«Неулыбчивый парень»: новосибирец поймал Найка Борзова возле «Победы» — фото с звездой

В прошлом году Найк Борзов выступал на аэродроме Мочище Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











11 июля в кинотеатре «Победа» состоялся концерт Найка Борзова (12+). Со знаменитым рок-исполнителем успел сфотографироваться житель Новосибирска Антон Кшнясев.



— Словил его случайно у входа. Пораньше приехал — думал, концерт в 7 начнется. Неулыбчивый парень, — рассказал Антон корреспонденту НГС.

Селфи на фоне «Победы» Источник: Антон Кшнясев











Сам Найк Борзов публиковал в своем Telegram-канале видео, в котором поприветствовал поклонников.

Источник: Найк Борзов / Telegram

— Привет, Новосибирск. Я уже на площадке, как вы заметили. Сегодня начнем где-то в 8 с копейками. Всех жду, чтобы вместе угореть и в космос улететь, — сказал певец в ролике.

Найк Борзов родился в мае 1972 года. Он известен такими хитами, как «Верхом на звезде», «Одна она» и «Три слова».



В прошлом году новосибирцы могли видеть Найка Борзова на рок-фестивале в Мочище.