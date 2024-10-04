«Я умру, если продолжу пить»: участница «Пацанок» призналась в проблемах с зависимостью

Ангелине 23 года Источник: телеканал «Пятница» / Friday.ru











19 сентября на телеканале «Пятница!» начался новый сезон реалити-шоу «Новые пацанки» (16+). Одной из участниц стала девушка из Омской области — Ангелина Терехина. Уже в первой серии омичка успела сильно напиться и поучаствовать в драке. Как это было? Что привело девушку в проект? И что о ней известно сейчас — в материале NGS55.RU.

Тяжелое детство

Ангелина Терехина родилась в Таре 16 марта 2001 года. Девушка окончила тарскую школу № 2. Выросла в неблагополучной семье: отец часто пил и избивал мать. У Ангелины есть два старших брата, но отношения с ними не сложились.

— Всё, что мне запомнилось об отце — это избиение братьев и матери. Я испытывала страх, что когда-нибудь он убьет маму. В один прекрасный момент отец избил ее, и после этого мать положили в больницу. Там не было живого места на лице. Он никогда не бил меня. За мои проступки отвечали два старших брата. Потом мой отец умер. Мне было на тот момент 8 лет, одному брату — 15 лет, а второму — 17, — рассказывает девушка.

После смерти отца к алкоголю пристрастилась и мать Ангелины. В какой-то момент женщина перестала и вовсе приходить домой. Из-за этого у девочки начались сильные ссоры, которые перерастали в драку с братьями:

— Я могла спать, и ко мне мог подойти брат и ударить кулаком или леща дать. Для меня это какие-то адские дни были.

Вскоре у девушки появился отчим, но братья Ангелины его не приняли. В семье начались очередные скандалы:

— После очередной ссоры отчим предложил маме съехать на съемную квартиру. Меня забрали с собой. Первое время всё было хорошо, а потом снова пошли пьянки. Отчиму не нравилось, что мама пьет, поэтому спустя время он с ней развелся.

Мать Ангелины стала пить еще больше, а позже к ней присоединилась и дочь:

Девушка боится, что ее жизнь закончится так же, как и у ее родителей Источник: телеканал «Пятница» / Friday.ru











— Допилась до такого состояния, что перестала меня узнавать. Потом я тоже стала пить. Я делала это назло. Я так же гуляла, пила, домой не приходила. Мне звонит брат и начинает орать: «Мама умерла, ты во всём виновата».

Ангелина до сих пор винит себя в смерти матери, потому что не была рядом с ней. По ее словам, когда девушка выпивает, у нее «сносит» голову:

— Я дерусь, могу сломать что-нибудь. Один раз об череп человеку руку сломала в двух местах, бутылками голову пробивала. Я умру, если продолжу пить.

Первая драка на проекте

В первой серии участницы приехали на остров в Таиланде. Сначала они знакомились и привыкали друг к другу. Как обычно, не обошлось без алкоголя и драк, в которых участвовала и Ангелина.

Одна из участниц проекта — Роксана Коллинз прибыла на остров очень шумно, заявив, что она тут главная. Это не понравилось другим девочкам, в том числе и омичке. Вскоре Роксана напала на Терехину и получила от нее удар в живот, а следом и в голову.

Спасти девушку пытались другие участницы проекта Источник: телеканал «Пятница» / Friday.ru











Что сейчас известно об Ангелине Терехиной?

Сейчас Ангелина Терехина живет в Ханты-Мансийске и работает на охранном предприятии. Эта информация указана у девушки на ее личной странице во «ВКонтакте». В соцсетях она не активна. О ее личной жизни ничего не известно.

В этом году «Новые Пацанки» вышли в обновленном формате. Девушки отправились на необитаемый остров.

Шоу «Пацанки» стартовало в России в 2016 году. Героини проекта — молодые девушки-оторвы, которые были лишены родительской любви и понимания окружающих. Профессиональные педагоги и психологи ставят перед героинями новые задачи. Пацанки заново узнают себя, учатся прощать, доверять и любить себя.