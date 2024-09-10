«Я наорался»: Сергей Лазарев устроил истерику на шоу «Ну-ка, все вместе!» из-за двойника Селин Дион

Сергей Лазарев возглавляет сотню членов жюри на шоу Источник: Телеграм-канал Сергей Лазарев

Сергей Лазарев устроил истерику во время вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Поводом для конфликта послужило выступление одной из участниц: Анна Еськова из Новороссийска исполнила песню Селин Дион «Power of Love», девушку называют двойником канадской певицы.

За свое выступление Анна получила 93 балла — этого мало для прохождения на следующий этап. За нее вступился Николай Басков, а Сергей Лазарев в истеричной форме выразил неудовольствие тому, что выступление Еськовой не оценили.

— За шесть сезонов я наорался, наспорился. Когда выходят такие голоса, с такими возможностями и пытаться что-то там найти. Да, идеальных выступлений сегодня вообще не было. Можно было придраться к каждому, но зачем это делать на отборочном этапе? — кричал Сергей Лазарев.

Музыкальный эксперт уверен, что остальные члены жюри жалеют свои голоса и держат их для кого-то особенного: «Ищут иголку в стоге сена», как заявил Сергей Лазарев.

Лазарев — главный в сотне членов жюри и именно он принял решение оставить Анну Еськову в шоу, нарушив тем самым правила.

Анна Еськова считается двойником Селин Дион Источник: vk.com/a_eskova, celinedion/ Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Суть шоу «Ну-ка, все вместе!» в том, что целой сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым нужно выбрать лучшего вокалиста в сезоне. Чем больше человек из ста встанет со своих мест во время выступления участника, тем больше вероятность того, что исполнитель пройдет на следующий этап. Передача выходит по пятницам на телеканале «Россия-1».

Суть шоу «Ну-ка, все вместе!» в том, что целой сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым нужно выбрать лучшего вокалиста в сезоне. Чем больше человек из ста встанет со своих мест во время выступления участника, тем больше вероятность того, что исполнитель пройдет на следующий этап. Передача выходит по пятницам на телеканале «Россия-1».

В конце лета школьник из новосибирской области прошел в музыкальное шоу на НТВ «Ты-Супер» (6+).