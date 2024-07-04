«Обнимаю лапками»: Zivert возвращается на сцену после долгой паузы — у нее были проблемы со здоровьем

На восстановление певице потребовалось полгода Источник: Telegram-канал Zivert











Певица Zivert объявила, что готова вернуться на сцену осенью — новостями Юлия Сытник поделилась в своем Telegram-канале.



— Ну что, сияющие мои, увидимся осенью. Все ранее купленные билеты действительны. Обнимаю лапками, — написала Зиверт и уточнила, что актуальные даты концертов можно посмотреть на ее сайте. В Новосибирске концерт певицы состоится 28 сентября в «Локомотив-Арене».

Напомним, что певица в феврале взяла концертную паузу из-за проблем со здоровьем. Юлия открылась перед подписчиками и честно рассказала, к чему привел ее перегруженный график. Извинившись она попросила дать ей время на восстановление.

После заявления Зиверт о временном прекращении карьеры массово заговорили и другие артисты российской эстрады — рассказываем, кто устал от концертов.