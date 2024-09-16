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Развлечения Коридор затмений затронет каждого: гороскоп на два года для всех знаков зодиака от Анжелы Перл

Коридор затмений затронет каждого: гороскоп на два года для всех знаков зодиака от Анжелы Перл

Кто разбогатеет, а кто найдет свою любовь

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3 комментария

Затмение повлияет на судьбу миллионов людей

Если вы давно мечтали изменить свою жизнь, то скоро звезды вам в этом помогут. 18 сентября открывается коридор затмений, который повлияет на всех нас. Каждый знак зодиака в ближайшие два года столкнется с событиями, которые помогут разобраться в себе и найти счастье. Астролог Анжела Перл рассказала, на что обратить внимание каждому знаку зодиака.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

В ближайшие два года Овны смогут наконец-то заняться собой. Если вы долго игнорировали проблемы со здоровьем, не могли отдохнуть или мечтали о другой профессии — скоро появится возможность изменить свою жизнь.

— Вы сможете похудеть, похорошеть, сбросить вес, — перечисляет Анжела Перл. — Вы можете уйти с работы, если решите, что не хотите больше этим заниматься, станете больше ценить себя и найдете что-то лучшее.

Также с затмением вы сможете больше времени отдыхать и посвящать свое время друзьям и родным. Главное — прислушайтесь к себе и решите, что нужно именно вам, и следуйте к своей цели.

2

Телец

Из-за затмения в ближайшие пару лет Тельцы могут полностью поменять свою сферу общения: у вас может появиться очень много новый друзей, но и с некоторыми бывшими приятелями придется расстаться.

— Может, поменяется ваше окружение, потому что вы заинтересовались чем-то и у вас появились новые единомышленники, — предполагает Анжела Перл. — А может быть, вы переедете, и вас будут окружать новые люди.

Также звезды помогут вам в карьере, если ваша работа связана с интернетом. Вы сможете хорошо продвинуться в своем деле, запустить свой проект или раскрутить соцсети. Работайте, и в ближайшие два года вы станете успешнее и популярнее.

3

Близнецы

Близнецы-карьеристы, у нас хорошие новости — благодаря затмению вы наконец-то сможете проявить себя. Профессиональный прогресс и финансовое благополучие — то, под знаком чего пройдут эти несколько лет.

— Вам нужно будет принять какое-то серьезное решение, связанное с работой, карьерой или с вашим бизнесом, — предупредила Анжела Перл, — очень может быть, что вы покажете себя в новой роли и вас начнут видеть по-другому.

Изменение статуса может касаться не только работы, но и личной жизни: в ближайшие два года Близнецы могут как вступить в брак, так и стать родителями. Судьба окажется благосклонна ко всем изменениям в вашей жизни — от получения образования до выхода на пенсию.

4

Рак

Для Раков ближайшие два года окажутся тесно связаны со всем иностранным, начиная от знакомств и заканчивая поездками в другие страны.

— В эти два года вы будете очень много путешествовать, — рассказала Анжела Перл. — Может быть, вы познакомитесь с кем-то и будете летать, где-то встречаться.

Если вы давно хотели переехать за границу, то в ближайшие годы вам будет везти во всём. Поиск жилья, оформление документов — всё пройдет без проблем.

Кроме того, благодаря коридору затмений Раки смогут по-настоящему раскрыть себя: если вы давно хотели стать популярным или сменить направление карьеры, то пришло время действовать. Результат не заставит себя долго ждать.

5

Лев

Львам в ближайшие несколько лет стоит быть начеку и готовиться к событиям, которые помогут улучшить финансовое положение. Скорее всего, вас ждет прибавка к зарплате на работе, повышение или возможность перейти на более прибыльное место.

— Благодаря какому-то событию, человеку, а также вашей любви к своему делу, вы сможете перейти на следующий финансовый виток, — объяснила Анжела Перл, — эти два года сто процентов переведут вас на новый финансовый уровень.

Помимо денег, затмение также поможет вам увидеть свои новые таланты и возможности, о которых вы не подозревали. Просто попробуйте себя в новой сфере — возможно, это полностью изменит вашу жизнь.

6

Дева

Затмение точно затронет личную жизнь Дев: за эти два года вы сможете встретить свою настоящую любовь или разобраться в том, правильный ли человек сейчас рядом с вами.

