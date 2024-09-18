НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

1 м/c,

ю-з.

 762мм 63%
Подробнее
8 Пробки
USD 91,43
EUR 101,51

В Новосибирск приехал Эрмитаж

Что интересного в стране
Нападение на бывшую
Обзор хороших детсадов
Младенец родился дважды
Главные тренды сезона
Новый ЖК вместо завода
НГС попробовал гроботерапию
Новости в Telegram
Развлечения обзор Даже предвидеть не могла: как самая красивая ведьма «Битвы экстрасенсов» осталась одна с тремя детьми

Даже предвидеть не могла: как самая красивая ведьма «Битвы экстрасенсов» осталась одна с тремя детьми

Мэрилин Керро уверена: нормальные мужчины есть, просто надо подождать

86 420
70 комментариев
Ах, если бы кто нам в детствк рассказал, что ведьмы бывают такими, мы, может, и не женились бы никогда

«Битва экстрасенсов» — из тех неугасаемых шоу, которые не теряют своей популярности спустя годы, а его участники становятся всенародными любимцами. Они и сейчас собирают вокруг себя толпы поклонников, в каком бы городе ни появились. По сценарию или нет, но иногда между медиумами, менталистами и прочими ведьмами вспыхивают чувства, которые выходят далеко за рамки проекта, чем боевые экстрасенсы привлекают к себе еще больше внимания. В свое время оно было приковано к паре Александра Шепса и Мэрилин Керро. От этих отношений сегодня не осталось и следа, но Мэрилин изредка продолжает делиться подробностями личной жизни. На днях она рассказала, что стала матерью-одиночкой, и мы решили узнать, как сложилась судьба эстонской ведьмы после проекта.

Мэрилин Керро и «Битва экстрасенсов»

Впервые телезрители увидели Мэрилин Керро на «Битве экстрасенсов» в 2013 году. Тогда она поразила ведущих не только своими способностями, но и красотой. В свое время девушка была моделью и мама ее всячески в этом поддерживала, поскольку хотела избавить дочь от увлечения спиритизмом: экстрасенсорные способности Мэрилин обнаружила у себя еще в детстве. Но в 16 лет Керро пережила анорексию, а в 17 у нее началась булимия. И мир потустороннего стал ей куда ближе модельного.

Зрители быстро отметили, что Мэрилин не только талантливая ведьма, но и привлекательная девушка

Впрочем, способности к эффектным появлениям у Мэрилин не пропали. На проекте она часто меняла образы, была то милой девушкой с ангельскими чертами, то давала волю ведьмовской сущности. Правда, ни красота, ни сверхспособности не помогли девушке взять заветный приз: она участвовала в шоу трижды, и все три раза становилась лишь второй.

Зато на проекте у скромной и застенчивой Мэрилин начали завязываться отношения с парнями. До начала съемок она дружила с Виталием Гибертом и ходила с ним на дружеские свидания, затем завела тесное знакомство с Алексеем Похабовым, но и эти отношения долго не продержались. Третьим на ее пути стал самарский медиум Александр Шепс.

Мэрилин Керро и Александр Шепс

Считается, что парни убегали от Мэрилин из-за того, что не могли выдержать ее энергетику. Обуздать ее удалось победителю 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александру Шепсу. И хотя поначалу пара утверждала, что между ними нет ничего, кроме дружбы и профессионального интереса, со временем зрители всё узнали.

Александр Шепс не скрывает, что встречался с Мэрилин, а вот она сейчас говорит, что ничего такого между ними не было

Влюбленные, как это водится у обычных людей, съехались, путешествовали и, как это водится у людей с экстрасенсорными способностями, объединяли силы друг друга. Но в 2016 году, когда Мэрилин пришла на 17-ю «Битву», огорошила всех сообщением, что помидоры любви завяли, а Александр собрал вещи и ушел. Сейчас Мэрилин пишет, что она «никогда не была в отношениях с Шепсом».

А в 2018 году рядом с фавориткой проекта заметили норвежского музыканта и бизнесмена Марка Александра Хансена.

Это фото Мэрилин подписала так: «Я обнаружила, что, если ты любишь жизнь, она будет любить тебя в ответ»

Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»

Поклонники Мэрилин активно обсуждали роман Керро и Хансена, а вскоре они появились в эфире программы «Однажды». В гостях у ведущего передачи Сергея Майорова Мэрилин появилась с животиком.

Летом 2018 года ведьма рассказала, что у нее появился первенец. Мальчика назвали Кайус.

— Первое мое слово было «наконец-то», так как я очень сильно хотела увидеть ребенка, — писала тогда Мэрилин. — Спасибо вам всем, кто поддерживал меня во время этого периода. Буду читать ваши комментарии, спасибо вам, мои дорогие. Я безумно рада за всё, что у меня есть. Любите и цените своих детей!

Мэрилин говорит, что еще ни один человек ее так не обожал, как ее сын

Злопыхатели моментально раскопали информацию о возлюбленном Мэрилин и начали заявлять, что она увела мужчину из семьи, в которой он воспитывал дочь. Но склоки и пересуды не могли разрушить семейное счастье ведьмы. В начале 2020 года у пары появилась дочь Селин Мари.

Однако в мае того же года стало известно, что Керро и Хансен расстались. Мэрилин говорила, что они просто решили пожить отдельно, но не перестали быть семьей для своих детей. Весной 2021 года эстонские СМИ рассказали, что Хансена приговорили к ограничению свободы на четыре года. В тексте приговора говорилось, что Марк угрожал Мэрилин, поколачивал ее и занимался вымогательством.

Мэрилин это никак не комментировала, однако на днях в прямом эфире рассказала своим подписчикам, что какое-то время поддерживала контакт с Хансеном.

— Он сказал, что он меня при любом раскладе будет поддерживать. А после этого мы просто не общались, — поделилась Мэрилин. — Он и должен поддерживать свою семью. Я как мать это сама понимаю.

После расставания с Хансеном Мэрилин стала мамой в третий раз. В 2022 году она выложила в соцсети фотографию ручки младенца и радостно сообщила: «Кайус и Селин стали старшими братом и сестрой мальчика». Второго сына Мэрилин назвала Кайро. В это году ему исполнилось два года.

«А моему маленькому солнышку уже 2 года», — подписала Мэрилин эту фотографию в соцсетях

Но имя Мэрилин отца держит в секрете. Для нее главное, что ее простая человеческая мечта сбылась. И эта мечта — дети. А своего мужчину она рано или поздно дождется.

Мэрилин признаётся, что в детстве ей не хватало родительских объятий и в роли мамы она дает детям то, «чего сама не испытала»

— Я сейчас не в отношениях и в ближайшее, наверное, время в них не буду. Моя мечта всегда была дети, — рассказала Мэрилин. — Я буду выбирать очень внимательно. Есть прекрасные мужчины в мире, я это знаю. Я не думаю, что все мужчины прямо манипуляторы и плохо делают. Нет, есть [нормальные], просто надо ждать.

ПО ТЕМЕ
Мэрилин Керро Александр Шепс Битва экстрасенсов Ведьма Семья Дети Шоу Развлечения Телевидение Звезды Счастье Мама
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
71
иккенхисацу
10 ноября 2023, 18:08
Это актёришки.
MatVei
11 ноября 2023, 00:04
Какой же нормальный мужчина захочет быть мужем ведьмы? Это билет в один конец. Ладно, если просто актриса и притворщица, а если, действительно, ведьма? 😱
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Тата,44

Irina,46

Vika,43

Ирина,58

Гарик,34

Андрей,31

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление