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Развлечения обзор «Я наорался»: Сергей Лазарев устроил истерику на шоу «Ну-ка, все вместе!» из-за двойника Селин Дион

«Я наорался»: Сергей Лазарев устроил истерику на шоу «Ну-ка, все вместе!» из-за двойника Селин Дион

В сентябре стартовал 6-й сезон музыкального проекта

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1 комментарий

Сергей Лазарев возглавляет сотню членов жюри на шоу

Сергей Лазарев устроил истерику во время вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Поводом для конфликта послужило выступление одной из участниц: Анна Еськова из Новороссийска исполнила песню Селин Дион «Power of Love», девушку называют двойником канадской певицы.

За свое выступление Анна получила 93 балла — этого мало для прохождения на следующий этап. За нее вступился Николай Басков, а Сергей Лазарев в истеричной форме выразил неудовольствие тому, что выступление Еськовой не оценили.

— За шесть сезонов я наорался, наспорился. Когда выходят такие голоса, с такими возможностями и пытаться что-то там найти. Да, идеальных выступлений сегодня вообще не было. Можно было придраться к каждому, но зачем это делать на отборочном этапе? — кричал Сергей Лазарев.

Музыкальный эксперт уверен, что остальные члены жюри жалеют свои голоса и держат их для кого-то особенного: «Ищут иголку в стоге сена», как заявил Сергей Лазарев.

Лазарев — главный в сотне членов жюри и именно он принял решение оставить Анну Еськову в шоу, нарушив тем самым правила.

Анна Еськова считается двойником Селин Дион

Суть шоу «Ну-ка, все вместе!» в том, что целой сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым нужно выбрать лучшего вокалиста в сезоне. Чем больше человек из ста встанет со своих мест во время выступления участника, тем больше вероятность того, что исполнитель пройдет на следующий этап. Передача выходит по пятницам на телеканале «Россия-1».

Суть шоу «Ну-ка, все вместе!» в том, что целой сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым нужно выбрать лучшего вокалиста в сезоне. Чем больше человек из ста встанет со своих мест во время выступления участника, тем больше вероятность того, что исполнитель пройдет на следующий этап. Передача выходит по пятницам на телеканале «Россия-1».

В конце лета школьник из новосибирской области прошел в музыкальное шоу на НТВ «Ты-Супер» (6+).

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
2
Гость
10 сентября 2024, 20:00
А кто это?И зачем он нам?
Гость
10 сентября 2024, 20:05
Бедный, тяжко ему наверное везде бегать и отсвечивать на всех шоу и радио ... на безрыбье то и он сгодится. Приходится напрягать пятую точку ))
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