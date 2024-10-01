«Очистки от картошки приходилось хавать»: участница «Пацанок» ищет младших брата и сестру

Оксана Нецветаева родом из Свирска, но сейчас живет в Санкт-Петербурге Источник: «Пацанки» / premier.one











На телеканале «Пятница» стартовало социальное реалити-шоу «Пацанки», благодаря которому девушкам с тяжелой судьбой выпадает шанс изменить жизнь. В новом сезоне проекта участвуют четыре уроженки Иркутской области. Одна из них — 26-летняя Оксана Нецветаева родилась в Свирске, но сейчас живет в Санкт-Петербурге. Рассказываем ее непростую историю. Сама девушка с трудом делится ей сквозь боль и слезы.

«Мама отправляла меня попрошайничать»

Оксана рассказывает, что прожила с мамой до семи лет, потом ее, а также младешего брата Степана и сестру Камиллу забрали в детдом. Девушка вспоминает, что ее мать была инвалидом второй группы, могла работать, но не делала этого, потому что получала хорошие деньги от государства. Правда, тратила она их только на себя.

— Похавать практически никогда не было. Очистки от картошки приходилось хавать. Она варила, мы их ели. Она не заботилась обо мне. Она, наоборот, отправляла меня попрошайничать, я ходила по квартирам, стучала. Мне очень стыдно, — едва сдерживаясь, рассказывает Оксана.

Оксане очень тяжело даются воспоминания о детстве Источник: «Пацанки» / premier.one











Мама также била дочь: в ход шли швабры, шнуры, ее собственные ногти — у Оксаны на лице до сих пор остались шрамы от них.

— Была ситуация, меня отправили забрать деньги, а я их потеряла. Мать в ярости схватила Камиллу, которой было несколько месяцев всего, за ногу вниз головой и орала: «Чем ее кормить, может ее об стену ударить?» — рассказывает девушка.

«Хорошо питаться я только в детдоме начала»

На фоне таких условий дома в детском доме Оксане очень понравилось.

— Я хорошо питаться только в детском доме начала, если честно. Ты можешь там почистить зубы, помыться каждое утро, а не раз в месяц, как дома всё происходило, — объясняет она.

Но и там без насилия не обошлось: сначала избили Оксану, а затем она, поняв, как всё устроено, сама стала грозой воспитанников. Девушка признает, что ее боялись. А однажды агрессия чуть не довела до непоправимого.

— Была ситуация: я сижу и ем, а мне с ноги в лицо дали. Кровь течет, все на меня смотрят. Стоит трехлитровая банка стеклянная. У меня помутнение, я банку просто хватаю и за ней [девочкой, которая ударила], и этой банкой просто по голове [бью]. Крови было много. Она не дышит, меня от нее оттаскивают. Я тогда в первый раз испугалась, что убила человека, — делится она.

Оксане в детском доме оказалось лучше, чем с матерью Источник: «Пацанки» / premier.one











Через какое-то время мать Оксаны восстановилась в правах и забрала детей, но только Степу и Камиллу, а старшую дочь оставила в детдоме.

— Я думаю, что она их забрала только из-за пособий, — предполагает девушка.

Несколько лет назад, когда Оксана поступила не первый курс, она попробовала наладить отношения. Но этого сделать не удалось.

— Приехала к ней. Она увидела, закрыла штору и больше никто не подходил. Всё-таки я надеялась, что она, может, обрадуется. Я переступила через себя, всё равно хотела наладить. Не получилось, — грустно замечает участница «Пацанок».

«Алкоголь мне еще мама наливала»

Оксана Нецветаева признает, что у нее сформировалась алкогольная зависимость. Она даже работает только за тем, чтобы накопленные деньги спустить на спиртное.

— У меня алкоголь всю мою жизнь есть, всегда был. Мне еще мама наливала. Я поработаю в одном месте, поднакоплю деньжат, уволюсь, и на эти денежки бухаю, бухаю, особенно даже не хаваю. Потом заново устроюсь куда-то, поработаю, денежки поднакоплю, — рассказывает Оксана и добавляет, что как только выпьет, уже не контролирует ситуацию и может пристать даже к случайным прохожим.

— Я хочу избавиться от алкогольной зависимости. Гибель настанет, если я не остановлюсь, но я просто не могу. Я хочу, чтобы мне помогли. Очень, — говорит она.

«Семья мечты — дети и собака»

Оксана очень хочет найти своих брата и сестру. Она не знает, сколько точно им лет, но помнит, что дети были намного младше ее самой.

— Я пробовала искать их в социальных сетях. Но их там точно нет, я это знаю, потому что, скорее всего, у них нет даже телефонов, — уверена девушка. — Я бы очень хотела поговорить, пообщаться. Они, наверное, выросли уже, большие. Я просто знаю, что им там плохо. Я бы спросила: «Как дела». А они бы такие: «Ты кто вообще?»

Оксана уверена, что ее брату и сестре с матерью плохо Источник: «Пацанки» / premier.one











А семью своей мечты она представляет так:

— Мне почему-то представляются дети. Солнце ярко-ярко светит. Женщина яичницу жарит. Собака еще под ногами.