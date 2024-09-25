Альтернативная реальность: НГС раскрыл тайну странных могил под Пашино

Загадочное «кладбище» появилось на территории заброшенной военной части в 2021 году Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В Новосибирске загадочное «кладбище», которое обнаружила сибирячка у дороги на территории заброшенной военной части, оказалось реквизитом для ролевой игры. Об этом рассказал читатель НГС, который был в курсе проведения мероприятия.

О странных табличках, напоминающих надгробия, редакции НГС сообщила ранее сибирячка Маргарита, которая пошла за Пашино собирать грибы и наткнулась на странное место.

— Мы ходили за грибами, пошли по разбитой бетонке в сторону заброшенной военной части и на следующем перекрестке после КПП прямо у дороги увидели ряды могил и нарисованный на дереве черный крест, его заметно с дороги, — рассказала девушка журналистам. — Удивились, конечно. Вообще сначала я подумала, что это кладбище животных, но когда подошла ближе — обалдела: там надписи на польском и разные годы [захоронений].

Осмотрев место собственными глазами, журналисты пришли к выводу: «надгробия» — реквизит для квеста, но кто его оставил, было неизвестно. Ответить на этот вопрос помог читатель НГС:

— Это не более чем стафф для локации с ролевой игры, — рассказал читатель. — Меня самого на ней не было, но знаю, что она была про альтернативную реальность, про бактериологическую эпидемию в вымышленной стране Европы. Игра проходила, вроде бы, в августе 2021 года.

Читатель добавил, что если кто-то из грибников доберется до сохранившихся в части бункеров и увидит там знаки радиационной опасности, беспокоиться не стоит: ролевики давно облюбовали заброшенные хозбазы и военные части за Пашино и проводили там и игры по вселенной S.T.A.L.K.E.R

S.T.A.L.K.E.R. — компьютерная игра, серия книг и ролевые игры, вдохновленные повестью братьев Стругацких «Пикник на обочине», снятому по ней фильмом Андрея Тарковского «Сталкер» и Чернобыльской зоной отчуждения.