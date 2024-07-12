«Неулыбчивый парень»: новосибирец поймал Найка Борзова возле «Победы» — фото с звездой

11 июля в кинотеатре «Победа» состоялся концерт Найка Борзова (12+). Со знаменитым рок-исполнителем успел сфотографироваться житель Новосибирска Антон Кшнясев.
— Словил его случайно у входа. Пораньше приехал — думал, концерт в 7 начнется. Неулыбчивый парень, — рассказал Антон корреспонденту НГС.
Сам Найк Борзов публиковал в своем Telegram-канале видео, в котором поприветствовал поклонников.
— Привет, Новосибирск. Я уже на площадке, как вы заметили. Сегодня начнем где-то в 8 с копейками. Всех жду, чтобы вместе угореть и в космос улететь, — сказал певец в ролике.
Найк Борзов родился в мае 1972 года. Он известен такими хитами, как «Верхом на звезде», «Одна она» и «Три слова».
В прошлом году новосибирцы могли видеть Найка Борзова на рок-фестивале в Мочище.
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