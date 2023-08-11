«Я маленькая лошадка»: Найк Борзов вышел на сцену в Новосибирске — как его встретили зрители

11 августа в Новосибирске начался международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» (18+). Мероприятие будет проходить в течение трех дней на аэродроме Мочище, на площадке фестиваля выступят более 30 музыкальных коллективов.
В рамках первого дня фестиваля в Новосибирске выступил основатель панк-группы «Инфекция», рок-музыкант Найк Борзов. Артист спел на концерте одну из своих самых известных песен — «Лошадка». НГС вместе с сибиряками посмотрел выступление музыканта. Публикуем видео с его концерта.
После своего выступления артист ответил на несколько вопросов журналистов. Музыкант рассказал, почему некоторые группы из
В официальной группе Найка Борзова во «ВКонтакте» указано, что песня «Лошадка» появилась в
— Когда «Лошадку» стали крутить в Питере по радио, я понял, что песня крутая. Друзья говорили, что ее срочно нужно включить в сольный альбом, а я как раз записывал «Головоломку» — так появилась более акустическая версия «Лошадки». Уже в
Рок-фестиваль «Ветер Сибири» проходит в Новосибирске с 11 до 13 августа. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.