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«Я маленькая лошадка»: Найк Борзов вышел на сцену в Новосибирске — как его встретили зрители

Музыкант выступает на рок-фестивале на аэродроме Мочище

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Артист выступает на музыкальном фестивале

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11 августа в Новосибирске начался международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» (18+). Мероприятие будет проходить в течение трех дней на аэродроме Мочище, на площадке фестиваля выступят более 30 музыкальных коллективов.

В рамках первого дня фестиваля в Новосибирске выступил основатель панк-группы «Инфекция», рок-музыкант Найк Борзов. Артист спел на концерте одну из своих самых известных песен — «Лошадка». НГС вместе с сибиряками посмотрел выступление музыканта. Публикуем видео с его концерта.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Рок-фестиваль «Ветер Сибири» проходит в Новосибирске с 11 до 13 августа

Видео: Елизавета Шаталова, Александр Ощепков / NGS.RU

После своего выступления артист ответил на несколько вопросов журналистов. Музыкант рассказал, почему некоторые группы из 90-х набирают популярность у молодежи, а также сообщил, кто является его потенциальным слушателем.

В официальной группе Найка Борзова во «ВКонтакте» указано, что песня «Лошадка» появилась в 1993 году, когда он служил в армии. Отмечается, что произведение три года лежало в «черновиках», а в 1996 году вошлл в состав альбома группы «Инфекция».

— Когда «Лошадку» стали крутить в Питере по радио, я понял, что песня крутая. Друзья говорили, что ее срочно нужно включить в сольный альбом, а я как раз записывал «Головоломку» — так появилась более акустическая версия «Лошадки». Уже в 2000-м я перезаписал ее в том виде, в котором песню знает вся страна, — указано в группе музыканта.

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» проходит в Новосибирске с 11 до 13 августа. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

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Ветер СибириМузыкантМочище
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