— Это может быть новое знакомство, брак, помолвка, — перечисляет Анжела Перл. — Или же развод, принятие решения, что вы больше не хотите жить с этим человеком, у всех по-разному.

Но, если у вас прямо сейчас отличные отношения, это не значит, что затмение их испортит. Ближайшие два года лишь усилят ваши чувства: если вы любите человека, то ваш союз станет только крепче, а вот если подозреваете, что любви пришел конец, звезды расставят всё по местам.

7

Весы

У рожденных под знаком Весов в ближайшее время произойдут изменения на работе: если вы чувствуете себя не на своем месте, то вам подвернется вакансия получше. Или же вас заметит начальство и предложит долгожданное повышение.

— Здесь есть масса разных вариантов по работе, но здесь будет увеличение финансов, — рассказала Анжела Перл. — Если вы решили открыть свой бизнес или проект, вам помогут с финансами, чтобы это осуществить.

Также в ближайшие пару лет Весам стоит внимательнее следить за своим здоровьем. Если вы почувствуете себя не очень хорошо, то не откладывайте поход ко врачу.

8

Скорпион

Скорпионам затмение поможет разобраться в своей личной жизни. В ближайшие пару лет вы встретите человека, который окажется вашей идеальной второй половинкой.

— Затмение хорошее для всего, что связано с любовью: встреча своей новой любви, свидания, — рассказала Анжела Перл. — Может быть, вы расстанетесь, а затем встретите кого-то.

Астролог подчеркнула, что особенно внимательно приглядываться стоит тем, у кого день рождения выпадает на 16–18-е числа. Речь не только о любовных историях, возможно, вы встретите рабочего компаньона или договоритесь о бизнесе со знакомым.

Кроме того, творческим Скорпионам судьба благоволит в создании своего проекта: пишите ли вы книгу или играете на гитаре — начните сейчас, и к 2026 году у вас всё получится.

9

Стрелец

У Стрельцов затмение повлияет на всё, что касается дома.

— Возможно, вы купите квартиру или дом или вы переедете, — рассказала Анжела Перл. — Может, начнете делать ремонт, который затянется на два года.

Также Стрельцам стоит быть готовыми к долгим командировкам или даже переезду, связанному с работой. Звезды могут развернуться и в другую сторону: например, вы решите полностью отказаться от поездок в офис и начать работать дома.

Затмение окажется связано и с семьей: возможно, вам придется приютить на время родственников или вы узнаете какие-то неожиданные подробности о жизни своих родных.

10

Козерог

Козерогам в ближайшие два года стоит обратить внимание на знакомство с новыми людьми.

— Уже сейчас это затмение может вам принести новых единомышленников,
какую-то коллаборацию, знакомство, сотрудничество с кем-то, — подчеркнула Анжела Перл. — Или вы просто найдете новых друзей.

Также Козероги за пару лет смогут повысить свою медийность: если вы давно мечтали о популярности и продвижении себя, то затмение поможет вам в этом деле.

11

Водолей

Водолеям затмение поможет изменить свое финансовое положение. Будьте готовы принять решение, которое поможет получить немалые деньги.

— Здесь будет фокус на то, как вы зарабатываете, чем вы зарабатываете, на что вы тратите — большой акцент на финансы, — подчеркнула Анжела Перл.

Так что в ближайшие два года стоит обратить внимание на все финансовые возможности, которые встретятся у вас на пути — и тогда деньги польются рекой.

12

Рыбы

Для Рыб ближайшее затмение станет ключевым. Из-за него в ближайшие пару лет вы сможете измениться до неузнаваемости.

— Всё, что связано в вашим телом, внешностью, это настолько может начать меняться, что через два года вы себя не узнаете, — рассказала Анжела Перл.

Затмение поможет увидеть себя под другим углом, обнаружить свои таланты, осознать свои возможности и воспользоваться этим.

Также затмение поможет разобраться с личной жизнью: возможно, Рыбы встретят настоящую любовь или, наоборот, расстанутся с человеком, к которому на самом деле не лежит душа.

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
16 сентября 2024, 20:26
Анжела -знаменитость Новосибирска
Гость
16 сентября 2024, 20:07
Кто это
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