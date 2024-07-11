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Животные «Свободны два парня и девчуля»: новосибирцам предложили щенков цвергшнауцера за 60 тысяч

«Свободны два парня и девчуля»: новосибирцам предложили щенков цвергшнауцера за 60 тысяч

Собаки достигают в весе 9 кг

337
1 комментарий
Окрас щенков — черный с серебром

На популярном сайте объявлений новосибирцам предлагают купить щенков породы цвергшнауцер, которые родились прошедшей весной. Цена — 60 тысяч рублей.

В описании сказано, что для будущих хозяев доступны несколько собак.

— Предлагаются к бронированию щенки цвергшнауцера. Рождены 28 мая 2024 года. Окрас — черный с серебром. К моменту продажи у них будет ветпаспорт, стоять прививка, клеймо, будет щенячья карточка. На данный момент свободны два парня и девчуля, — отмечает продавец.

Собаки породы цвергшнауцер — весьма небольшие. Как правило, они достигают в весе примерно 4–9 килограммов. Считаются хорошими охранниками, бдительны к незнакомцам и преданы владельцам.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске за 90 тысяч рублей выставили потомков собак-гладиаторов.

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Комментарии
1
Гость
11 июля 2024, 13:49
Ну что иноагенты, плохи ваши финансовые дела, раз взялись за столь позорненькую рекламу квартирок и животинок 😁 Жаль лишь заводчика, что зря потратил деньги за пустое продвижение на столь непрестижном сайте 😂
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