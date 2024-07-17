«Ты всё время ходишь немытый, вонючий». Как участники «Последнего героя» выживают на Алтае — откровения вождя племени

29-летняя Александра Маслакова возглавила племя «Волки» Источник: пресс-служба ТВ-3











29-летняя красотка Александра Маслакова давно «светится» в телешоу: уже была на «Холостяке» (16+) и недавно второй раз пришла на «Последний герой» (16+). Напомним, впервые шоу снимают в Республике Алтай на Телецком озере.



И пока ведущая Ксения Бородина не жалует местные дороги и погоду, вождь одной из команд, кажется, готова на всё ради пяти миллионов. О трудностях и мотивации лидер команды «Волки» рассказала NGS22.RU.



Сложнее, чем в Африке

— Александра, вы были участницей шоу в 2021 году, тогда съемки проходили на Занзибаре. Какие ощущения вы испытали, прилетев на Алтай?



— Для меня ощущения были схожие, если честно. Первоначально это шок, легкое непонимание того, что происходит, но дикое ощущение драйва. Конечно, Алтай отличается от Занзибара. На Занзибаре очень жарко. Ты постоянно ищешь тень и думаешь, как не сойти с ума от этого климата.

На Алтае было дико холодно, постоянно шел ливень. Российский климат более суровый, чем африканский, и сравнивать тяжело. Пребывание на Занзибаре больше походило для меня на приключение и отдых: съемки были зимой, а мы, наоборот, отправились в лето. Было тяжело, но всё же лучше. В этот раз всё было с точностью наоборот.

По всей России уже было лето, жара, а на Алтае дико холодно. И ты просто всё время задаешься вопросом, что происходит с тобой и твоей жизнью, зачем тебе это? Условия на Алтае, конечно, были намного жестче, чем на Занзибаре.

Александра участвует в шоу уже второй раз Источник: пресс-служба ТВ-3











— С чем из «цивилизованной жизни» было сложнее всего попрощаться?



— У меня такого не было, потому что вернуться в проект было моей мечтой. Хотелось снова принять все эти ощущения, испытать их на себе. Я не могу сказать, что в цивилизации есть какие-то вещи, к которым я очень сильно привязана. Могу спать, где угодно и на чем угодно. Во мне уже воспитан боевой дух, поэтому не было каких-то вещей, от которых мне тяжело отказаться. Единственное — это еда. Но это не вещь, а нечто жизненно необходимое.



— Александра, не боялись ли вы не справиться с ответственностью вождя племени? В чем состоит ваша задача?



— Я не боялась не справиться с ответственностью, потому что для меня вождь — это не тот человек, который будет ходить и раздавать команды всем направо и налево. А тот, кто может создать вокруг себя хорошую и теплую атмосферу, в которой будет хорошо всем людям. Чтобы не было конфликтов и разногласий и все получали удовольствие от того, что они находятся на проекте. И я как вождь собрала такую команду, где всем комфортно, где участники неплохо друг с другом взаимодействовали. Никакой токсичной атмосферы.

Съемки проходят на Телецком озере Источник: пресс-служба ТВ-3











«Условия были адскими»

— В каких условиях справляться с испытаниями легче: под палящим солнцем Танзании или в суровой Сибири?



— Лично мне проще проходить испытания под палящим солнцем. Я человек лета. Я родилась летом в самом летнем российском городе — Краснодаре. Для меня тепло — всегда подарок, я устойчива к жаре, получаю от нее удовольствие. Для меня нет никакой проблемы жить при +45 °C.

Но вот к холоду и сибирским условиям приспособиться сложнее, несмотря на то что я всё свое детство провела в Ханты-Мансийске. Там схожий с Алтаем климат: тоже тайга, тоже мошки. Я знаю, что такое лето в Сибири, какие погодные условия там могут быть. Но я не создана для этого. Мне намного проще справиться с жарой и даже от нее кайфовать, чем сражаться со стихией, которая была здесь.



Александра говорит, что обязательно посетит республику еще раз Источник: пресс-служба ТВ-3











— Если верить информации в интернете, условия в лагере несладкие. Как вы справлялись с ними? Что дается тяжелее, физически преодолеть дискомфорт или всё-таки морально?



— Я поняла, что в этом сезоне было не так много ссор, потому что, когда ты находишься в таких условиях, что тебе всегда хочется согреться и поесть, ты не будешь тратить силы на скандалы, потому что хочется просто хоть как-то выжить. Скажу честно: условия были нечеловеческие. Возможно, кто-то со мной поспорит.

