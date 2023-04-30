«Я боюсь умереть каждый день». Певец Андрей Губин в день рождения откровенно рассказал о болезни, любви и возвращении на сцену

Певец до сих пор холост, но признается, что всё время в кого-то влюблен. С 2005-го по 2012 год его сердце принадлежало одной, потом два года симпатизировал другой. Губин признался UFA1.RU, что последние три года он очень сильно влюблен в одну девушку, она не из шоу-бизнеса. Познакомились они через друзей, отношения сложные.

— У меня со здоровьем проблемы, я не могу девушке уделять столько времени, сколько нужно в правильных отношениях. И я всё время сосредоточен на музыке. Но это больше из-за нее, чем из-за меня, я так считаю, — признается Андрей. — Я вообще думал, что в 28 лет женюсь. Я хочу детей, как каждый нормальный человек, я хочу семью. Но если ты берешь девушку замуж, то ты проявляешь готовность о ней заботиться.