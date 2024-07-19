К осени успокоятся: новосибирцы летом охотнее тратят деньги — что они покупают

Летом новосибирцы тратят больше денег на отдых и путешествия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Летом расходы новосибирцев возрастают из-за трат на путешествия и шоппинг. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль» по результатам опроса. Его проводили среди официально трудоустроенных горожан, фрилансеров и временно безработных новосибирцев.

— Каждый третий отметил, что стал тратить больше денег с наступлением тепла, а у 38% расходы остались на прежнем уровне. При этом 28% опрошенных отмечают, что к осени планируют ограничить свои финансовые аппетиты, — отметили в компании.



Тратить больше в летнее время новосибирцы стали из-за желания сменить обстановку и отдохнуть. 62% сибиряков тратят на путешествия, еще 44% спускают деньги на еду — оплату ресторанов и стрит-фуд, 35% — на шоппинг.



Больше половины респондентов (54%) говорят, что летом ежемесячно стали тратить на 30–40 тысяч рублей больше, чем весной. 26% опрошенных заметили рост ежемесячных трат на 10–20 тысяч рублей.

Среди жителей Новосибирска, которым удалось сократить расходы, 78% сэкономили не больше 40 тысяч рублей в месяц. Почти половина опрошенных сократили расходы летом, потому что весной уже потратили много денег, а 41% хотели бы накопить подушку безопасности. В первую очередь опрошенные экономят на шоппинге (44%) и дорогих продуктах питания (24%).



89% опрошенных новосибирцев признались, что хотели бы никогда не экономить, но 49% считают, что это невозможно. 37% респондентов никогда не согласятся экономить на еде, 31% — на здоровье и бьюти-услугах, 26% — на шоппинге.



37% опрошенных не ведут личный бюджет, а 42% делают это периодически. Каждый седьмой новосибирец (15%) признался, что боится расстроиться или разочароваться в себе из-за чрезмерных расходов, поэтому не ведет семейный бюджет.



Ранее НГС писал о том, что новосибирские начальники жалеют деньги на премии работникам. Те и так согласны работать.