Например, охотники, которые ежедневно ходят на охоту. Но для меня условия были адскими! Мы, конечно, делали всё, чтобы у нас было комфортно, была крыша над головой. Но если посудить, то нам даже негде было помыться. Да, рядом течет река, но вода в ней всего +4 градуса. Как только ты в нее заходишь, сразу сводит ноги, и ты всё время ходишь немытый, вонючий. Условия спартанские. Я такого в жизни не встречала!

На время проекта участники отказываются от благ цивилизации, пытаясь выжить в дикой природе Источник: пресс-служба ТВ-3











«Волки», медведи и дикая трансформация

— Алтай богат представителями дикой природы, кого из животных вам довелось встретить за время съемок проекта?



— Команда «Волки» встретилась с медведем. По крайней мере, они слышали его рев, очень сильно испугались. У нас таких встреч не было, мы видели маленьких животных: выдру, дикого поросенка.

Не могу сказать, что кого-то из животных увидела впервые, всех их я видела в детстве в Ханты-Мансийске. Вот там, кстати, риск встретить медведя гораздо выше, чем на Алтае. Наверное, медведь решил, что я всё равно его не испугаюсь, и просто не пришел.



— С каждым новым сезоном сценаристы придумывают всё более сложные испытания для участников. Хотелось ли на каких-то этапах сдаться и всё бросить?



— Единственный момент, когда хотелось сдаться и всё бросить, — наш первый совет, когда была ночь, дождь. На Алтае темнеет поздно, а по правилам проекта совет должен быть обязательно в темное время суток. Когда мы заканчивали съемки, было уже 4 утра, ужасно хотелось спать, было плохо. Ты весь промокший под дождем, тебя трясет, ты не знаешь, как согреться. В этот момент у меня была маленькая мысль, что мне это не нужно. Но потом эта мысль у меня быстро улетучилась.

Я вспомнила, что нахожусь на проекте, о котором я так мечтала. Да, всё пошло немного не так, Алтай суровый, но я благодарна этой возможности, я — боец, поэтому меня в какие условия не окуни, я буду до последнего держаться, пока мне дают такой шанс.



Ведущей шоу стала Ксения Бородина Источник: пресс-служба ТВ-3











— Телецкое озеро, на берегу которого проходили съемки проекта, окутано легендами. Случалось ли на съемках что-то мистическое или удивительное?



— На Алтае у меня идеально работала интуиция. Я примерно понимала, что за чем будет идти, хотя знать этого я не могла. Мне всё подсказывало сердце, интуиция. Я просто в шоке от того, какая у меня там была энергия. Я обязательно вернусь на Телецкое озеро и на Алтай, потому что то, что происходит внутри, — какая-то удивительная трансформация.

Я верю в мистику, в энергию, и мне кажется, что в тех местах есть что-то магическое. По крайней мере, всё задуманное там сбывается. О чем бы ты ни подумал вечером, на следующий день это сбывалось. Поэтому я всё время сидела и думала о квартире в центре Москвы.

Однажды «Волки» даже встретили медведя Источник: пресс-служба ТВ-3











— Какие эмоции у вас оставило уже второе участие в проекте?



— Для меня второй раз был не таким лайтовым, как первый. Тогда я залетела на легкости, не знала, что за проект. Думала, что после съемок все расходятся по гостиницам, а съемки — это так, развлечение. Но во второй раз, когда ты идешь на проект осознанно, уже не можешь себя оправдать какой-то слабостью. Ты знал, что тебя ждет, поэтому сейчас плакать уже нельзя.

Но могу сказать, что в первый раз игра была больше моя. Шоу обнажает то, что у тебя внутри, твои проблемы. И я поняла, что мне не хватает решительности. Мне надо быть жестче, не бросать всё посреди дела. Тогда у меня всё получится. Это я поняла на шоу уже во второй раз. Я очень благодарна этому проекту.



По словам участников, условия на Алтае были тяжелые, даже «нечеловеческие» Источник: пресс-служба ТВ-3











— Чем запомнился Алтай, посетите ли вы регион снова?



— 100% снова вернусь на Алтай. Это невероятное, безумно красивое место. Думаю, мой следующий раз не за горами. Скоро зима, я катаюсь на сноуборде, а говорят, что там замечательная горнолыжка. Хочу в этом убедиться самостоятельно.

