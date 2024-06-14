«Она на его фоне потерялась»: сибирячка снялась в шоу «Четыре жены» на «Пятнице» — все засмотрелись на её мужа

Других участниц поразила харизма супруга Дарины Источник: «Четыре жены» / «Пятница»











Жительница Новосибирска Дарина со своим мужем Андреем поучаствовали в шоу «Четыре жены» на телеканале «Пятница». Выпуск с сибиряками вышел в четверг, 14 июня.



В шоу снимаются бывшие участники передачи «Четыре свадьбы» — в новом проекте проверяют, как сложилась семейная жизнь после женитьбы.

В выпуске с Дариной из Новосибирска соревновались Ксения из Тюмени, Ильмира из Саратова и Елена из Выксы. Когда участницы пришли к Дарине домой, её муж Андрей захватил их внимание.

— Мне кажется, Андрея очень много, то есть на его фоне Дарина как будто потерялась, и её просто нет. Мы вообще к кому пришли — к Дарине? Или он главный герой? — задаётся вопросом участница.

Также женщин обрадовал мейн-кун в квартире у Дарины и Андрея. Муж рассказал, что домашние обязанности чаще всего пара разделяет.

— Она вывозит эту программу, но когда надо, я подключаюсь, — уточнил Андрей.

Участницам понравилось жильё семьи — соперницы сибирячки оценили порядок и чистоту в квартире. Саму Дарину охарактеризовали как «хулиганку». Муж объяснил это тем, что его супруга часто проявляет жёсткий характер, а однажды даже пригрозила уйти от него.

Дарина заняла в выпуске третье место из четырёх. Ранее сибирячка уже участвовала в проектах «Пятницы». В 2022 году Дарина снялась в шоу «Четыре свадьбы» — там жительница Новосибирска отличилась танцем на пилоне, который растрогал невесту до слёз.

Ранее НГС писал, что Ксения Бородина раскритиковала состояние дорог на Алтае — она приехала в Сибирь на съёмки шоу «Последний герой».