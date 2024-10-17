Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог

Алина Шадрина

Согласно нумерологии, код 17 октября — 818 Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Сегодня, 17 октября, состоится Суперлуние. Так называют период, когда полная Луна приближается к Земле на минимальное расстояние, и из-за этого кажется больше на небосводе. Согласно нумерологии, код этого дня — 818, что предвещает успех, особенно в финансовой сфере. Подробнее об этом рассказала бердский нумеролог Алина Шадрина в своей авторской колонке.

17 октября, как говорят астрономы, принесет нам самую большую полную Луну за весь год!

Думаю, тот, кто скажет, что полнолуние на него не действует, слукавит. Луна влияет на нас на всех планах. Эта огромная красноватая Луна принесет в жизнь каждого человека трансформации и никого не оставит без внимания.

Я могу дать важный совет — контролировать эмоции и подумать, куда слить свою агрессию, которая точно проявится!

Код дня — 818. Это стратегически важна цифровая комбинация, которая будет работать, если вы будете следовать рекомендациям.

Восьмерка, которая встречается дважды, несет, как это модно говорить, квантовый скачок. Так называют период, во время которого во всех сферах происходят события с вау-эффектом, совершенно без вашего включения и приложения сил. И скачок этот будет в сфере финансов ощущаться в большей степени. Но важно соблюдать правила, порядки, быть честным, с самим собой в первую очередь. Честно говорить, честно заявлять, спокойно и по правилам водить машину, честно признавать желания и отвечать себе на вопросы.

Восьмерка в начале и конце кода дня также несет и справедливое отношение к вам. Вы получите бонусы от мира. Начните этот день с признания себе в любви и с планирования на краткосрочную перспективу. Также благоприятно запланировать на 17 октября дела в нескольких категориях: важное дело, приятное дело и любимое дело!

Единица в центре кода просит вас подумать о создании чего-либо: комфорта на рабочем месте, уюта дома, чистоты в машине, порядка в шкафу, планов на будущее, новых отношений. Выбирайте сами. И все три цифры просят быть в этот день самостоятельным, в том числе в принятии решений.

В конце дня сделайте себе подарок, будь это чашка кофе в одиночестве или дорогая роскошная помада. На самом деле, мало таких важных кодов, которые очень важно использовать по назначению, да еще и совпадающих с полнолунием.