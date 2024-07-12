«Если ты черный, всегда должен делать больше»: молодой лингвист переехал из Камеруна в Сибирь — и стал звездой танцстудий

Аватар живет в Новосибирске с апреля 2023 года Источник: avatar_237 / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











Тжанг Тжанг Джозеф Братер Ладани, или, как он сам называет себя, Аватар — танцор из Камеруна, который решил отправиться жить в Новосибирск. Молодой человек прибыл из Африки год назад и признается, что привыкать к новому место трудно: другая еда, климат и люди. А еще язык: в родной стране он получил степень бакалавра по лингвистике, но русский начал учить только в России. НГС поговорил с иностранцем и узнал, почему тот переехал в Сибирь и как здесь живет.

«Спрашивали: "Зачем в Россию?"»

26-летний Аватар живет в Новосибирске с апреля 2023 года. Парень получил на родине высшее лингвистическое образование, степень бакалавра, а затем отправился к своей матери. На тот момент она вместе с новым мужем жила в Швейцарии.



— Она вышла замуж за швейцарца. Там я провел три года, а затем вернулся в Камерун, — вспоминает африканец.



Аватар — танцор с многолетним стажем: он начал заниматься, когда ему было около 15 лет, а до этого увлекался акробатикой. Впоследствии, говорит он, участвовал в различных конкурсах, работал с международными артистами, основал собственную группу и танцевальный стиль.



— Мне удалось занять место среди лучших танцоров в Камеруне. Но было ясно, что я не буду строить свое художественное будущее в Африке, потому что там искусство не признается в его истинной ценности. Вот откуда берется желание покинуть страну, — объяснил Аватар.

Первое время парень держал новость о своем переезде в секрете Источник: avatar_237 / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ), vk.com











Родные парня сначала не понимали, почему он выбрал для жизни Россию. Да и сам Аватар первое время держал новость о своем переезде в секрете.



— Они удивились. Сначала спрашивали: «Зачем в Россию, почему так далеко?» Где нет никого, где я никто, — сказал Аватар. — Сейчас мы об этом не говорим: они знают, что я уже привык здесь и могу жить один. И они рады, что я потихоньку развиваюсь.



«У меня был выбор: Россия или Китай»

Аватар переехал в Новосибирск один и сейчас учится в архитектурном университете. В первое время осваиваться в городе ему было довольно трудно. Кроме подготовки документов для поездки, проблемы возникли с общением на незнакомом языке.



— Язык был первой и большой проблемой. Всё создается на русском языке: заказать такси, сесть в метро, купить товар в магазине, да и если нужна помощь. Общаться было невозможно, — сказал Аватар. — Я хотел посмотреть на Россию давно. У меня был выбор: Россия или Китай, и я подумал, что учить русский будет легче. Хотел посетить Россию, чтобы узнать другую культуру.

Камерунец на родине учился на лингвиста и сейчас знает несколько языков, в том числе английский, испанский и русский — последний он начал осваивать уже в Новосибирске. Аватар живет один в общежитии при университете, но в ближайшее время планирует переселиться в съемное жилье.



— Есть то, что нельзя говорить здесь, но в Африке или в Европе это нормально. Отличия в одежде, еде, способе жизни, да и люди разные. Когда приехал сюда, я не знал, что людям непривычно видеть африканцев, — говорит Аватар о своем опыте жизни в Сибири. — Жизнь незнакомца нелегка, особенно когда ты черный. Это нормально, когда к тебе относятся по-другому. Есть люди, которые милы или грубы с тобой ни за что, но если ты черный, то всегда должен делать больше. Середины не существует: либо ты отличный, либо — отстой.



«В Африке никто не смотрит на градусник»

В Африке, говорит Аватар, никто не смотрит на градусник — там всегда лето Источник: avatar_237 / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











После переезда Аватар начал осваиваться в новом для себя городе, осматривал достопримечательности Новосибирска. В список понравившихся мест он для себя добавил Михайловскую набережную и пляжи.



— Некоторая еда тоже понравилась: гречка и пельмени. Что не нравится в Новосибирске — холодная зима, — рассказал африканец. — В Африке никто не смотрит на градусник, там всегда лето, а здесь пришлось пуховики и шапки покупать. Когда зима, нужно взять одежду, летом и осенью — тоже. Погода меняется, и тебе тоже надо меняться.

По словам иностранца, кроме одежды, в перечень необходимых вещей после переезда вошли плита, водонагреватель, утюг и другие бытовые приборы — на всё это нужны деньги. Чтобы их приобрести, Аватар решился на поиск работы в Новосибирске.

Танцор и преподаватель

Аватар танцует и обучает этому других людей Источник: предоставил Аватар

При трудоустройстве в новом городе у Аватара возникли проблемы в том числе из-за недостаточного знания русского языка. И тогда он стал танцевать: сначала бесплатно в местах, где были люди, затем пошел на конкурс, который порекомендовали ему знакомые. После этого о камерунце узнали в одной из танцевальных студий Новосибирска и заключили с ним контракт.



— Я должен был преподавать реггетон, но тогда еще не знал это направление. Я продолжал выступления, летом давал уроки танцев в группе и индивидуально, и со временем всё больше школ связывались со мной, — объяснил Аватар.



По его словам, работа в танцевальном направлении позволяла ему удовлетворять свои потребности, даже не говоря по-русски. Сейчас молодой человек сотрудничает с семью танцевальными школами, в его планах завершить намеченные на лето выступления в Новосибирске, а затем на месяц вернуться домой. Он также хотел бы поездить по России: увидеть Санкт-Петербург, Казань и Томск.

Кроме Новосибирска, Аватар хотел бы посетить другие города России Источник: предоставил Аватар

В начале июня НГС рассказывал о жителе Новосибирской области, который переехал во Францию. Он рассказал, чем страна может удивить иностранцев.



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