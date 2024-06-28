«Думала, за участие надо платить миллионы»: хиромант Эльвира — о том, как попала в мистический проект ТНТ

— Для меня это был шок на тот момент. Знаете, я всегда думала, что за участие надо платить миллионы, и просто так не возьмут. Нет! Я не платила ни за что. Все было по-настоящему. И теперь убедилась, что слухов много, а правда в чем? Мне Вселенная показала, — написала Гебар в своем посте.

