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Развлечения «Надеюсь стать любящим родителем»: блогер Дава признался, что готов стать отцом

«Надеюсь стать любящим родителем»: блогер Дава признался, что готов стать отцом

Сибиряк также рассказал о своей подопечной Милане Хаметовой

659
30 комментариев
Дава родом из Новосибирска

Стать любящим отцом мужем планирует блогер из Новосибирска Дава (настоящее имя Давид Манукян). В интервью изданию VOICE, сибиряк рассказал, о том, на что он готов ради избранницы, об отношениях с родителями после развода, а также о своей подопечной Милане Хаметовой.

Как отметил артист, он мечтает поскорее стать отцом. По словам Давы, он надеется стать любящим и заботливым родителем.

— Я уже где-то отвечал на этот вопрос. И ответ всегда один — любящим. А от этого будут и все вытекающие. Дай Бог, чтобы это случилось в ближайшие годы, — рассказал Дава.

По словам сибиряка, пока он не встретил женщину, с которой готов провести всю жизнь, но, если встретит ее, готов на многое ради любви.

— Любовь — прекрасное чувство. Не зря его воспевают все поэты, писатели, художники. Любовь двигает мир. Так что, думаю, что готов на многое ради любви, — отметил исполнитель.

Несмотря на то, что родители Давы давно в разводе, он тесно поддерживает с ними связь. По словам блогера, хотя родители давно разошлись, ему хватало той любви, которую они ему давали.

— Любви родителей всегда хватало, мне очень повезло и с мамой, и с отцом. По возможности они всегда были рядом, хотя бы морально. И поддерживали. Мы на связи постоянно. И сейчас я перевез семью в Москву, чтобы видеться чаще, — поделился Дава.

Уже несколько лет Дава продюсирует Милану Хаметову. Как отметил сибиряк, популярность не испортила девочку.

— Она не потеряла себя в этой гонке и не поймала звездную болезнь. Милана осталась такой же искренней и чистой. Я сам не понаслышке знаю, какая это тяжелая, жестокая и беспрецедентная сфера работы. Не знаю, что будет дальше, но на данный момент это так, и я очень этим горжусь, — поделился Дава.

Ранее Дава рассказал о работе с Филиппом Киркоровым. Он сообщил, что писал поп-певцу и предлагал снимать TikTok-ролики.

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Комментарии
30
17817167
11 июля 2024, 19:51
интерсно, блогер кого может воспитать?! неужели лётчика или может быть тракториста?! это паразитирующие элементы общества , несущие пустоту.
Zemb
11 июля 2024, 20:30
от Киркорова ??
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