«Думала, за участие надо платить миллионы»: хиромант Эльвира — о том, как попала в мистический проект ТНТ

33-летняя Эльвира Гебар из Новосибирска, которая называет себя хиромантом-медиумом, попала в проект «Место силы» (16+) на ТНТ после прохождения кастинга. Об этом и о других подробностях участия в новом мистическом реалити она рассказала в своем Telegram-канале.
По словам Эльвиры, редакторы проекта нашли ее в соцсетях, а после отбора она была утверждена в его основной состав.
— Для меня это был шок на тот момент. Знаете, я всегда думала, что за участие надо платить миллионы, и просто так не возьмут. Нет! Я не платила ни за что. Все было по-настоящему. И теперь убедилась, что слухов много, а правда в чем? Мне Вселенная показала, — написала Гебар в своем посте.
В одной из аудиозаписей, опубликованных на канале, сибирячка отметила, что ранее у нее появлялись мысли поучаствовать в популярном телешоу «Битва экстрасенсов», но она откладывала это, так как хотела лучше подготовиться. Как говорит Эльвира, чтобы отправиться на кастинг в Москву и обратно, она купила невозвратные билеты за 26 тысяч рублей. Но планы лететь оказались под угрозой, поскольку произошел страшный теракт в «Крокус Сити Холле». После раздумий она все же полетела в столицу.
Как отмечает Гебар, в проекте для нее самым сложным оказалось жить в компании людей с разным уровнем осознанности, своими практиками, ритуалами и мощной энергией борьбы за победу. По словам Эльвиры, она поставила себе цель показать, на что способна, а не «идти по головам». Съемки «Места силы» показались хироманту динамичными.
— Очень быстрый режим. Один день по событиям проходил, как семь. Это сон по три часа в сутки, съемки в ограниченных условиях, — написала женщина в посте, посвященном проекту.
Гебар добавила, что реалити позволило ей поработать над способностями, эмоциями и выдержкой. Она поняла, что следует делать, чтобы стать сильнее.
Ранее НГС со ссылкой на ТНТ писал, что Эльвира Гебар владеет картами Таро и разбирается в нумерологии, а ее отец — экзорцист.