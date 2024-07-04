НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

ю-з.

 742мм 54%
Подробнее
7 Пробки
USD 87,95
EUR 94,58

СРОЧНО

В подъезде начался ливень — видео

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Сибиряк против дрона-камикадзе
Дело против адвоката
Что думают о богатстве России
Миллиарды на «бабл-ти»
Опасные специи
Афиша на июль
Проблемы с самолётами S7
НГС в Telegram
Развлечения обзор «Обнимаю лапками»: Zivert возвращается на сцену после долгой паузы — у нее были проблемы со здоровьем

«Обнимаю лапками»: Zivert возвращается на сцену после долгой паузы — у нее были проблемы со здоровьем

В Новосибирске концерт певицы состоится в конце сентября

1 397
28 комментариев
На восстановление певице потребовалось полгода

Певица Zivert объявила, что готова вернуться на сцену осенью — новостями Юлия Сытник поделилась в своем Telegram-канале.

— Ну что, сияющие мои, увидимся осенью. Все ранее купленные билеты действительны. Обнимаю лапками, — написала Зиверт и уточнила, что актуальные даты концертов можно посмотреть на ее сайте. В Новосибирске концерт певицы состоится 28 сентября в «Локомотив-Арене».

Напомним, что певица в феврале взяла концертную паузу из-за проблем со здоровьем. Юлия открылась перед подписчиками и честно рассказала, к чему привел ее перегруженный график. Извинившись она попросила дать ей время на восстановление.

После заявления Зиверт о временном прекращении карьеры массово заговорили и другие артисты российской эстрады — рассказываем, кто устал от концертов.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Концерт Зиверт Зиверт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
4 июля 2024, 16:45
Мы новосибирцы очень любим вот такое всякое и Даву Костюшкина и Юлю Бузову
Гость
4 июля 2024, 16:54
какая то она вся калогривая чтоль
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Джером,  37

Юра,  45

Свет Лана,  60

Алексей Ерёмин,  64

yurakazancev54,  51

Евген83,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление