Экс-зять Шойгу объявил о романе с новосибирской танцовщицей — смотрим фото жгучей красотки

Алексей Столяров заявил об отношениях с Верой Бондаревой Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Блогер Алексей Столяров объявил о романе с новосибирской танцовщицей Верой Бондаревой. Он сделал это во время VK Fest в «Лужниках», пишет SUPER.



Пара даже записала совместное видео. Блогеры выложили его у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Пара больше не скрывает свои отношения Источник: vera_bond / Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ)











У Алексея Столярова 780 тысяч подписчиков. Как писала в августе прошлого года «Газета.ру», дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения объявила о расставании с ним.



И только спустя год мужчина показал свою новую возлюбленную. Вера Бондарева родом из Новосибирска, она чемпионка мира по бальным танцам. У красотки 97 тысяч подписчиков.

У девушки красивый загар Источник: vera_bond / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ)











У Веры 97 тысяч подписчиков Источник: vera_bond / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ)











Танцовщица активно ведет соцсети Источник: vera_bond / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ)











У Веры много эффектных нарядов Источник: vera_bond / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ)











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На прошлой неделе блогер из Новосибирска Дава (настоящее имя Давид Манукян) заявил, что готов стать любящим отцом и мужем.

