петь в кругу друзей.

— Первыми кумирами была группа «Кар-Мэн», я пел весь ее репертуар. Друзьям нравилось, и это еще больше вдохновляло. Когда мне исполнилось 13 лет, мы переехали в Гусь-Хрустальный. Там мама работала на пивзаводе, а папа — на стекольном заводе столяром, — рассказывал Роман Барсуков в самопрезентации для проекта «Фабрика звезд — 3».

Окончив школу, Барсуков поступил в стекольный колледж. После переезда не бросил бокс, а продолжил занятия в спортивном клубе «Атлант», получив первый юношеский разряд, а в 2002 году в турнире сильнейших боксеров Владимирской области среди взрослых занял 2-е место. Примерно в это же время он понял, что бокс, скорее, хобби, а страсть — музыка.

В то же время Роман занимался танцами и вокалом в колледже, танцевал в ночном клубе, пел в варьете, а также в составе группы «Калейдоскоп» выступал на городских мероприятиях и днях города, получая первые гонорары.

Рома часто пел для друзей Источник: скриншот видео «К.Г.Б.: где Голубев, драки на „Фабрике“, роман с фанаткой | ФАБРИКА С ЯНОЙ ЧУРИКОВОЙ» / Vk.com











В 2003 году парень одним днем поехал в Москву, чтобы попасть на кастинг «Фабрики звезд — 3», но, как он рассказывал на шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» на YouTube, так и не попал. В первый день просто отстоял в неорганизованной очереди и вечером вернулся на автобусе в Гусь-Хрустальный. На следующий день вновь отправился в Москву — и всё же удалось пройти на кастинг.

— Там уже организованная очередь, охрана. Помню даже номер, который мне дали, — 1272. «Ну нормально, — думаю, — еще немножко. Недельку постоим». Попал на первый кастинг, включили музыку, надо было танцевать и подпевать под «Девочку с Севера». И преподаватели ходили и раздавали карточки: хорошо танцуешь — получаешь ее от Егора Дружинина, хорошо поешь — от Владимира Коробко (преподаватель вокала на «Фабрике звезд». — Прим. ред.). Я, в общем, от всех карточки получил, такая радость была. Потом нас отправили домой, сказали: «Ждите звонка». А у меня нет сотового, я дал свой городской номер, а код города не помню. Я с таким тяжелым сердцем поехал домой. Думал: «Никто не будет искать код города», — вспоминал Роман.

Но все-таки позвонили и пригласили на следующие кастинги, в гостиницу «Звездная». Просмотры длились несколько дней, затягивались иногда до двух ночи.

В 2003 году Роман Барсуков попал на «Фабрику звезд» Источник: Rbarsukov.narod.ru











— И вот в последний день, тоже уже поздняя ночь, выносят списки, зачитывают всех — моей фамилии нет. И этот человек из «Останкино» говорит: «Чьи фамилии были названы, вам спасибо большое, всего доброго». Мы там просто упали все, — рассказывал Барсуков.

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Яне Чуриковой, по ее словам, Барсуков запомнился как «герой-любовник». Но он отметился и потасовкой с другим участником — Русланом Куриком. Роман называет его «хорошим другом», одним из первых, с кем начал общаться на проекте.

— У нас была система, типа, быть дежурным — руководить процессом и подготовкой к заданиям, которые нам иногда спускали. Русик тогда нас с Ромой подтянул к подготовке, а потом говорит: «Я болею, давайте сами». Из этого и вышла потасовка, — рассказывал другой участник третьей «Фабрики», Александр Киреев.

Потасовка с Русланом Куриком Источник: «К.Г.Б.: где Голубев, драки на „Фабрике“, роман с фанаткой | ФАБРИКА С ЯНОЙ ЧУРИКОВОЙ» / YouTube.com

Еще Барсукову приписывали роман с другой участницей «Фабрики звезд — 3», Ириной Ортман, но Роман говорит, что это слухи. У него действительно завязались отношения на проекте, но не с кем-то из участниц, а с одной из гримерш проекта — Риммой. Но продюсеры проекта подогревали интерес к несуществующим отношениям Барсукова и Ортман и постоянно ставили их в пару.

Из проекта Барсуков вылетел в середине проекта — на десятом отчетном концерте. После этого вернулся в Гусь-Хрустальный и искал себя, но продлилось это недолго. Его позвали в группу «К.Г.Б.» вместе с другими участниками третьей «Фабрики» — Дмитрием Голубевым и Александром Киреевым, занявшим второе место в проекте.

Но проект этот организовался почти что сам собой. Александр Шульгин отказался заниматься продвижением «фабрикантов».

Группа «КГБ» Источник: Dzen.ru











— Он сказал: «Ребят, вы, наверное, ожидаете, что с вами происходит какая-то история внутри „Фабрики звезд“ и она будет продолжаться, как это было ранее. Но я приглашен сюда как музыкальный продюсер этого сезона. Это всё, на что я подписывался», — вспоминал Александр Киреев.

И тут подоспел продюсер Виктор Дробыш. Он задумал гастрольный тур третьей «Фабрики», и группа была кстати.

Название, даже по тем временам было довольно смелым, ребят всегда объявляли как «Группу „К.Г.Б.“» — Киреев, Голубев, Барсуков. Парни втроем исполняли песни, которые писали для них на проекте как сольные, а затем начали нарабатывать собственный материал и даже участвовали в отборе на «Евровидение-2005».

— На самом деле всё было классно. Виктор Яковлевич собрал нас, говорит: «Ребят, у меня есть идеи, погнали». Повез нас во Франкфурт, мы там записывались в классной студии. Всё по-взрослому было, — вспоминал Александр Киреев.

Барсукову же запомнилась куртка, которую он купил во время тех гастролей во Франкфурте.

Второй состав «К.Г.Б.» Источник: Dzen.ru











«Ты за борт выпадаешь, и всё»

Но «К.Г.Б.» просуществовала недолго. Довольно скоро Голубев ушел из проекта, а Киреев занялся бизнесом. Дробыш пытался возродить коллектив, добавив к Барсукову участников шестой «Фабрики» — Дмитрия Колдуна и Александру Гуркову. Барсуков поехал в тур с «Фабрикой звезд — 6», но и в таком составе группа не снискала славы и исчезла в 2006 году. Киреев вспоминал, что внутри «К. Г. Б.» были разногласия.

— Там накалялась ситуация. Как за любым музыкальным проектом, за «К.Г.Б.» стояла большая команда, которая «делала красиво», чтобы три человека смотрелись интересно. Просто в нашем случае были несовпадения личностные, — говорил Киреев.

После распада группы Барсуков пропал из виду. О жизни в последующие 10 лет ему рассказать почти нечего.

Роман Барсуков очень изменился и возмужал Источник: Dzen.ru











— Я в итоге вообще пошел не в ту сторону. Работал барменом в Москве, ребята иногда ко мне приезжали, даже съемки какие-то были про нас для федерального канала. Не было работы вообще никакой. Ты за борт выпадаешь — и всё. Барахтайся сам, как хочешь. Потом в караоке работал, пел там много. Люди узнавали, конечно. А потом мы вместе с братом Саши Киреева сколотили кавер-группу «Путь IN», — говорил Барсуков.