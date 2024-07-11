«Свободны два парня и девчуля»: новосибирцам предложили щенков цвергшнауцера за 60 тысяч

Окрас щенков — черный с серебром Источник: «Авито»











На популярном сайте объявлений новосибирцам предлагают купить щенков породы цвергшнауцер, которые родились прошедшей весной. Цена — 60 тысяч рублей.



В описании сказано, что для будущих хозяев доступны несколько собак.



— Предлагаются к бронированию щенки цвергшнауцера. Рождены 28 мая 2024 года. Окрас — черный с серебром. К моменту продажи у них будет ветпаспорт, стоять прививка, клеймо, будет щенячья карточка. На данный момент свободны два парня и девчуля, — отмечает продавец.



Собаки породы цвергшнауцер — весьма небольшие. Как правило, они достигают в весе примерно 4–9 килограммов. Считаются хорошими охранниками, бдительны к незнакомцам и преданы владельцам.



Ранее НГС писал, что в Новосибирске за 90 тысяч рублей выставили потомков собак-гладиаторов.