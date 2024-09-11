Сибирская победительница шоу «Пацанки» разбила голову девушке — что известно о конфликте

В 2021 году девушка забрала золотую брошь и денежный приз на проекте Источник: «Телеканал ПЯТНИЦА!» / VK.com











Победительница шестого сезона известного шоу «Пацанки» (18+) Татьяна Каширина, которая родилась и выросла в Новокузнецке, разбила голову спортсменке в московском ресторане. Как утверждает пострадавшая, Каширина была пьяна и швырнула в девушку горшок с цветком, пишет телеграм-канал SHOT.

Согласно информации телеграм-канала, конфликт произошел в минувшее воскресенье, 8 сентября в одном из московских ресторанов на Щёлковском шоссе. Пострадавшая обладательница кубка Европы по футзалу Екатерина Шумкова была там с подругами, одна из которых привела с собой Татьяну Каширину.

По словам Шумковой, она обсуждала с подругой личные темы, когда выпившая участница «Пацанок» влезла в разговор и начала перебивать. После второго замечания ей, Каширина якобы разозлилась и бросила в голову спортсменки горшок с цветком.

После этого девушка, которая привела Каширину, ушла в месте с ней, а Шумкова вызвала полицию и скорую. Как утверждает SHOT, девушке диагностировали сотрясение мозга, она написала заявление.