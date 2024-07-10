Девушки как звезды: Андрей Губин объявил о возвращении на сцену спустя 19 лет тишины

Ожидается, что у Губина будет новый хит Источник: телеграм-канал Андрей Губин











Андрей Губин возвращается на сцену — популярный певец из 90-х выступит в Сочи на личном творческом вечере в рамках фестиваля «Новая волна». Артист не появлялся перед публикой уже 19 лет.



На фестивале Андрей Губин споет один свой хит, но какой — пока неизвестно. Остальные песни музыканта исполнят известные артисты российской эстрады: Филипп Киркоров, Артур Пирожков, Сергей Лазарев, Люся Чеботина и другие.

По данным Telegram-канала Mash, мысли о возвращении на сцену появились у певца еще в 2022 году — об этом сообщило журналистом близкое окружение поп-исполнителя. Реализовать задуманное Андрею Губину мешало стеснение: он не хотел показывать на публику свою изменившуюся внешность: последние 15 лет он страдает неврологическим заболеванием и имеет проблемы с мимикой и дикцией.

Певица Zivert тоже сообщила фанатам о возвращении — Юлия Сытник опубликовала расписание ближайших концертов: в Новосибирске она выступит 28 сентября в «Сибирь-Арене».