«Достались от родственников»: новосибирец продает коллекцию советских монет — он выставил цену в 2,2 миллиона рублей

Монеты мужчине достались от родственников Источник: «Авито»











Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию советских монет, оценив её в 2,2 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».



— Монеты 1988 года в идеальном состоянии, — написал продавец.



На фотографии видно, что в коллекции есть девять монет, номинал которых варьируется от 1 копейки до 1 рубля.



Корреспондент НГС связался с автором объявления — Романом. Мужчина объяснил, что цену в 2,2 миллиона рублей поставил ради шутки. Сумму, в которую он оценивает коллекцию, назвать затруднился.



— Монеты достались от родственников. Они в идеальном состоянии. Во сколько я бы оценил их? Не знаю. Нужно проконсультироваться с нумизматами, — сказал Роман.



Объявление разместили на сайте 13 июля. На момент написания материала на нем было 65 просмотров. По словам новосибирца, по поводу приобретения монет ему звонили несколько раз, однако договориться ни с кем так и не удалось.



Ранее НГС писал, что новосибирцам предложили купить щенков цвергшнауцера за 60 тысяч рублей.

