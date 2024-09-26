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Развлечения Можно с овцой или Бабой-ягой: россиянам предлагают заняться избингом — что это такое и есть ли оно в Сибири

Можно с овцой или Бабой-ягой: россиянам предлагают заняться избингом — что это такое и есть ли оно в Сибири

НГС изучил популярный тренд и узнал, во сколько он обойдется в Новосибирской области и на Алтае

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За то, чтобы отдохнуть в традиционных условиях, можно отдать сотни тысяч рублей за неделю — и речь не только об избах

В России набирает популярность избинг — экологичный отдых в условиях, приближенных к традиционному крестьянскому образу жизни, в полной гармонии с природой, но с уютными номерами, к которым приложили руку дизайнеры. Пока старшее поколение шутит, что молодежь неожиданно для себя изобрела деревню, журналисты НГС решили узнать, можно ли заняться избингом в Сибири и во сколько это обойдется уставшим от городской жизни новосибирцам.

Что такое избинг?

Впервые оригинальный термин появился в интернете еще год назад и почти сразу же разошелся на мемы. Придумали его (и, согласно собственному официальному сайту, зарегистрировали его как товарный знак) братья-предприниматели Алексей и Сергей Шевцовы. Они приобрели участок земли в Приволжском районе Ивановской области и построили на нем «Усадьбу дикого барина»: несколько домов, которые снаружи выглядели как крестьянские избы, а внутри — как дизайнерские (или не очень) номера. Сами создатели идеи на сайте объясняли слово как «юридически и технологически — глэмпинг, а визуально — органичный элемент традиционной русской застройки».

Оригинальный избинг придумали в Поволжье, и такой отдых определенно был недешев: выходные могли обойтись в 60 тысяч рублей

Избинг в теории должен был удовлетворять запрос уставшего горожанина на возвращение к корням и жизни в гармонии с природой, но в итоге удовлетворил разве что информационный голод. 2 февраля 2024 года Приволжский районный суд Ивановской области изучил требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и признал сделку по покупке участка под усадьбу ничтожной. В итоге самовольно построенный избинг обязали снести. 15 мая 2024 года к таким же выводам пришел и Ивановский областной суд.

В отличие от изначального проекта, тренд на возвращение в деревню оказался более живучим. Правда, под звучным словом владельцы туристических баз и отелей стали подразумевать всё что угодно — от легких интерьерных намеков на традиционный русский или сибирский уклад до полного погружения в культурно-историческую среду традиционной деревни.

В отличие от центральной России, где идея традиционного глэмпинга надолго замерла, в Новосибирской области и на Алтае она, наоборот, активно развивается.

Русский двор в Федосихе

Усадьба «Русский двор» в селе Федосиха Коченевского района Новосибирской области предлагает «отдых в деревянных домах, вдали от городской суеты», а также баню, рыбалку на пруду, прогулки в лес за грибами и ягодами и, в качестве эксклюзива, возможность сварить сыр из козьего молока вместе с хозяйкой усадьбы.

Снаружи деревянные домики напоминают скорее традиционную советскую базу отдыха с наличниками на окнах, нежели традиционную русскую избу, зато внутри можно найти аутентичные полосатые коврики-дорожки и старую мебель. Есть и отдельный деревенский дом, рассчитанный на большую компанию.

— Во-первых, люди в городе выматываются, хотят отдохнуть от городской суеты и при этом побыть со своей семьей, — говорит хозяйка «Русского двора» Ирина Кошелева. — Очень часто приезжают родители с детьми, с бабушкой и дедушкой, с братьями, сестрами, чтобы отметить какой-то праздник. Во-вторых, мы проводим событийные мероприятия, свадьбы, фестиваль клубники, День пельменей и так далее. Но это обычно бывает пару раз в год, летом — просто отдых.

В «Русском дворе» проводят и тематические мероприятия вроде свадеб. Правда, проводят их нечасто, когда найдутся желающие

По словам Ирины Кошелевой, часто никаких агротуристских активностей туристам она не предлагает, видя, что общество родни и природа — предел мечтаний гостей. Но, по желанию, хозяйка может познакомить детей с сельскохозяйственной живностью, а взрослых — с изготовлением сыра.

В последние четыре года, говорит Ирина, наметился еще один формат условного отдыха: в «Русский двор» приезжают волонтеры, чтобы пожить на базе отдыха, взамен помогая по хозяйству. Для остальных гостей неделя отдыха в маленьком домике обойдется в 20 тысяч рублей. В эту сумму входит баня (пользоваться ей можно хоть каждый день), но не входит питание.

Отдельной фишкой базы отдыха хозяйка называет цифровой детокс:

— С интернетом у нас плохо, и не все операторы ловят сигнал, — говорит Ирина Кошелева. — Для малого количества гостей это минус, для всех остальных — плюс. Родители наоборот рады, что дети не сидят в гаджетах, а бегают по улице.

Снаружи деревянные строения больше похожи на обычные домики базы отдыха, которые украсили наличниками

Добираться до Федосиихи туристам предстоит либо на собственном автомобиле (последние 35 километров — по щебенке), либо сначала на электричке до Коченево, а потом на рейсовом автобусе или такси.

