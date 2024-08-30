НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

зап.

 746мм 79%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77

Водителю «семерки» стало плохо за рулем: фото с места ДТП

Уголовное дело из-за забора
Как хотят перестроить центр
Ваше мнение о работе
Распродают точки на фуд-кортах
Школьница спасла семью от пожара
Что надеть на линейку
Мы в Telegram
Развлечения Скажите, что вы увидели первым, а мы поможем вам разобраться в себе: быстрый тест

Скажите, что вы увидели первым, а мы поможем вам разобраться в себе: быстрый тест

В зависимости от выбора можно многое узнать о характере и настроении

2 605
14 комментариев

Просто выберите один из вариантов и узнаете о себе что-то новое

Чтобы узнать, что чувствует человек в тот или иной момент, или разобраться в его характере, у психологов за пазухой есть множество разных способов. Один из них — быстрые тесты по картинкам. Кто бы мог подумать, что для того, чтобы разобраться в себе, порой достаточно посмотреть на какую-то абстракцию и найти в ней зашифрованные изображения. Однако такой подход действительно приносит результаты. Проверить это вы можете и в нашем тесте. Внимательно посмотрите на предложенную картинку и назовите, что первым бросилось вам в глаза. А мы расскажем, что это о вас говорит.

Что вы видите первым?

Дерево
Льва
Гориллу
Рыб

Если первым взгляд упал на дерево, то это говорит о том, что вы нашли гармонию с самим собой. Кто-то может подумать, что вы слишком застенчивый и скромный, но это не так — просто вам не нужно одобрение окружающих, чтобы чувствовать себя счастливым.

Взгляд на льва падает у по-настоящему сильных личностей. Если вы один из них — то мы не завидуем тем, кто встанет на пути к вашей цели. Двигаясь к мечте, вы ни перед чем не остановитесь, а неудача станет лишь очередным поводом ринуться в бой с новыми силами.

Гориллу первой замечают настоящие перфекционисты. В вашем стремлении к идеалу вы можете зайти слишком далеко — некоторые люди могут обидеться на чересчур резкую критику в их адрес. Старайтесь это учитывать, добиваясь идеального результата.

Если в первую очередь вы обратили внимание на рыб — то вы очень заботливый и мягкий человек. В этом нет ничего плохого, но кто-нибудь может попытаться воспользоваться вашей добротой. Не позволяйте другим садиться вам на шею и внимательнее относитесь к тем, кому помогаете.

У нас есть и другие психологические тесты. Можете попробовать узнать о себе что-то новое, выбрав форму своего пупка или бровей. О характере человека могут многое рассказать и его ногти — убедитесь сами.

ПО ТЕМЕ
Тест Психология Характер Психологический портрет Развлечение Настроение
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Алекксандр
30 августа 2024, 12:44
Если я не вижу ни льва ни гориллу, это плохо?
Гость
30 августа 2024, 12:10
На этой картинке все видят только дерево. Точка.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Знакомства

Marco,33

Тимофей,43

Вера,47

Игорь,38

Серж,58

Dn7,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление