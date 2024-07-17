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Развлечения «Поющих людей много, но не все остаются в истории»: Ирина Нельсон — о встречах с Бараком Обамой, песнях Reflex и современных исполнителях

«Поющих людей много, но не все остаются в истории»: Ирина Нельсон — о встречах с Бараком Обамой, песнях Reflex и современных исполнителях

За время музыкальной карьеры группа Reflex выпустила более 200 синглов

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4 комментария
Ирина Нельсон родом из Новосибирской области

О знакомстве с Бараком Обамой и Дени Де Вито рассказала новосибирская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон. В шоу «МузЛофт» сибирячка раскрыла секрет съемок клипа на песню «Нон-стоп», в котором снялись российские футболисты Дмитрий Булыкин и Сергей Овчинников, а также призналась, почему не слушает современных исполнителей.

Как рассказала Нельсон, клип на песню «Нон-стоп» снимали около суток. По словам исполнительницы, известные футболисты без раздумий согласились принять участие в клипе и снимались абсолютно бесплатно.

— Я одна из первых, у кого в клипе снялись профессиональные спортсмены. Это идея Александра Ягудина и Вячеслава Тюрина, моего мужа, замечательного музыкального продюсера. Мы фанаты футбола и решили сделать своих Бекхэмов. Решили представить наших секс-символов, — поделилась певица.

По ее словам, после съемок у ее продюсера Вячеслава Тюрина возникли проблемы с авторскими правами из-за привлечения футболистов в клипе. В видео им пришлось отказаться от той спортивной формы, в которой на тот момент играли спортсмены.

Ирина Нельсон (Тюрина — по мужу, Терёшина — по отцу) — музыкант, продюсер, лидер группы Reflex. В прошлом — певица Диана и солистка новосибирской группы «Электроверсия». Поп-звезда родилась в Барабинске 19 апреля 1962 или 1972 года (в «Википедии» указан 1972 год, но эта дата оспаривается). Обладательница многочисленных музыкальных наград и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дипломированный преподаватель йоги.

Также во время передачи Нельсон рассказала о знакомстве с экс-президентом США Бараком Обамой. По словам певицы, она случайно встретила бывшего главу государства на предвыборной кампании своей знакомой-сенатора.

— Я увлекаюсь йогой, и мы год жили в Америке. Кто-то из друзей мне сказал, что сенатор Калифорнии Барбара Боксер тоже ей увлекается, и предложили меня с ней познакомить. При встрече я подарила ей свою пластинку, она меня в ответ пригласила на свою предвыборную кампанию. Так вышло, в свой день рождения я пришла на одну из встреч с избирателями, и там был Барак Обама. Когда Обама начал приветствовать присутствующих и стал за руку здороваться с людьми, он подошел ко мне, пожал руку, спросил, откуда я, я рассказала, что я русская певица, мы немного пообщались, и он пошел дальше, — рассказала Нельсон.

За время жизни в США Нельсон познакомилась со многими политиками и мировыми звездами. Но больше всего, по ее словам, ей запомнилась встреча с американским актером Дени Де Вито.

— Мы общались с женой Дени Де Вито, очень хорошая женщина, и сам Де Вито просто потрясающий. Когда он стоял рядом с моим мужем Славой, они смотрелись очень комично. Слава постоянно сутулился и наклонялся, а Де Вито ему постоянно говорил так мило: «Да не нагибайся ты, не комплексуй». У Де Вито очень интересный дом, у него везде стоят игровые автоматы, оказывается, он их собирает, — поделилась Нельсон.

За время своей музыкальной карьеры Reflex выпустил более 200 синглов и 21 пластинку. По словам Нельсон, зритель положительно воспринимает ее новые песни, так как многие из них выросли на ее творчестве.

— Те, кто рос на наших песнях, это зашло в их ДНК. И сейчас у них море ассоциаций, воспоминаний. Для них эти песни особо дороги. Под песню «Сойти сума» знакомились, потом появлялись семьи. Поющих людей много, с прекрасными голосами, но остаются в истории немногие, — рассказала знаменитость.

Как призналась певица, она сейчас редко слушает современных исполнителей. По ее словам, у новых композиций нет хороших текстов.

— У меня двоякое отношение к современным исполнителям. Сейчас прекрасный продакшен, сейчас все потрясающе поют, но тексты циничны. Раньше была ценность заложена в тексты, благодаря чему и живут песни, — призналась певица.

Ранее Ирина Нельсон в интервью НГС рассказала о бегстве в Новосибирск и из него, семье, музыке и духовности.

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Группа Reflex Ирина Нельсон МузЛофт Новосибирск
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Комментарии
4
Гость
17 июля 2024, 00:41
Да кто такие американцы ? В СССР даже не думали какой огромной образованной технологической страной обладали. И курились на Голливуд типа Санта Барбара.
Гость
17 июля 2024, 00:38
Лутше рука в небе Чем синица в журавле
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