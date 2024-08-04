Никто из зрителей не заметил эти киноляпы в фильме «Кавказская пленница» — а вы их видели?

За красивой картинкой любимого фильма легко не заметить киноляпы Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966











Фразы из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+) можно цитировать наизусть. Кажется, мы все видели его столько раз, что выучили каждый кадр. Но далеко не каждый зритель смог увидеть в нем киноляпы, которых в фильме хватает. Готовы проверить себя на внимательность и узнать больше про один из шедевров советской киноклассики?



Волосы Шурика

Просматривая фильм, можно заметить, как прическа главного героя меняет свой цвет. То Шурик предстает пшеничным блондином.

Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966











То вдруг становится откровенно рыжим.

Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966











Цвет волос Шурика то и дело меняется на протяжении всего фильма. Этот огрех легко объясняется тем, что Александр Демьяненко от природы обладатель темных волос, а за 3 месяца съемок ему пришлось неоднократно подкрашиваться, ведь Шурик-то блондин.

Разбитое стекло фургона

На медицинском фургоне, который вечно глох, за что был прозван «пылесосом», можно заметить разбитое стекло. Оно фигурирует еще в самом начале фильма.

Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966











Позднее, при побеге Шурика из больницы, оно внезапно стало целым.

Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966











Это можно было бы списать на ремонт, но уже через пару минут, когда Шурик отправился спасать Нину от Саахова, стекло снова стало таким же разбитым, как и раньше.

Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966











Карандаш, стакан и лента

Когда Трус пересчитывает деньги за столом, продавая билеты на 20-й минуте фильма, можно заметить, что карандаш меняет свое положение. Он разворачивается к персонажу Вицина то темной, то красной стороной. Также в этой сцене таинственно исчез стакан с водой и поменяла положение билетная лента.



Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966

Появление ботинок

Шурик, прежде чем залезть в спальный мешок, скидывает со своих ног обувь. Именно в таком виде он улетел в воду. Но после спасения Ниной из бурной горной реки в кадре он всё же оказывается обутым. Как?



Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966

Тайна полосатой майки

Кстати, заметили, что во время спасения Шурика на Нине была полосатая майка? Эту самую майку она повесила сохнуть на веревку. Но когда майка высохла, она стала белой и поменяла фасон. Это можно увидеть в другом кадре, который является логическим продолжением.

Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966











Напиток в ресторане

В ресторане, когда Шурик общается с дядей Нины (33:45), в углу на столе можно заметить напиток в стеклянной бутылке. В одних кадрах на ней нет никакой этикетки, а в других — есть. Также стоит присмотреться к уровню жидкости в бутылке, ведь он меняется раз за разом.



Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966

Кстати, в этой же сцене Трус, Балбес и Бывалый подошли к столу, где было совершенно свободное пространство. Но буквально через пару секунд они присели на несуществующую мебель. Каким образом это произошло — загадка.

Шампанское Саахова

Когда Саахов идет к Нине, на подносе у него стоит шампанское. В тот период это было белое игристое. Однако при выходе из комнаты герой Этуша оказывается умыт прозрачной жидкостью, а его рубашка покрыта пятнами то ли от красного вина, то ли от томатного сока.



Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966

Посадка в автомобиль

Уже в конце фильма, после всего произошедшего с Шуриком и Ниной, можно заметить кадр их посадки в микроавтобус. Герои исчезают из кадра втроем, вместе с упрямым ослом, сопровождавшим главного героя. А уже в следующем кадре Шурик едет на ишаке, следуя за авто.



Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966