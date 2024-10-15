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Развлечения Российские блогеры смогут получить грант до 5 млн рублей на создание видеоконтента

Российские блогеры смогут получить грант до 5 млн рублей на создание видеоконтента

На точную сумму повлияет количество подписчиков

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На грантовые средства авторы смогут снимать развлекательно-образовательный контент на разные темы, от научпопа до кулинарии

Платформа VK запустила программу грантовой поддержки для создателей видеоконтента. Прием заявок стартовал 15 октября и продлится до 5 ноября 2024 года.

Претендовать на грант до 5 млн рублей смогут все пользователи ВКонтакте, в чьем сообществе более тысячи подписчиков — от их количества в том числе будет зависеть итоговая сумма гранта. Общий фонд программы превысит 100 млн рублей.

На полученные средства авторы должны создать развлекательно-образовательный контент в формате длинных, от 10 минут, горизонтальных видео. Тематика может быть любой — от научпопа и гейминга до лайфстайла и кулинарии — главное, чтобы она не нарушала правила площадки и российское законодательство.

— Мы не выделяем какие-либо тематики, но больше шансов получить грант у тех, кто делает развлекательно-образовательный контент в формате how to. Внутренние исследования и фокус-группы показывают, что именно такие видео пользуются спросом у наших пользователей сегодня. С начала года уже более 15 тысяч новых авторов стали публиковать ролики в VK Видео. Мы хотим, чтобы таких авторов стало больше, — отметила Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.

По словам представителей платформы, инициатива направлена на поддержку спецпроектов, которые авторы хотели запустить, но сталкивались с отсутствием необходимых ресурсов, и поможет реализовывать масштабные идеи.

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