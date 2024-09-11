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Происшествия Сибирская победительница шоу «Пацанки» разбила голову девушке — что известно о конфликте

Сибирская победительница шоу «Пацанки» разбила голову девушке — что известно о конфликте

Инцидент произошел в Москве

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9 комментариев

В 2021 году девушка забрала золотую брошь и денежный приз на проекте

Победительница шестого сезона известного шоу «Пацанки» (18+) Татьяна Каширина, которая родилась и выросла в Новокузнецке, разбила голову спортсменке в московском ресторане. Как утверждает пострадавшая, Каширина была пьяна и швырнула в девушку горшок с цветком, пишет телеграм-канал SHOT.

Согласно информации телеграм-канала, конфликт произошел в минувшее воскресенье, 8 сентября в одном из московских ресторанов на Щёлковском шоссе. Пострадавшая обладательница кубка Европы по футзалу Екатерина Шумкова была там с подругами, одна из которых привела с собой Татьяну Каширину.

По словам Шумковой, она обсуждала с подругой личные темы, когда выпившая участница «Пацанок» влезла в разговор и начала перебивать. После второго замечания ей, Каширина якобы разозлилась и бросила в голову спортсменки горшок с цветком.

После этого девушка, которая привела Каширину, ушла в месте с ней, а Шумкова вызвала полицию и скорую. Как утверждает SHOT, девушке диагностировали сотрясение мозга, она написала заявление.

Татьяна Каширина родилась в Новокузнецке в 1995 году. Она пришла на шоу «Пацанки», чтобы избавиться от чрезмерной агрессии и детских травм. Долгое время девушка считалась одной из самых жестких участниц, однако в финале выиграла главный приз, так как, по мнению преподавателей, изменилась сильнее всего.

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Комментарии
9
Мон@шка60+
11 сентября 2024, 23:06
Понятно, что приличные люди такие шоу не смотрят и в них не участвуют. А ещё народная мудрость гласит :"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты".
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
11 сентября 2024, 23:30
Хватит пиарить этих 🐷
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