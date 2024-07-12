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Развлечения «Неулыбчивый парень»: новосибирец поймал Найка Борзова возле «Победы» — фото с звездой

«Неулыбчивый парень»: новосибирец поймал Найка Борзова возле «Победы» — фото с звездой

Вчера Борзов дал вечерний концерт

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4 комментария
В прошлом году Найк Борзов выступал на аэродроме Мочище

11 июля в кинотеатре «Победа» состоялся концерт Найка Борзова (12+). Со знаменитым рок-исполнителем успел сфотографироваться житель Новосибирска Антон Кшнясев.

— Словил его случайно у входа. Пораньше приехал — думал, концерт в 7 начнется. Неулыбчивый парень, — рассказал Антон корреспонденту НГС.

Селфи на фоне «Победы»

Сам Найк Борзов публиковал в своем Telegram-канале видео, в котором поприветствовал поклонников.

— Привет, Новосибирск. Я уже на площадке, как вы заметили. Сегодня начнем где-то в 8 с копейками. Всех жду, чтобы вместе угореть и в космос улететь, — сказал певец в ролике.

Найк Борзов родился в мае 1972 года. Он известен такими хитами, как «Верхом на звезде», «Одна она» и «Три слова».

В прошлом году новосибирцы могли видеть Найка Борзова на рок-фестивале в Мочище.

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Комментарии
5
Гость
12 июля 2024, 13:13
А ниче что он пел про лошадку везущую вещества ? Нормуль ? никто не возбудился и не взял на контроль ??
Гость
12 июля 2024, 13:13
так станешь не улыбчивым , время идет , жизнь дорожает , востребованность таких как он падает . А зарабатывать как то надо. В дорогой Москве видимо все, не нужен, осталось собирать остатки фанатов в провинции , в Победе .... где количество мест зрителей уже определяет не высокие сборы . А почему ? да потому что стадион он уже скорее всего не отобьет и не соберет.
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