«По нам видно, что поесть любим»: сибирячка снялась в шоу для лучших жен через 3 месяца после родов

Мужа Анастасия увела у сестры, увидев его на дне рождения отчима Источник: телеканал «Пятница»











Жительница Новосибирска Анастасия снялась в шоу «Четыре жены» на телеканале «Пятница». На время съемок женщина оставила своего 3-месячного сына с мужем Виталием, чтобы посмотреть, как живут другие участницы. Соперницам сибирячки понравился Виталий, они оценили его стремление помочь жене, но раскритиковали грязную кухню.

По задумке, в шоу снимаются бывшие участницы передачи «Четыре свадьбы» — в новом проекте проверяют, как сложилась их семейная жизнь после женитьбы. Участницы приходят в гости друг к другу, чтобы узнать, как устроены их быт и отношения.

Анастасия познакомилась с мужем на дне рождения ее отчима, туда Виталий пришел с троюродной сестрой сибирячки, с тех пор пара не расставалась. Женщине сейчас 31 год, она работает руководителем массового подбора персонала, а ее мужу 26 лет, он трудится в сфере сборки металлоконструкций. Недавно у пары родился сын Саша, на момент съемок малышу было всего 3 месяца. Всё время, пока сибирячка проводила в других городах, рассматривая быт соперниц, муж сидел с ребенком.

— Я жена, которая в поиске себя, недавно родила и пытаюсь совместить в себе роли жены и мамы. Муж с ребенком справляется отлично, у нас очень сильное партнерство, например один сидит с ребенком, другой готовит, — рассказала Анастасия. — Мы свои задачи выполняем вместе, ищем баланс, как работать и проводить время с ребенком.

Соперницы сразу же отметили, что не завидуют партнеру женщины, но потом их мнение о подобном решении бытовых вопросов поменялось, женщины решили, что Виталий — идеальный партнер. Муж Насти перед приходом участниц отметил, что его жена очень хорошо готовит, да так, что они оба потолстели за время совместной жизни.

— Мы потолстели килограмм на 15, надеюсь, похудеем. По нам видно, что пожрать-то любим, — пошутила сибирячка.

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Участницы первым делом заметили, что Виталий — серьезный, брутальный мужчина и превосходный отец. Проверили квартиру семьи и заметили, что в раковине в ванной есть трещины, нашли грязную микроволновку, но в целом оценили жилье как чистое. На совместный ужин пара подала пиццу, за дамами ухаживал Виталий, пока Анастасия укладывала малыша спать. Для того чтобы показать, как реализовала себя в профессии, сибирячка пригласила женщин на работу, где ее коллега провел специальный тренинг, а показать, какие у нее взаимоотношения с мужем, решила во время массажа и спа-процедур.



Жительница Новосибирска не победила в шоу, она заняла 3-е место, разделив его с другой участницей.