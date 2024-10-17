НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 762мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08

Новосибирские родители заявили об эпидемии пневмонии у школьников

Кому достался аквапарк
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Пенсионерам не дают кредиты
УК отказываются от домов
Как ищут пропавших
НГС сходил на бал
Новости в Telegram
Развлечения Эзотерика и магия Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог

Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог

В этот день лучше заняться любимым делом

236
Написать комментарий

Согласно нумерологии, код 17 октября — 818

Сегодня, 17 октября, состоится Суперлуние. Так называют период, когда полная Луна приближается к Земле на минимальное расстояние, и из-за этого кажется больше на небосводе. Согласно нумерологии, код этого дня — 818, что предвещает успех, особенно в финансовой сфере. Подробнее об этом рассказала бердский нумеролог Алина Шадрина в своей авторской колонке.

17 октября, как говорят астрономы, принесет нам самую большую полную Луну за весь год!

Думаю, тот, кто скажет, что полнолуние на него не действует, слукавит. Луна влияет на нас на всех планах. Эта огромная красноватая Луна принесет в жизнь каждого человека трансформации и никого не оставит без внимания.

Я могу дать важный совет — контролировать эмоции и подумать, куда слить свою агрессию, которая точно проявится!

Код дня — 818. Это стратегически важна цифровая комбинация, которая будет работать, если вы будете следовать рекомендациям.

Восьмерка, которая встречается дважды, несет, как это модно говорить, квантовый скачок. Так называют период, во время которого во всех сферах происходят события с вау-эффектом, совершенно без вашего включения и приложения сил. И скачок этот будет в сфере финансов ощущаться в большей степени. Но важно соблюдать правила, порядки, быть честным, с самим собой в первую очередь. Честно говорить, честно заявлять, спокойно и по правилам водить машину, честно признавать желания и отвечать себе на вопросы.

Восьмерка в начале и конце кода дня также несет и справедливое отношение к вам. Вы получите бонусы от мира. Начните этот день с признания себе в любви и с планирования на краткосрочную перспективу. Также благоприятно запланировать на 17 октября дела в нескольких категориях: важное дело, приятное дело и любимое дело!

Единица в центре кода просит вас подумать о создании чего-либо: комфорта на рабочем месте, уюта дома, чистоты в машине, порядка в шкафу, планов на будущее, новых отношений. Выбирайте сами. И все три цифры просят быть в этот день самостоятельным, в том числе в принятии решений.

В конце дня сделайте себе подарок, будь это чашка кофе в одиночестве или дорогая роскошная помада. На самом деле, мало таких важных кодов, которые очень важно использовать по назначению, да еще и совпадающих с полнолунием.

А если не сворачивать месяц октябрь ни в какие коды, он под числом 10.10 — это фортуна. 17 октября вы своими действиями вы можете заложить фундамент удачи на будущее.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Нумеролог Нумерология Астрология Полнолуние Суперлуние
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Лучшее средство — стать бедными»: обозреватель НГС ответил всем, кого смущают трудовые мигранты
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

PAVEL,35

Иннесс,49

Andrik,41

Наталья,34

Татьяна,37

Скорпик,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление