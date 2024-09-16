Коридор затмений затронет каждого: гороскоп на два года для всех знаков зодиака от Анжелы Перл

6

Затмение точно затронет личную жизнь Дев: за эти два года вы сможете встретить свою настоящую любовь или разобраться в том, правильный ли человек сейчас рядом с вами.

— Это может быть новое знакомство, брак, помолвка, — перечисляет Анжела Перл. — Или же развод, принятие решения, что вы больше не хотите жить с этим человеком, у всех по-разному.