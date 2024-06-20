«Раскрыть секреты питерских легенд»: хиромант-медиум из Новосибирска стала участницей проекта на ТНТ

Съемки реалити прошли в Санкт-Петербурге Источник: tnt-online, пресс-служба ТНТ











Телеканал ТНТ раскрыл имена девяти участников нового проекта — мистического реалити «Место силы» (16+). В списке оказалась 33-летняя Эльвира Гебар — она, как заявили в пресс-службе телеканала, называет себя хиромантом-медиумом.



— Ее основное направление — ясновидение, яснослышание. Также она владеет картами таро, рунами, чашами, бубном, разбирается в нумерологии, — сказано в сообщении.



Уточняется, что отец сибирячки также занимается эзотерикой и работает экзорцистом — девушка вместе с родственником проводят различные практики. На личной странице Эльвиры Гебар во «ВКонтакте» уточняется, что она живет в Новосибирске.



Кроме Эльвиры, в списке участников оказались еще 8 человек. Съемки реалити прошли в Санкт-Петербурге, по информации ТНТ, они будут вместе жить в одном доме. Каждую неделю шоу будет покидать один из участников проекта.



— Участники проекта — люди, считающие себя обладателями сверхспособностей — попробуют раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на исторические события, окутанные тайнами, а также помогут звездным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях, — сказано в сообщении.