Сузунская «Яга»

Активно работают с агро- и этнотуризмом в Сузунском районе. Все государственные и частные проекты и инициативы собраны на одном портале.

Правда, большая часть туров рассчитана на время от нескольких часов до одного дня, но есть и предложение, которое определенно можно отнести к категории избинга.

— У нас есть цифровой детокс, новый формат экотуризма вдали от суеты, с максимальной близостью к природе, — моментально нашел подходящее предложение эксперт туристического отдела администрации Сузунского района Андрей Шахворостов. — У нас есть «Баба-яга», она в Ничунаевском живет. Это буквально в 7 километрах от Сузуна, целых два дня люди находятся наедине с природой, тишиной.

На портале не так много фото, и понять, в каких условиях будут жить туристы, непросто

На страничке на портале Suzunturizm.ru указано, что отдыхающие в арт-усадьбе «У Яги» будут «ходить по лесным тропам, <…> играть в настольные игры, ферментировать иван-чай и другие травы, собранные своими руками, заниматься консервированием лета в ювелирной смоле», помимо этого предполагаются совместные кинопросмотры, зарядка по утрам и различные творческие мастер-классы.

Размещение предполагается в загадочных «ТИПИ-шатрах» (вероятно, имелись в виду шатры «типи» — традиционное переносное жилище индейцев, которое выросший на постсоветском пространстве турист представляет себе, услышав слово «вигвам»), но фотографий арт-усадьбы на портале мало.

Узнать, во сколько семье из четверых человек обойдутся выходные без интернета, зато в гармонии с природой, НГС тоже не удалось: эксперт по туризму пообещал выслать журналистам точную информацию, но на момент публикации этого не сделал.

Аилинг

В поисках предложений единения с природой и корнями журналистка НГС также изучила варианты в республике Алтай, ведь даже несмотря на неприлично выросшие цены, это направление продолжает оставаться любимым местом отдыха сибиряков.

Горный Алтай предлагает варианты более гламурные, но вместе с тем — и более дорогие. База отдыха «Инегень», расположенная в Онгудайском районе Республики, вблизи села Инегень, позиционирует себя как агротуристический комплекс, и помимо обязательных для региона экскурсий на джипах и вертолетах (кому что по карману), рыбалки, бани и спа-комплекса, предлагает и агротуризм.

— Вы проведете время в сельском образе жизни, познакомитесь с местной культурой и обычаями, а еще сможете сами подоить козу, постричь овец, почесать козий пух, повалять войлок, поучаствовать в заготовке сена, поработать в саду или на овощном поле, помочь коневоду перегонять дикие табуны, — указано на сайте комплекса.

В качестве дополнительных активностей туристический комплекс предлагает почувствовать себя табунщиком или, например, постричь овцу. Но специально, говорят в отеле, за этим никто не приезжает

Кроме этого туристам предлагают «забрать с собой» (вероятно, всё же купить) продукцию из шкур, шерсти или козьего пуха, в том числе и ту, что они сделали своими руками.

Среди вариантов размещения есть аилы — традиционное алтайское жилище с открытым очагом в центре шатра, но, как указано на сайте, это летнее жилище и на всю ночь протопить его не получится.

По словам представителя администрации комплекса Александра Исаева, специально за избингом гости в отель не приезжают, и агротуризм — скорее возможная дополнительная опция.

 — Люди живут в отеле, выходят на улицу, увидели, воскликнули: «О, барашки!» Соответственно, им проводят экскурсии по ферме, — объяснил Александр Исаев.

Один из вариантов дома — традиционное алтайское жилище аил (или, скорее, его художественное переосмысление)

Для желающих отель организует автомобильный трансфер, в том числе и из Новосибирска — за отдельные деньги. Стоимость проживания, особенно в сравнении с демократичными новосибирскими ценами, неприятно поражает воображение. На вопрос, во сколько обойдется недельный отдых в комплексе с экскурсиями на ферму, представитель администрации ответил:

— Тысяч 140-150… Ну, в общем, за всё тысяч 200.

Почти халява

Немало и бесплатных предложений, похожих на волонтерский проект, в котором участвует Ирина Кошелева и ее усадьба. В Сети можно найти огромное количество предложений пожить на экоферме в горах Алтая, в обмен помогая хозяевам с работой. Порой хозяева готовы и кормить волонтеров со своего стола. В этом случае из всех затрат у туриста остается только дорога до места, что точно не может не радовать студентов.

Правда, в этом случае придется, во-первых, соблюдать хозяйские порядки (многие владельцы алтайских экоферм, судя по требованиям, увлекаются радикальным духовным самосовершенствованием, не приемлют алкоголь и запрещают употреблять его своим гостям, а еще не ждут в своем монастыре гостей с чужим уставом), а во-вторых, быть готовым к сюрпризам.

Крыша над головой может оказаться старой палаткой, а гостеприимный хозяин — сектантом.

Ранее НГС собрал подборку, где можно устроить романтичную осеннюю прогулку, не уезжая из Новосибирска.

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Комментарии
22
StB
55 минут
Землянкинг ещё вроде как не развит и шалашинг?!
Гость
1 час
Бред и клоуны.
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