Экс-зять Шойгу объявил о романе с новосибирской танцовщицей — смотрим фото жгучей красотки

Блогер Алексей Столяров объявил о романе с новосибирской танцовщицей Верой Бондаревой. Он сделал это во время VK Fest в «Лужниках», пишет SUPER.
Пара даже записала совместное видео. Блогеры выложили его у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ).
У Алексея Столярова 780 тысяч подписчиков. Как писала в августе прошлого года «Газета.ру», дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения объявила о расставании с ним.
И только спустя год мужчина показал свою новую возлюбленную. Вера Бондарева родом из Новосибирска, она чемпионка мира по бальным танцам. У красотки 97 тысяч подписчиков.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
На прошлой неделе блогер из Новосибирска Дава (настоящее имя Давид Манукян) заявил, что готов стать любящим отцом и мужем.
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