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Развлечения Экс-зять Шойгу объявил о романе с новосибирской танцовщицей — смотрим фото жгучей красотки

Экс-зять Шойгу объявил о романе с новосибирской танцовщицей — смотрим фото жгучей красотки

Алексей Столяров встречается с Верой Бондаревой

3 647
17 комментариев
Алексей Столяров заявил об отношениях с Верой Бондаревой

Блогер Алексей Столяров объявил о романе с новосибирской танцовщицей Верой Бондаревой. Он сделал это во время VK Fest в «Лужниках», пишет SUPER.

Пара даже записала совместное видео. Блогеры выложили его у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Пара больше не скрывает свои отношения

У Алексея Столярова 780 тысяч подписчиков. Как писала в августе прошлого года «Газета.ру», дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения объявила о расставании с ним.

И только спустя год мужчина показал свою новую возлюбленную. Вера Бондарева родом из Новосибирска, она чемпионка мира по бальным танцам. У красотки 97 тысяч подписчиков.

У девушки красивый загар
У Веры 97 тысяч подписчиков
Танцовщица активно ведет соцсети
У Веры много эффектных нарядов

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

На прошлой неделе блогер из Новосибирска Дава (настоящее имя Давид Манукян) заявил, что готов стать любящим отцом и мужем.

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Комментарии
18
6mitya9
16 июля 2024, 08:47
зачем нам об этом знать?кто подписан на этих людей?что они привнесут хорошего в нашу жизнь?пример распущенности и пошлости?
Гость
16 июля 2024, 08:49
Кто эти все люди? Какая причина меня может заставить интересоваться их частной жизнью?
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