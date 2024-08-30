«Шанс заявить о себе»: новосибирский школьник прошел в музыкальное шоу на НТВ — что о нем известно

Участие в шоу примут 50 детей в возрасте от 7 до 18 лет Источник: Администрация Карасукского района/vk.com











В Новосибирской области 14-летний мальчик из приемной семьи выступит на музыкальном шоу. Он прошел первый отборочный тур вокального проекта «Ты-Супер» (6+) телеканала НТВ.

Об этом сообщили в администрации Карасукского района 29 августа. Известно, что Ринат Тулеуов воспитывается в приемной семье из Карасука и проходит обучение в районной детской школе искусств по направлению сольного пения.

Уточняется, что мальчик с детства проявлял вокальные способности. Он был участником районных, областных, международных конкурсов и фестивалей, занимая призовые места.

— Теперь у Рината появился шанс заявить о себе на всю страну, — сообщили в администрации.

По информации районной администрации, участие в музыкальном шоу «Ты-Супер» принимаю сироты и дети, которые остались без попечения родителей. Ринат Тулеуов уже прошел первый отборочный тур — сейчас мальчик готовится к следующему этапу проекта.

— Ринат Тулеуов успешно прошел первый отборочный тур и теперь готовится покорить жюри и телезрителей во втором туре. Искренне болеем за своего земляка и призываем всех неравнодушных поддержать Рината Тулеуова в его стремлении к победе, — объявили в районной администрации.

В группе вокального конкурса в соцсети «ВКонтакте» сказано, что в новом сезоне проекта «Ты-Супер» участие примут 50 детей в возрасте от 7 до 18 лет. В списке жюри — народный артист России Игорь Крутой, актер Алексей Воробьев, а также певицы Ани Лорак и Люся Чеботина.

В личной странице подростка во «ВКонтакте» сказано, что подросток участвует в российском движении детей и молодежи «Движение первых» Карасукского района. В списке друзей сибиряка находятся 742 человека.

В ноябре житель Новосибирска выступил в передаче Андрея Малахова. Он спел перед участниками шоу песню.