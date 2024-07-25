По цене автомобиля: в Новосибирске продают старинный «царский» самовар — размеры впечатляют

Объем самовара — 6 литров Источник: avito.ru











В Новосибирске на «Авито» появилось объявление о продаже самовара за 129 тысяч рублей. Как утверждают автор объявления, это редкий экземпляр, который смотрится внушительно и колоритно, владелец называет его царским. Самовар рассчитан на 6 литров, то есть на 30 кружек чая.

На крышке самовара есть клеймо «Тульская самоварная фабрика братьев Рузиных». Как отмечает продавец, тульская продукция отличалась изысканностью моделей и качеством.

— Отличный экспонат не только радушному хозяину, но и в личную коллекцию. Полностью комплектный. Отличное, превосходное состояние для редкого экспоната. Внутри чистенький, без накипи, полностью отреставрирован мастером, знающим свое дело. Нанесено новое пищевое лужение, а значит приготовленный чай в этом самоваре будет безопасным для вашего здоровья. Тяжелый, а значит надежный, — рассказал автор объявления.

Самовар протоплен и готов к использованию. В объявлении не указано, в каком году изготовили самовар. На «Авито» есть и другие объявления о продаже самоваров фабрики братьев Рузиных, эти изделия изготовили в конце 19 — начале 20 века. Корреспондент НГС попыталась связаться с продавцом, но на момент публикации он не ответил.

Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию советских монет, оценив её в 2,2 миллиона рублей. На фотографии видно, что в коллекции есть девять монет, номинал которых варьируется от 1 копейки до 1 рубля.